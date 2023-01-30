Обследуем подвал РПЛ. «Химки» и «Торпедо» хотят вылететь, «Пари НН» урвал воспитанника «Барсы»

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вчера, 19:29

Расклады чуть-чуть изменились.

Главные претенденты на вылет – «Химки» и «Торпедо»

У «автозаводцев» и химчан слишком много проблем и минимум путей для их решения. «Черно-белые» с самого старта текущего чемпионата на фоне остальных команд смотрелись слабее – единственным рабочим вариантом набрать очки был «автобус». Да и он не помог в первых турах – проблем с реализацией моментов не испытывали ни «Сочи», ни «Динамо», ни «Химки». С «Зенитом» ничейный счет получалось удерживать до 80-х минут, дальше все-таки сказалась разница в классе.

Зимой ушли усилившие команду совсем недавно Дамьен Ле Таллек и Игорь Смольников – причем оба смотрелись уверенно, так что потеря ощутима. С другой стороны, не получилось договориться по главному трансферному лоту среди свободных агентов. Артём Дзюба при противоречивой репутации все еще хорош на уровне РПЛ , тем более для «Торпедо». Проблему с реализацией он бы снял. Но к единому мнению по необходимости его подписания приходили долго – теперь сообщается, что совет директоров «автозаводцев» отказался от сделки, предложенной Геркусом. Поэтому и предпосылок к спасению – минимум.

«Химки» в последние годы саморазрушительны. Экс-главный тренер клуба Сергей Юран, объясняя причины своей отставки, намекнул, что на это повлияло игровое время одного из игроков, а также отметил:

Эта команда была способна решать серьезные задачи. А если бы мне еще дали как следует доукомплектовать команду... Я с боем продавливал отдельные кандидатуры! Составлял список. Он отдавался еще куда-то. И в итоге нефутбольный человек вычеркивал фамилии, а вписывал почему-то свои...

Зимой химчане расстались с Лантратовым, Кухарчуком, Филиным, Глушаковым – системообразующими футболистами команды. Наставник Спартак Гогниев тренирует на уровне РПЛ меньше полугода. Сейчас больше верится в то, что «Химки» устроят с «Торпедо» гонку на обратном конце турнирной таблицы – как «Спартак» с «Зенитом» в топ-2.

Шанс на спасение есть у «Факела» и «Пари НН»

Сложности у этих команд наблюдаются – но они хотя бы сами не вставляют себе палки в колеса. Воронежцы стараются не ломать то, что работает – свои 13 очков команда набрала за счет духа, дерзости и поддержки трибун. «Факел» 10 раз играл вничью, и 6 из этих результатов были добыты в домашних стенах, там же случилась единственная победа (2:0 с «Локомотивом»). На набранный ход не повлияла даже отставка Олега Василенко – на его место пришел Дмитрий Пятибратов, и коллектив продолжил бороться за очки.

При этом состав у клуба слабее, чем у остальных команд Российской Премьер-Лиги – единицы из основной обоймы имеют опыт выступлений на высшем уровне. Да и по данным портала Transfermarkt, общая рыночная стоимость состава клуба – самая низкая в лиге.

«Пари Нижний Новгород» лишился главного тренера – и это весомая проблема. Летом нижегородцы отказывались от Александра Кержакова, чтобы перейти к более атакующему футболу, задействовать больше молодежи. Под эту стратегию Михаил Галактионов отлично подходил – но он воспользовался единичным шансом возглавить топ-клуб в кризисной ситуации (речь о «Локомотиве»). Вдобавок к этому зимой команду покинул основной центральный защитник Илья Агапов (перешел в ЦСКА ). Главным тренером решили назначить Артема Горлова, который принял «Енисей» у Вадима Гаранина и улучшил результаты предшественника. Специалист подходит под клубную стратегию, правда, это большой риск – назначать тренера, до этого не тренировавшего в Премьер-Лиге (проверено тем же Гараниным).

В то же время селекционеры нижегородцев проводят качественную работу – велика вероятность подписания Артёма Дзюбы. На место Агапова может прийти воспитанник «Барселоны» Баньяк, есть инсайды, что на просмотре находится Денис Глушаков. Это отличное усиление для середняка, так что у «Пари НН» большие шансы остаться в элите.

«Локомотив» и «Крылья» не так плохи

Они могли бы оказаться среди двух предыдущих групп – но этому препятствует запас качества. С «Локо» и так все понятно – топ-клуб пострадал от немецких менеджеров и теперь сменил вектор развития. Первая часть сезона ставит крест на борьбе за топ-5, но из зоны стыков москвичи обязаны подняться. В первые дни трансферного окна боссы «красно-зеленых» объявили о переходе Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Ильи Лантратова. При этом клуб покинули Джирано Керк и Педринью – у Пиняева будет больше шансов закрепиться в старте. Глушенкову предстоит борьба с Иваном Игнатьевым, Марко Раконьяцем и Вильсоном Изидором – при этом последний в ближайшее время может перейти в «Лион». Уход Едвая же компенсирует подписание Хермана Конти.

Галактионов умеет работать с молодежью – плюс для того же Пиняева. К тому же никуда не делись лидеры команды Дмитрий Баринов и Станислав Магкеев, прогрессирует Артем Карпукас.