«Клермон» — «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Клермон» — «Марсель», который состоится 11 февраля 2023 года
«Клермон»
После нескольких побед в чемпионате, «Клермон» уже не может выиграть три игры и вследствие этого опустился на 11 место с 30 очками. Команда уступает «Реймсу» только по дополнительным показателям и на своем поле постарается достойно противостоять одному из лидеров чемпионата Франции. Матч обещает быть интересным, а в случае если хозяева смогут забрать очки, они существенно могут повлиять на самый верх турнирной таблицы.
05 февраля «Клермон» на своем поле уступил «Монако» (0:2), а первого числа сыграл вничью с «Лиллем» (0:0).
«Марсель»
«Марсель» несмотря на недавнюю неудачу в чемпионате, уже через несколько дней показал, что он находится в полном порядке, выбив из кубка Франции чемпиона страны. В Лиге 1 коллектив вышел на второе место с 46 очками, но опережает «Ланс» только за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В игре с «Клермоном» гостям очень важна победа и они постараются сыграть максимально агрессивно, чтобы с первых минут не давать много шансов сопернику.
08 февраля «Марсель» обыграл в кубке Франции ПСЖ (2:1), а пятого февраля на своем поле уступил «Ницце» в чемпионате (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Клермон» – 5.4
- Ничья – 3.75
- Победит «Марсель» – 1.65
Статистика
- «Клермон» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Марсель» одержал четыре победы подряд на выезде
- «Клермон» проиграл «Марселю» три из последних четырех встреч
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Гости очень хотят закрепиться на втором месте в Лиге 1 и могут воспользоваться неуверенностью хозяев, забрав три очка себе. Прогнозируем успех «Марселя» в этом противостоянии.