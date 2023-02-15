«Боруссия» Дортмунд – «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд – «Герта», который состоится 19 февраля 2023 года

«Боруссия» Дортмунд

В чемпионате Германии дортмундская команда на данный момент входит в тройку лучших команд. «Боруссия» от «Баварии» отстаёт всего лишь на три очка. «Чёрно-жёлтые» с разгромным счётом взяли верх над «бразильцами из Брайсгау» в матче 19-го тура чемпионата. В игре 1/8 Кубка Германии футбольный клуб из Дортмунда взял верх над «Бохумом».

В Бремене «чёрно-жёлтые» обыграли местных «музыкантов» со счётом 2:0.

«Герта»

«Старая дама» после двадцати туров текущего сезона Бундеслиги находится на шестнадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей «бело-голубых» за последнее время. В матче 18-го тура чемпионата Германии «Герта» проиграла берлинскому «Униону». На выезде «Старая дама» с большим счётом потерпела поражение от франкфуртского «Айнтрахта».

На прошлых выходных «бело-голубые» со счётом 4:1 выиграли у менхенгладбахской «Боруссии».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.34

Ничья – 5.60

Победит «Герта» – 8.00

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 1.90

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.20

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.65

Статистика

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти крайних

Девять игр из десяти последних дортмундская команда обыгрывает своих оппонентов

В четырёх футбольных поединках из десяти за последнее время «бело-голубые» выиграли.

Прогноз

Победа в предстоящем матче может приблизить «чёрно-жёлтых» к первому месту в чемпионате. На победу «Боруссии» с форой -1.5 компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.90.