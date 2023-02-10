«Клермон» — «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Клермон» — «Марсель», который состоится 11 февраля 2023 года

«Клермон»

После нескольких побед в чемпионате, «Клермон» уже не может выиграть три игры и вследствие этого опустился на 11 место с 30 очками. Команда уступает «Реймсу» только по дополнительным показателям и на своем поле постарается достойно противостоять одному из лидеров чемпионата Франции. Матч обещает быть интересным, а в случае если хозяева смогут забрать очки, они существенно могут повлиять на самый верх турнирной таблицы.

05 февраля «Клермон» на своем поле уступил «Монако» (0:2), а первого числа сыграл вничью с «Лиллем» (0:0).

«Марсель»

«Марсель» несмотря на недавнюю неудачу в чемпионате, уже через несколько дней показал, что он находится в полном порядке, выбив из кубка Франции чемпиона страны. В Лиге 1 коллектив вышел на второе место с 46 очками, но опережает «Ланс» только за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В игре с «Клермоном» гостям очень важна победа и они постараются сыграть максимально агрессивно, чтобы с первых минут не давать много шансов сопернику.

08 февраля «Марсель» обыграл в кубке Франции ПСЖ (2:1), а пятого февраля на своем поле уступил «Ницце» в чемпионате (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Клермон» – 5.4

Ничья – 3.75

Победит «Марсель» – 1.65

Статистика

«Клермон» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Марсель» одержал четыре победы подряд на выезде

«Клермон» проиграл «Марселю» три из последних четырех встреч

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Гости очень хотят закрепиться на втором месте в Лиге 1 и могут воспользоваться неуверенностью хозяев, забрав три очка себе. Прогнозируем успех «Марселя» в этом противостоянии.