«Торино» очень близок к еврокубкам, но впереди – «Милан». Миранчук принесёт «быкам» ничью

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сегодня, 12:27

«Гранатовые» в отличной форме.

Полезно узнать о «Милане»

- У действующих чемпионов Италии посыпалась игра после возобновления сезона – если до этого «россонери» преследовали «Наполи» и шли на втором месте, то теперь откатились на шестую строчку турнирной таблицы. Подопечные Стефано Пиоли не могут одержать победу на протяжении последних семи матчей. И что еще хуже, как раз на этот отрезок выпали игры с прямыми конкурентами – «Ромой» (2:2), «Лацио» (0:4) и «Интером» (0:1). Каждая из этих команд сейчас идет выше.

- Градус противостоянию с «Торино» добавляет тот факт, что соперники расположились на соседствующих позициях – «Милан» замыкает зону еврокубков, а туринцы очень хотят в нее попасть. У «россонери» еще есть запас в 8 очков, но дарить оппоненту дополнительный козырь – не лучшая идея.

- Ключевой потерей для итальянского гранда является вратарь Майк Меньян. У 27-летнего француза в конце сентября случился рецидив травмы и на поле он до сих пор так и не появлялся. Надежного сменщика у Майка нет – последний рубеж защищает Чиприан Тэтэрушану, правда, в январе он перестал спасать.

- Проблемы начинают возникать и с созданием моментов. Подопечные Пиоли в январе успели потерпеть 4 «сухих» поражения, а в остальных встречах стабильно забивали по 2 мяча. Посильный вклад вносят опытный Оливье Жиру и перспективный Рафаэл Леау. У обоих по голу и результативной передаче.

- Теперь будет еще тяжелее – миланцы из-за травмы потеряли системообразующего опорника Исмаэля Беннасера. До этого момента он успел провести 19 матчей Серии А и был лучшим в команде по количеству ключевых передач (1.9 за игру), третьим – по количеству пасов (50.2) и проценту их точности (88.7). В отсутствие Беннасера его место занял Раде Крунич, но он не может давать того же объема работы с мячом.

Ориентировочный состав «Милана» (4-2-3-1): Тэтэрушану – Эрнандес, Калабрия, Калюлю – Крунич, Тонали – Леау, Диас, Салемакерс – Жиру.

Полезно узнать о «Торино»

- «Торино» медленно, но верно сокращает дистанцию с командами из еврокубковой зоны. После выхода из отпуска туринцы потерпели одно поражение в шести встречах (0:1 от «Специи»). Игра с «Миланом» — ключевая возможность запрыгнуть еще выше. Подопечные Ивана Юрича встречаются с коллективом, который располагается по соседству, при этом все еще имеет внушительный отрыв по очкам. В таких условиях возможность набрать 3 балла и оставить без очков оппонента – отличный задел на будущее.

- С другой стороны, в диапазоне 7-12 мест национального чемпионата высокая плотность, поэтому в случае поражения туринцы окажутся на 9-й строчке, а в далее могут упасть еще ниже.

- Все ярче себя после травмы проявляет российский полузащитник Алексей Миранчук. В январе он уже забил «Вероне», «Фиорентине», отдал голевую передачу на Санабрию в матче с «Эмполи». В общей сложности на его счету 4 мяча и 2 ассиста в пятнадцати встречах Серии А – он лучший бомбардир команды. Не стоит обманываться скромными показателями — «Торино» Юрича не отличается высокой результативностью. Стратегия при построении атаки крайне примитивна – позиционные действия совсем не используются, отдается предпочтение быстрым выпадам и силовой борьбе (отсюда и небольшое количество голов). И все-таки Юрич дает Алексею свободу действий – и тот становится важной частью системы хорватского менеджера.

- Еще один новый лидер «быков» — Никола Влашич. Как и Миранчук, он пополнил состав итальянского коллектива на правах аренды. Хорват подкупил Юрича своей атлетичностью – даже при энергозатратной игре «Торино» хорватский хавбек способен выдержать все 90 минут, чем главный тренер пользуется. Статистика у Николы такая же, как у россиянина – 4 мяча и 2 ассиста.

- Ряд ключевых побед уже добыт – «гранатовые» обыграли «Фиорентину», когда имели с ними одинаковое количество очков. В последующей встрече с «Эмполи» сыграли вничью – и не позволили прямому конкуренту забраться выше. И, в конце концов, поединок с «Удинезе» — клубом, который опережал туринцев на два очка. «Торино» вот уже несколько туров подряд проводит в принципиальной борьбе и выходит победителем. Эмоциональный фон явно за ними.

Ориентировочный состав «Торино» (3-4-2-1): Милинкович-Савич – Шуурс, Буонджорно, Джиджи – Войвода, Линетти, Илич, Синго – Влашич, Миранчук – Санабрия

Полезно узнать о противостоянии

- Вполне ожидаемо, что преимущество в статистике личных встреч на стороне «Милана» — «россонери» одержали 10 побед над туринцами в последних двадцати встречах. 4 раза выигрывали «гранатовые», еще 6 встреч завершались ничейным исходом.

- Развитие событий в каждом из матчей отвечают оборонительным принципам Юрича – 7 из последних восьми игр завершались с минимумом голов или вообще без них (исключение – 0:7 от «Милана» в мае 2021-го).

- В домашних стенах «быки» играют с «россонери» куда лучше, чем в гостях. За последние 8 лет туринцы на своем стадионе лишь раз проиграли «Милану» при трех победах и четырех ничьих.

Прогноз Soccer.ru: на этот раз матч пройдет в Милане. Хозяева слишком обозлены из-за серии неудач и потери позиций. «Торино», напротив», на подъеме. Поставим на ничью в принципиальной встрече – Алексей Миранчук забьет, а «гранатовые» сделают еще один шаг в сторону зоны еврокубков.