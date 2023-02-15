«Штутгарт» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» – «Кёльн», который состоится 18 февраля 2023 года

«Штутгарт»

«Швабы» в чемпионате Германии на данный момент занимают предпоследнее место. Вспомним несколько недавних матчей с участием «Штутгарта». В 1/8 Кубка Германии с разницей в один мяч «швабы» одержали победу над «Падерборном». На своём поле в сухую, пропустив пару голов, команда из «Штутгарта» уступила «музыкантам» из Бремена в позапрошлом туре чемпионата.

На прошлых выходных со счётом 1:2 «швабы» проиграли «Фрайбургу».

«Кёльн»

В Бундеслиге «козлы» после двадцати туров текущего сезона находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами футбольных поединков «красно-белых» за последнее время. В товарищеской встрече с большим счётом «Кёльн» одержал победу над «Кёнигсдорфом». Уже после первого тайма «козлы» выигрывали оппонента со счётом 3:0. «Нулёвку» раскатали «красно-белые» с «РБ Лейпцигом».

В матче прошлого тура «Кёльн» взял верх над «Айнтрахтом» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 2.43

Ничья – 3.40

Победит «Кёльн» – 2.90

Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 4.35

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.87

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94

Статистика

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти последних

Только в одном матче из пяти крайних «швабы» одержали победу

Девять матчей подряд «козлы» не проигрывают своим соперникам.

Прогноз

На победу «Кёльна» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.90. Крайний раз «красно-белые» проиграли в ноябре прошлого года. Уступили «козлы» как раз «швабам». В предстоящем футбольном поединке у гостей есть возможность взять реванш.