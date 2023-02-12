Борьба в верхней части таблицы Английской Премьер-Лиги очень упорная. Без сюрпризов не обойдётся

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сегодня, 16:48

Претендентов на еврокубковую зону в Англии немало.

Пока «Манчестер Сити» отчаянно пытается догнать «Арсенал», а «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» следят за их гонкой немного в стороне, настоящая борьба развязывается за оставшиеся еврокубковые места. Конечно, не исключено, что и топ-4 не сохранится в нынешнем виде, но находящиеся в ней команды показывают стабильную игру довольно долго. Что касается остальных коллективов, то вопрос о том, каким образом распределятся места между пятой и десятой строчками, остается открытым.

«Тоттенхэм» плох против классической топ-5, но набирает свое в матчах против слабых команд

В недавнем матче с «Сити» «Тоттенхэм» показал образцовый план игры, противодействующей Эрлингу Холанду. Кроме того, им удалось в очередной раз оставить ворота «сухими» на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» во встрече против действующих чемпионов. Но на этом поводы для радости заканчиваются. На счету «Тоттенхэма» лишь одна победа и одна ничья в семи матчах против привычной пятерки топ-клубов. Во всех этих играх «шпоры» не имели шансов на победу, даже ничейный результат второго тура с «Челси» был добыт на 96-й минуте.

В матчах против остальных команд «Тоттенхэм» проявляет себя лучше, но не обходится без таких шокирующих результатов, как в случае с «Лестером», где лондонцы без каких-либо шансов проиграли со счетом 1:4. Перед игрой с «лисами» из строя выбыл Уго Льорис, что несомненно ударит по результатам клуба. Теперь текущее турнирное положение «Тоттенхэма» стало еще более шатким.

«Брайтон» после мундиаля показывает очень зрелую и уверенную игру

После ухода Грэма Поттера всеми ожидалось резкое падение качества игры «чаек», но Де Дзерби удалось не только поддерживать прежний уровень команды, но и покорить Англию. Хуже всего пришлось «Ливерпулю». Недавний матч против «Брайтона» Юрген Клопп назвал худшим для себя в Английской Премьер-Лиге.

О Лиге чемпионов «Брайтону» говорить пока не приходится, но с каждым сезоном коллектив показывает все более и более зрелую игру. Свои амбиции команда доказывает не только на зеленых полях Англии. Наиболее показательным моментом стала позиция клуба в трансферном отношении, когда руководство «Брайтона» отказалось вести какие-либо переговоры о продаже Кайседо в «Челси» и «Арсенал», действуя с позиции силы.

«Фулхэм» – главный сюрприз в этом списке

В данный момент «дачники» провели 23 встречи за сезон Премьер-Лиги, это является наибольшим количеством матчей вместе с «Тоттенхэмом». Все остальные команды турнира сыграли от 20 до 22 игр. Всему виной календарь, сложившийся из-за мундиаля и смерти королевы Елизаветы. «Фулхэм» находится на 7-м месте, это однозначно успех для команды, недавно вернувшейся из Чемпионшипа.

«Дачники» проводят очень уверенный для новичка сезон. Даже если учитывать тот факт, что лондонцы находятся на 9-м месте по потерянным очкам. Впереди «Фулхэм» ожидает не самый простой календарь в оставшейся части сезона — их ждут матчи против текущей топ-3, игра с «Ливерпулем», выезд к «Брентфорду» и «Брайтону». Именно в этих встречах команда сможет доказать свою состоятельность и претензии на высокие позиции в таблице.

«Брентфорд» очень дерзок против топовых команд

«Брентфорд» можно назвать младшим братом «Брайтона», поскольку многие принципы клубов перекликаются. Обе команды используют одну программу для подбора игроков, поскольку их владельцы в прошлом хорошие друзья, создавшие этот софт. Руководство не вкладывает большие деньги в состав, но их команда является очень конкурентоспособной.

Единственным грандом, которому удалось одержать победу над «Брентфордом», является «Арсенал». «Ливерпуль», МЮ , «Сити» потерпели болезненные поражения с разницей в более чем один мяч. «Челси» и «Тоттенхэм» смогли свести свои игры в ничейный результат, но оба раза «Брентфорд» был близок к победе. Подопечных Томаса Франка ожидает самая сложная концовка сезона — в шести последних турах их ждут выезды к «Челси», «Ливерпулю» и «Тоттенхэму», а также игры против «Манчестер Сити» и «Вест Хэма». Если им удастся подкрепить предыдущие результаты против этих команд, это будет серьезная заявка на еврокубки.

Серьезное обновление состава может только помешать «Челси»

С момента прихода в клуб Тодда Боэли многое поменялось. Лондонцы приобрели уйму футболистов, выложили на трансферном рынке более 600 миллионов евро, сменили тренера на старте сезона, что смешало абсолютно все. Помимо летней закупки в клуб был приобретен еще ряд игроков, теперь Грэму Поттеру предстоит серьезно ломать голову не только над тем, как выстраивать игру команды и налаживать все ее проблемы, но и над тем, как дать всем приобретенным футболистам время на поле.

За 22 матча Премьер-Лиги «Челси» забил лишь 23 мяча и пропустил 22. Количество забитых голов непростительно мало для команды, в составе которой так много высококлассных игроков нападения. А число пропущенных мячей было бы значительно больше, если бы не внезапно набравший форму Кепа Ариссабалага. За прошедшие 13 матчей на счету «аристократов» лишь две победы над «Кристал Пэлас» и «Борнмутом». Предпосылок к тому, что команда внезапно вылечится и станет на победную поступь, практически нет, а единственной надеждой является то, что некоторые игроки смогут вытянуть одеяло на себя. И за счет высокого уровня принесут результат «Челси».

В строй «Ливерпуля» возвращаются ключевые игроки – это может дать толчок команде

Если обратить внимание на качество игры и последние результаты мерсисайдцев, может сложиться впечатление, что ситуация, как и у «Челси», близка к безнадежной, но нужно учитывать тот факт, что команда потеряла Вирджила ван Дейка в самом начале года, а после этого перестала показывать хоть какой-то результат. В начале недели Вирджил вернулся, а вместе с ним и ряд других игроков — Жота, Фирмино и Артур. Спустя две недели стоит ожидать и возвращения Луиса Диаса. Возможно, Юрген Клопп снова опробует схему «4-2-3-1», которая приносила результат в последние два месяца перед перерывом на чемпионат мира.

Кроме того, у «Ливерпуля» наименьшее количество матчей среди клубов Премьер-Лиги. И по потерянным очкам мерсисайдцы отстают всего на 6 пунктов от четвёртого места. Подопечные Юргена Клоппа уже не раз показывали, что способны отыгрываться даже в самые кризисные моменты. И сезон 2020/21 тому подтверждение. Весной 2021 года «красным» удалось собраться и пробиться в топ-3, выдав 8 побед и 2 ничьи в десяти последних турах сезона. И это с учетом того, что в центре защиты у них играли Нэт Филлипс и Рис Уильямс.