«Штутгарт» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» – «Кёльн», который состоится 18 февраля 2023 года
«Штутгарт»
«Швабы» в чемпионате Германии на данный момент занимают предпоследнее место. Вспомним несколько недавних матчей с участием «Штутгарта». В 1/8 Кубка Германии с разницей в один мяч «швабы» одержали победу над «Падерборном». На своём поле в сухую, пропустив пару голов, команда из «Штутгарта» уступила «музыкантам» из Бремена в позапрошлом туре чемпионата.
На прошлых выходных со счётом 1:2 «швабы» проиграли «Фрайбургу».
«Кёльн»
В Бундеслиге «козлы» после двадцати туров текущего сезона находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами футбольных поединков «красно-белых» за последнее время. В товарищеской встрече с большим счётом «Кёльн» одержал победу над «Кёнигсдорфом». Уже после первого тайма «козлы» выигрывали оппонента со счётом 3:0. «Нулёвку» раскатали «красно-белые» с «РБ Лейпцигом».
В матче прошлого тура «Кёльн» взял верх над «Айнтрахтом» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Штутгарт» – 2.43
- Ничья – 3.40
- Победит «Кёльн» – 2.90
- Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 4.35
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.87
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94
Статистика
- Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти последних
- Только в одном матче из пяти крайних «швабы» одержали победу
- Девять матчей подряд «козлы» не проигрывают своим соперникам.
Прогноз
На победу «Кёльна» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.90. Крайний раз «красно-белые» проиграли в ноябре прошлого года. Уступили «козлы» как раз «швабам». В предстоящем футбольном поединке у гостей есть возможность взять реванш.