«Спортинг» – «Мидтьюлланд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Спортинг» – «Мидтьюлланд», который состоится 16 февраля 2023 года
«Спортинг»
Португальский клуб очень хорошо стартовал в Лиге Чемпионов и третье место в группе стало разочарованием для болельщиков и руководства. Тем не менее, «Спортинг» имеет шанс пробиться в Лиге Европы как можно дальше и со жребием команде откровенно повезло, ведь могли попасться более серьезные соперники. В чемпионате Португалии «бело-зеленые» занимают только четвертое место и отстают от лидера на 15 очков.
12 февраля «Спортинг» проиграл на своем поле «Порту» (1:2), а седьмого числа минимально одолел «Риу Аве» на выезде (1:0).
«Мидтьюлланд»
Датчане вышли из сложной группы Лиги Европы со второго места, однако все равно остаются андердогом для большинства болельщиков и экспертов. Для «Мидтьюлланда» будет большим успехом пройти в следующую стадию, поэтому уже в первом матче гостям придется качественно противостоять сопернику из Португалии. На данный момент в чемпионате Дании, который не вернулся еще с зимней паузы, клуб занимает только седьмое место с 23 баллами.
06 февраля «Мидтьюлланд» в кубке Атлантики минимально обыграл «Ульсан» (1:0), а 10 числа лишь в серии пенальти оказался сильнее «Эльфсборга» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Спортинг» – 1.33
- Ничья – 5.2
- Победит «Мидтьюлланд» – 9.5
Статистика
- «Мидтьюлланд» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
- «Спортинг» выиграл семь из десяти последних домашних поединков
- Датчане проиграли два последних поединка «Спортингу»
- «Спортинг» забивал в девяти из десяти последних матчах во всех турнирах
Прогноз
Поставить на победу «Спортинга» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем на своем стадионе и они смогут достичь уверенной победы в 2-3 мяча.