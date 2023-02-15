«Спортинг» – «Мидтьюлланд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Спортинг» – «Мидтьюлланд», который состоится 16 февраля 2023 года

«Спортинг»

Португальский клуб очень хорошо стартовал в Лиге Чемпионов и третье место в группе стало разочарованием для болельщиков и руководства. Тем не менее, «Спортинг» имеет шанс пробиться в Лиге Европы как можно дальше и со жребием команде откровенно повезло, ведь могли попасться более серьезные соперники. В чемпионате Португалии «бело-зеленые» занимают только четвертое место и отстают от лидера на 15 очков.

12 февраля «Спортинг» проиграл на своем поле «Порту» (1:2), а седьмого числа минимально одолел «Риу Аве» на выезде (1:0).

«Мидтьюлланд»

Датчане вышли из сложной группы Лиги Европы со второго места, однако все равно остаются андердогом для большинства болельщиков и экспертов. Для «Мидтьюлланда» будет большим успехом пройти в следующую стадию, поэтому уже в первом матче гостям придется качественно противостоять сопернику из Португалии. На данный момент в чемпионате Дании, который не вернулся еще с зимней паузы, клуб занимает только седьмое место с 23 баллами.

06 февраля «Мидтьюлланд» в кубке Атлантики минимально обыграл «Ульсан» (1:0), а 10 числа лишь в серии пенальти оказался сильнее «Эльфсборга» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг» – 1.33

Ничья – 5.2

Победит «Мидтьюлланд» – 9.5

Статистика

«Мидтьюлланд» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Спортинг» выиграл семь из десяти последних домашних поединков

Датчане проиграли два последних поединка «Спортингу»

«Спортинг» забивал в девяти из десяти последних матчах во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Спортинга» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем на своем стадионе и они смогут достичь уверенной победы в 2-3 мяча.