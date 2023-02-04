Конте спорит с боссами «Тоттенхэма» из-за трансферов. «Ман Сити» подарит ещё один повод требовать усиление

1675523969

вчера, 18:19

В прошлый раз отгрузили «шпорам» 4 мяча.

Полезно узнать о «Тоттенхэме»

- У Конте из-за непростого характера во многих клубах складываются напряженные отношения с руководством. И вот, возможно, аналогичный процесс сейчас происходит в «Тоттенхэме». Еще в октябре итальянский менеджер говорил о необходимости укреплять состав, в январе отметил, что болельщики «шпор» заслуживают лучшего. Теперь стал просить трансферы еще громче:

Я очень четко высказался руководству клуба. И летом эти люди говорили мне о «Тоттенхэме», как о претенденте на титул АПЛ . Поверьте мне, мы и так совершили чудо. Чтобы стать претендентами на чемпионство, необходимо иметь фундамент из 14-15 сильных игроков. И потом вам нужно каждый сезон добавлять в состав новых футболистов за 60-70 миллионов фунтов стерлингов, повышая уровень команды.

Микроклимат в команде наверняка непростой – зимой боссы «Тоттенхэма» привезли для Конте лишь двух игроков на правах аренды: правого защитника Педро Порро из «Спортинга» и вингера «Вильярреала» Арно Груневельда. Первого ранее подписал «Ман Сити» — но молодой испанец застрял в арендах, после чего отправился в Португалию. Последний имеет опыт игры за «Борнмут» в АПЛ и Чемпионшипе. Но это усиление без заявки на чемпионство.

- Слова Антонио о чуде подтверждаются результатами лондонцев в этом сезоне – на старте «шпоры» действительно рвали. Не допускали осечек с командами ниже классом, поэтому изначально шли в первой тройке с «Арсеналом» и «Ман Сити». Пусть даже и находились в хвосте первой тройки, так как в очных встречах с конкурентами терпели поражения – при высокой плотности в чемпионате Англии такие позиции тоже можно считать успехом. Основные проблемы начались незадолго до паузы на время ЧМ . В конце октября «Тоттенхэм» проиграл 3 из 4 матчей – уступил МЮ , «Ньюкаслу» и «Ливерпулю». После возобновления сезона случились 2:2 с «Брентфордом» и 0:2 от «Астон Виллы».

- К февралю подопечные Антонио Конте откатились на 5-е место – на окраину зоны еврокубков. В спину дышат «Фулхэм» и «Брайтон».

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (3-4-3): Льорис – Дайер, Ленгле, Ромеро – Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур, Доэрти – Сон, Кейн, Кулусевски.

Полезно узнать о «Манчестер Сити»

- «Горожане» успели оправиться от двух поражений подряд (вылет из Кубка Лиги после 0:2 с «Саутгемптоном» и 1:2 с МЮ в чемпионате) – сразу после дерби с «Манчестер Юнайтед» пришлось играть против «Тоттенхэма» и «Арсенала». И обе этих встречи «небесно-голубые» выиграли.

- При этом в предыдущем матче против «шпор» МС пришлось попотеть – после первого тайма преимущество в счете было на стороне гостей (0:2). Матч перевернули во втором отрезке, когда последовательно выстрелили Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд. Победный мяч Рияда Мареза позднее трансформировался в дубль.

- Поединок с «Арсеналом» был бы в разы принципиальнее, если бы он проходил в рамках чемпионата – команды ведут борьбу за первое место в турнире, а преимущество не на стороне действующих чемпионов. Но даже кубковая победа показывает, за счет чего «Сити» будет сокращать отставание – это опыт подобных гонок, глубина скамейки и запас мощности.

- «Горожане» уже традиционно не вкладываются в зимние трансферы – за последние пять сезонов клуб в это время не производит крупных сделок, совершая трансферы на перспективу. В этот раз состав английского гранда пополнил 20-летний опорник Максимо Перроне. Аргентинец провел всю свою профессиональную карьеру в домашнем чемпионате, а теперь получил повышение. К слову, в основе мы его увидим нескоро – «горожанам» хватает игроков на его позицию. С Родри и Филлипсом конкурировать не представляется возможным.

- Неожиданно «Ман Сити» лишился основного игрока флангов обороны – Жоау Канселу мог выйти и справа, и слева, но из-за конфликта с Гвардиолой португальца оперативно отдали «Баварии» на правах аренды. На этой позиции у английского гранда мало топовых исполнителей. Даже интересно, как уход Жоау скажется на игровой расстановке – может, «небесно-голубые» станут чаще играть с тремя центральными защитниками.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Гомес, Аке, Аканджи, Уокер – Де Брюйне, Родри, Силва – Фоден, Холанд, Марез.

Полезно узнать о противостоянии

- Удивительно, что в последних 20 встречах преимущество «Сити» не настолько очевидное – 10 их побед против 8 у «Тоттенхэма». Последняя случилась совсем недавно – в феврале 2022 года. Тогда команды устроили перестрелку, а к окончанию основного времени в счете вели лондонцы. Но на 92-й минуте пенальти реализовал Марез. Хотя даже этого оказалось недостаточно – на пропущенный мяч своим взятием ворот ответил Харри Кейн.

- Стоит ожидать результативного матча – не только из-за стилистики Конте и Гвардиолы. В двух предыдущих встречах забивали обе команды, а за последние 4 года лишь две игры завершались с минимальным перевесом одного из клубов (1:0).

Прогноз Soccer.ru: поставим на победу «Сити» — у «горожан» в арсенале больше рычагов давления. А в заявке – сильнейший Холанд, который может вытащить отдельный матч самостоятельно. Хотя у «шпор» тоже есть приличные исполнители – так что забьют обе команды.