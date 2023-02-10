«Эвертон» опасен для «Ливерпуля», МЮ готов обогнать «Сити». Много интриг – в 23-м туре АПЛ

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сегодня, 15:22

Пока без топ-матчей.

«Вест Хэм» — «Челси»

- «Аристократы» приезжают в Стратфорд после того, как даже со своей россыпью звезд атаки не забили ни одного мяча в двух матчах (0:0 с «Ливерпулем» и «Фулхэмом»). 9-е место в АПЛ по итогам 22-х туров – не то, о чем мечтали новые владельцы «Челси», покупая команду.

- Дэвид Мойес уже не справляется с обязанностями главного тренера «Вест Хэма» — если раньше «молотобойцы» боролись за еврокубки, то теперь откатились на 16-е место чемпионата. При этом боссы клуба не отсиживались на трансферном рынке и потратили на усиление порядка 156 млн евро. Пора думать об отставке шотландского специалиста.

«Фулхэм» — «Ноттингем Форест»

- Сойдутся два выходца из Чемпионшипа по итогам предыдущего сезона. «Дачники» в Премьер-Лиге чувствуют себя увереннее – сразу прописались в середине турнирной таблицы, игроки реализуют идеи Марку Силвы, смело прессингуют, а Митрович наконец показывает свои таланты страйкера. 13 очков в семи играх после отпуска и 8-е место в АПЛ – то, с чем подходит «Фулхэм» к этой встрече.

- Ударного отрезка с середины октября (2 поражения в одиннадцати матчах) хватило, чтобы оторваться ото дна – на данный момент «Ноттингем» занимает 13-е место и успел даже огорчить «Челси» (1:1). Будущее команды в Премьер-Лиге уже не кажется беспросветным.

«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»

- «Саутгемптон» задержался на последней строчке чемпионата – там он обитает с 17-го тура. Подопечные Натана Джонса долгое время шли рука об руку с «Эвертоном», проигрывая матч за матчем, но «ириски» неделей ранее сенсационно прибили «Арсенал», отскочив на 18-е место. «Саутгемптон» же уступил «Брентфорду».

- Хулен Лопетеги вытащил «Хэмптон» из зоны вылета, однако основная часть работы еще впереди. Свалиться обратно можно так же быстро, как и подняться – а разница между 15-й и 19-й строчкой составляет всего 3 балла. Зато «волкам» есть чем гордиться – в 22-м туре они разгромили «Ливерпуль» (3:0).

«Лестер» — «Тоттенхэм»

- «Шпоры» отомстили «Ман Сити» за крупное поражение и обыграли «горожан» в домашних стенах – победа была еще ценнее, потому что с момента предыдущей встречи прошло чуть больше двух недель. Лондонцы добились необходимого – не отстали от первой пятерки и могут запрыгнуть в зону ЛЧ в случае победы над «Лестером».

- «Лисы» стараются выжить в Премьер-Лиге без топ-приобретений – зимой они подписали 24-летнего центрбека Харри Суттара и юного левого защитника Виктора Кристиансена, а также арендовали Тете из «Шахтёра». Все же лучше, чем ничего – так у Роджерса будет хоть какая-то ротация. Усилиями новичков уже получилось обыграть «Астон Виллу».

«Кристал Пэлас» — «Брайтон»

- «Орлы» на удивление смогли навязать борьбу МЮ в прошлом туре и потерпели поражение со счетом 1:2. Турнирные перспективы для «Пэлас» нулевые – удержаться в середине таблицы и не вылететь. Правда для этого нужно набирать очки.

- А вот «Брайтон» рвется проявить себя – только с приходом Де Зерби «чайки» стали всерьез претендовать на еврокубки. Неделей ранее коллектив одержал минимальную победу над «Борнмутом» (1:0), но разрыв с «Тоттенхэмом» все тот же – 5 очков. Зато у «Брайтона» 2 матча в запасе – так что «шпоры» в зоне досягаемости.

«Арсенал» — «Брентфорд»

- Сложно понять, что произошло с «Арсеналом» в игре против «Эвертона». Для «ирисок» это был первый матч под руководством Шона Дайча – и те уже продемонстрировали характерную для него строгость в игре без мяча, прагматичность. К слову, «канониры» отделались легким испугом – «Сити» в параллельной встрече тоже потерпел поражение, так что положение дел никак не изменилось.

- «Пчелы» преследуют «Тоттенхэм» наряду с «Брайтоном» — тоже проводят ударную зиму и отстают на 1 балл от «чаек». Правда, спортивная гордость «пушкарей» может помешать гостям зацепиться за очки.

«Борнмут» — «Ньюкасл»

- «Сороки» пропустили «Юнайтед» на 3 место, поделив очки с «Вест Хэмом» — этим они явно недовольны. Сейчас наблюдать за «Ньюкаслом» будет очень интересно – коллектив резко ворвался в топ-5 при новых спонсорах, но избавился ли он от менталитета команды-середняка?

- «Борнмут» единственная команда, которая, поднявшись из Чемпионшипа в этом сезоне, теперь рискует вылететь обратно. Бороться не выходит – в последней встрече «вишни» уступили «Брайтону».

«Лидс» — «Манчестер Юнайтед»

- «Павлины» уже отобрали у «Юнайтед» очки (2:2) туром ранее, а теперь хотят закрепить результат. К тому же на этот раз «Лидс» будет играть дома.

- Для «манкунианцев» ничья – не такой страшный результат на фоне постоянных побед. С конца декабря МЮ потерпел лишь одно поражение, да и то – от лидера чемпионата. Зато в турнирной таблице «красные дьяволы» оказались уже в топ-3, очень близки к «Ман Сити». Еще одна осечка «горожан» — и тен Хаг поднимет свой клуб на второе место.

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

- Вряд ли «небесно-голубые» ожидали поражения от «Тоттенхэма», к тому же без забитых мячей. Пугает, что МС уступает вот уже во втором принципиальном поединке менее чем за месяц. А ведь после «Виллы» потребуется играть с «Арсеналом».

- Еще чуть-чуть – и «Астон Вилла» окажется в группе преследователей топ-5. Для этого требуется отыграть отставание в 5 очков – хотя сложно представить, что первый шаг к этому подопечные Унаи Эмери сделают уже в поединке с «горожанами».

«Ливерпуль» — «Эвертон»

- В Мерсисайде все горит синим пламенем – «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду», «Брайтону» и «Вулверхэмптону», пропустив по 3 мяча, а также поделил очки с «Челси». За судьбу главного тренера клуба Юргена Клоппа уже становится страшно (хотя, по слухам, его поддерживают). «Красным» срочно требуется усиление в линию полузащиты и пересмотр концепции игры.

- Еще опаснее положение английского гранда потому, что теперь он встретится с «Эвертоном» — «ириски» с новым наставником быстро организовались и обыграли «Арсенал», а на позитивном импульсе могут одержать победу и в дерби.