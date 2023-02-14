«Севилья» – ПСВ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Севилья» – ПСВ , который состоится 16 февраля 2023 года

«Севилья»

«Севилья» заметно улучшила свое положение в Ла Лиге и смогла покинуть зону вылета, набрав 24 балла. Теперь перед испанским коллективом стоит задача продемонстрировать все свои умения в любимом турнире, который он выигрывал уже несколько раз. Тем не менее, ПСВ является очень достойным соперником, поэтому в обороне хозяевам следует играть практически безупречно для приемлемого результата.

11 февраля «Севилья» на своем поле обыграла «Мальорку», а пятого числа на выезде практически без шансов уступила «Барселоне» (0:3).

ПСВ

ПСВ неплохо провел групповой этап Лиги Европы и занят в нем второе место, поэтому вынужден стартовать с 1/16 финала, где сразу встретится со сверхопытным соперником. В чемпионате Нидерландов ПСВ идет на четвертой позиции с 42 баллами, но плотность таблицы очень высокая и отставание от лидера измеряется четырьмя баллами. Данная вывеска не самая яркая на данной стадии Лиги Европы, однако матч обещает быть полным качественного европейского футбола.

11 февраля ПСВ на своем поле разгромил «Гронинген» (6:0), а восьмого числа выиграл на своем поле у «Эммена» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 2.17

Ничья – 3.45

Победит ПСВ – 3.3

Статистика

«Севилья» проиграла только два матча в основное время из десяти последних

ПСВ одержал шесть побед в десяти последних поединках во всех турнирах

одержал шесть побед в десяти последних поединках во всех турнирах Пять из шести последних матчей «Севильи» завершились исходом «обе забьют — нет»

Клуб из Нидерландов забивал в восьми из десяти последних встречах

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. В первом матче сложно предположить, кто из команд будет доминировать на футбольном поле, но голы от обеих команд практически не вызывают сомнений.