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«Юве» лишится шансов на единственный доступный трофей. «Лацио» разберёт «Старую синьору» по кусочкам

вчера, 14:50
«Ювентус» - «Лацио»

Римлянам нужно исправлять статистику личных встреч.

Полезно узнать о «Ювентусе»

- «Старая синьора» досрочно выбыла из чемпионской гонки в Серии А – снова вмешались нефутбольные дела. На этот раз вскрылись финансовые махинации итальянского гранда – и с клуба сняли 15 очков в национальном чемпионате. Теперь «Юве» идет в компании «Фиорентины» и «Салернитаны», а отставание от «Наполи» составляет 30 очков. Чудом будет даже попадание в еврокубки – для этого надо отыграть 13 баллов (у «Ромы» с 6-го места 37 очков).

- Поль Погба потихоньку возвращается в обойму команды. В игре с «Монцей» француз впервые был в заявке туринцев. За все время пребывания в «Ювентусе» полузащитник успел провести 1 тайм товарищеского матча в июле, после чего слег с серьезной травмой, полученной на тренировке. Сейчас его помощь особенно нужна Массимилиано Аллегри – у «бьянконери» сложности как с созданием, так и с реализацией моментов. Основной центрфорвард команды Душан Влахович только восстановился после травмы, в его отсутствие главный тренер вынужден ставить в пару нападающих Анхеля Ди Марию и Моизе Кина/Аркадиуша Милика.

- Аккурат к возвращению Влаховича в строй Милик слег с повреждением полуперепончатой мышцы бедра. Польский нападающий пропустит минимум две недели. До этого «Юве» сообщил о травме Леонардо Бонуччи – он выбыл на месяц. В текущей ситуации сложно представить, что «старая синьора» сможет подготовиться к возвращению еврокубков.

- Статистика клуба не радует. «Бьянконери» с момента возобновления сезона провели 6 игр, 2 из которых проиграли, в 3-й одержали победу и 1 раз сыграли вничью. Наиболее обидными смотрятся 0:2 от «Монцы». Эта команда только год назад играла во втором дивизионе чемпионата Италии, а сейчас довольствуется 11-м местом Серии А. В том числе с «брианцоли» «Юве» и придется бороться за возвращение на вершину, но новость о снятии очков, видимо, ударила по игрокам «старой синьоры» слишком сильно.

Ориентировочный состав «Ювентуса» (3-5-2): Перин – Гатти, Бремер, Данило – Илинг, Паредес, Фаджоли, Миретти, МакКенни – Кин, Ди Мария.

Полезно узнать о «Лацио»

- У «орлов» нет проблем «Ювентуса» — в чемпионате страны они продолжают преследование «Интера» (погоня за «Наполи», по сути, закончена). Интереса к этой гонке добавляет тот факт, что между 2-й и 6-й командой Серии А – лишь 3 очка разницы. Причем в активе сразу трех команд по 38 баллов, среди них – «Лацио», «Аталанта» и «Милан».

- Маурицио Сарри хорошо поработал над формированием команды – после поражения от «Лечче» в начале января «Лацио» не проигрывал ни разу. За это время «бьянкодзурри» разгромили «Милан» и поделили очки с «Фиорентиной», добыли победу над «Болоньей», «Сассуоло» и сыграли вничью с «Эмполи».

- На январском отрезке ушел в тень многолетний лидер римлян Чиро Иммобиле. За 4 предыдущих матча он забил лишь раз – в ворота «Лечче» (1:2). Вероятно, сказывается возраст (итальянцу уже 32), но даже так его статистика впечатляет – 7 мячей и 3 ассиста в 15 встречах чемпионата. На первый план в этот момент вышел Маттиа Дзакканьи, который забивал и «Эмполи», и «Сассуоло», и «Милану». Вместе с ним лучшим бомбардиром коллектива на этом этапе является Фелипе Андерсон – бразилец забил в четырех играх подряд, его серия прервалась лишь в матче с «Фиорентиной».

- В отличие от конкурентов в борьбе за медали подопечных Маурицио Сарри не мучают травмы или спады в игре – они идут в зоне топ-5, начиная со второй половины сентября. Основной костяк в строю и не приходится искать тех, кем залатать дыры.

- Зимой боссы клуба решили обойтись без серьезного усиления, из относительно важных приобретений – только аренда 23-летнего левого защитника Луки Пеллегрини из «Ювентуса». С этой позицией у «орлов» проблемы, туда Сарри ставит профильных правых краев Адама Марушича и Эльсеида Хюсая.

Ориентировочный состав «Лацио» (4-3-3): Машимиану – Хюсай, Романьоли, Казале, Марушич – Милинкович-Савич, Катальди, Альберто – Дзакканьи, Андерсон, Педро.

Полезно узнать о противостоянии

- В каком бы глубоком кризисе ни находился «Ювентус», команда все равно добивается необходимого результата в матчах с «Лацио» — в последний раз соперники играли между собой в ноябре 2022 года, тогда «старая синьора» забила 3 безответных мяча. До этого были 2:2 в мае и 0:2 в ноябре 2021-го. В последний раз «орлы» одерживали победу над «бьянконери» в конце 2019 года – причем сразу дважды. Сначала – в чемпионате, затем – в Суперкубке.

- За предыдущие 20 игр «Юве» обыгрывал «Лацио» 14 раз, тогда как римлянам победа доставалась лишь в четырех встречах.

- Клубы играют в атакующий футбол – минимальных 1:0 в их матчах не было с 2018 года.

Прогноз Soccer.ru: обычно любой «Ювентус» способен огорчить «бьянкодзурри». Но не в этот раз. Подопечные Маурицио Сарри в отличной форме, травмированных игроков основы, в отличие от «старой синьоры» практически нет. И по моральному состоянию, и по подбору доступных игроков римляне выглядят предпочтительнее. Ожидать первого выхода Поля Погба в футболке туринцев не стоит – наставник клуба говорит, что француз все еще испытывает боли после восстановления. Так что команда Массимилиано Аллегри вряд ли спасется от поражения.

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Владимир Коробов
Владимир Коробов
сегодня в 01:00
Может уже хватит авторам пальцем в потолок тыкать и делать такие громкие заголовки? Поначалу казалось забавным, когда автор ошибался. Но сейчас поднадоело как то
Olegon111
Olegon111
вчера в 23:37
Уверенная победа Ювентуса 3-1 или 2-0
a54f33xngy9y
a54f33xngy9y
вчера в 17:30
Интересный матч нас ожидает! Смотрим и любуемся настоящим футболом!!!! /
dolgun
dolgun
вчера в 16:07
Маккени не ушел разве?
Namuri
Namuri
вчера в 15:30
Приведенный ниже список победителей лишний раз подтверждает мои слова. Ну не во всем я был прав, память такая штука, я все-таки человек. Конечно, этот список не показывает всего о прогнозистах, но тут есть нюансы которые вы для удобства обошли стороной. Во-первых у некоторых из них большой опыт в КП, точнее с 2015-ого года, а я даже целый год не играл в КП подряд. Вот главный нюанс и момент в этой истории. Появление клонов до января не имело большого значения, так как до января я не использовал вариации исходов. Это второй нюанс. Потому что все эти аккаунты тогда играли по индивидуальной победной серии. И этот аргумент сильнее. Например, в том месяце, когда мои 5 акк. возглавили список по порядку и были в топ-5, у них очень разные выигрышные серии - разные матчи, разные ставки. Но все равно у каждого было +40000, у некоторых +50000. Я конечно могу показать скрин, и можно по названиям аккаунтов проверить что все ставки были разные. Что говорит о том, что все эти предсказания не зависели друг от друга, и анализировались отдельно. А один вообще был с +100000 очк.

Я показываю это не для всеобщего признания моего величия, чтобы вы все посмотрели на это под другим углом, что, так сказать, не удобно. Здесь главное, сравнение опытного ползователя (который играет с 2015-го года) со мной. 7 лет опыта против одного, и не целого кстати. Потому что в то время я писал книгу и не мог сосредоточиться на КП.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 15:14
Юве возьмёт и выиграет!!! На зло всем прогнозам!!!
Гость
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