Дебют чемпиона мира за «Челси», первая игра «Эвертона» без Лэмпарда. Открываем 22-й тур АПЛ

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вчера, 17:14

Матч тура – противостояние «Ман Сити» и «Тоттенхэма».

«Челси» — «Фулхэм»

- Даже интересно, как Грэм Поттер интегрирует подоспевших новичков в основной состав. Только подумать – 363 млн евро на компенсации в одно трансферное окно. Настолько же активную кампанию зимой сложно припомнить.

- Мудрик и Фелиш успели дебютировать в составе «аристократов», но сейчас все ждут первого матча другого футболиста – аргентинца Энцо Фернандеса, за которого лондонцы отвалили «Бенфике» 121 млн евро.

- Был бы «Челси» так же хорош в игровой плоскости – но пока у клуба лишь 2 победы в 7 матчах зимой.

- «Фулхэм» берет порядком. Да, проиграли 2 последних матча чемпионата – зато до этого уже обыгрывали «Челси» и выдали 5-матчевую победную серию. «Дачники» — темная лошадка этого сезона, которая преследует «Тоттенхэм» в борьбе за еврокубки.

«Эвертон» — «Арсенал»

- Это первый матч «ирисок» без Фрэнка Лэмпарда и с новым наставником Шоном Дайчем. При легенде «Челси» «Эвертон» ужасно провел первую часть сезона – их игра полностью отвечала статусу аутсайдера АПЛ . 1 победа в последних 14 играх – весомая заявка на вылет.

- «Арсеналу» предстоит доказать, что неудавшееся трансферное окно не скажется на чемпионских амбициях – основные цели на рынке в январе не были достигнуты, Фелиша и Мудрика перехватил «Челси». «Канониры» смогли приобрести у «аристократов» Жоржиньо – опорник отлично подойдет для ротации, чтобы подменять Партея.

- Поражение от «Сити» в Кубке не такое фатальное – до этого «пушкари» не проигрывали в 6 матчах к ряду, к тому же на перспективы лондонцев в АПЛ игра с «горожанами» не повлияла. Отрыв в 5 очков и игра в запасе радуют глаз.

«Астон Вилла» — «Лестер»

- Брендан Роджерс с «лисами» не собирается сдаваться. Улучшить положение в таблице Премьер-Лиги удалось, теперь требуется поставить на поток набор очков – при отличном ходе в кубковых турнирах «Лестер» еще не выигрывал в чемпионате после завершения ЧМ -2022.

- «Вилла» Эмери находится в приятной компании – рядом с «Ливерпулем» и «Челси». Хотя сейчас это ни о чем хорошем не говорит – команды застряли в середине таблицы чемпионата. Отставание от «Тоттенхэма» — 8 очков. В эти выходные «шпоры» сыграют с «Ман Сити» и вряд ли смогут что-то противопоставить, потенциальной осечкой конкурентов нужно воспользоваться.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

- Положение «волков» при Лопетеги коренным образом не изменилось – удалось хотя бы покинуть зону вылета. Да и предъявлять претензии пока не за что. Для «Хэмптона» сезон возобновился с двух побед к ряду – в целом команда потерпела 1 поражение в 7 матчах после рестарта. При такой постановке вопроса даже два поражения в последних встречах смотрятся некритично.

- У «Ливерпуля» проблемы серьезнее – под вопросом даже попадание в еврокубки. «Красные» откатились на 9-ю строчку АПЛ , дважды уступили «Брайтону», сыграли вничью с «Челси» — смотреть на попытки клуба вернуться в топ-5 попросту больно.

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

- МЮ окончательно избавился от последствий неудачного старта сезона – сейчас «манкунианцы» идут на 4-м месте и могут забраться в топ-3. Надо только дождаться осечки «Ньюкасла». Тем интереснее, что «Юнайтед» зимой потерпел лишь 1 поражение – от «Арсенала».

- «Пэлас» с момента возвращения в АПЛ ни разу не поднимался выше 10-го места – и полностью доволен своим положением. После окончания ЧМ коллектив успел обыграть лишь «Борнмут», но в недавнем матче с МЮ смог отобрать у них очки – тен Хагу стоит опасаться повторения истории.

«Брайтон» — «Борнмут»

- Де Дзерби хорошенько поработал с «чайками» — они вплотную приблизились к зоне еврокубков и готовы выкинуть оттуда «Тоттенхэм». Вопрос в том, не помешают ли «Брайтону» эмоции.

- «Борнмут» — идеальный соперник для решения таких задач. Перед «вишнями» нет серьезных задач. С конца декабря клуб набрал лишь одно очко и потерпел 6 поражений.

«Брентфорд» — «Саутгемптон»

- «Святые» умудрились проявить себя хуже, чем «Эвертон» и обосновались на последнем месте Премьер-Лиги. Как раз в матче с «ирисками» случилась их последняя победа в чемпионате, после чего «Саутгемптон» проиграл «Астон Вилле» и вылетел из Кубка Английской Лиги от «Ньюкасла».

- 8-е место – лучший показатель «пчел» в истории своих выступлений в АПЛ . К тому же команда подозрительно хороша после паузы. Подопечные Томаса Франка не проиграли ни одного матча в чемпионате и могут даже замахнуться на место в топ-5.

«Ньюкасл» — «Вест Хэм»

- Вплоть до 1 апреля «сорокам» предстоит вести заочную гонку с «Юнайтед» за топ-3. В активе обеих команд по 39 очков. Задача максимум – догнать «Сити», но даже бронза по итогам чемпионата будет успехом. Пока же новый топ-клуб не испытывает проблем в прохождении напряженного этапа и даже с «Арсеналом» добывает ничью.

- «Молотобойцы» вернулись к тому, с чего начали – к 16 месту в таблице АПЛ . Команда сохраняет свои претензии на Кубок Англии, правда, в Премьер-Лиге все не так просто – 1 победа в 5 последних встречах.

«Ноттингем Форест» — «Лидс»

- «Лесники» смогли оторваться ото дна и запрыгнули сразу на 13-е место – в этом команде помогла 4-матчевая серия без поражений. Ключевое достижение – ничья с «Челси». При этом «Ноттингем» не так активен на трансферном рынке, поэтому еще вопрос, сможет ли клуб продолжить подъем.

- «Павлинам» тяжело даются последние матчи – «горожанам» в конце декабря они проиграли, затем последовала 3-матчевая серия из ничьих. Игра с «Ноттингемом» будет борьбой сразу за 6 очков, потому что команды разделяют 3 балла.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

- Главная вывеска 22-го тура. «Шпоры» недостаточно сильны, чтобы забраться в первую тройку, главной задачей для них является попадание в ЛЧ . «Горожанам» же нужно сокращать отставание от «Арсенала», который заходит на первое чемпионство за 19 лет.

- Предыдущая встреча между командами завершилась результативной победой «Сити» (4:2). Правда, на этот раз противостояние пройдет на стадионе «Тоттенхэма», что может добавить игре остроты.