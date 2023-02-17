«Мальорка» – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Мальорка» – «Вильярреал», который состоится 18 февраля 2023 года

«Мальорка»

«Островитяне» в Ла Лиге занимают на данный момент десятое место. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «красно-чёрных» за последнее время. В сухую, пропустив пару мячей, «Мальорка» на выезде уступила «Кадису» в матче 19-го тура чемпионата Испании. С минимальным счётом дома «островитяне» одержали победу над мадридским «Реалом».

На прошлых выходных «красно-чёрные» со счётом 0:2 потерпели поражение от «Севильи».

«Вильярреал»

После двадцати одного тура текущего сезона «жёлтая подлодка» находится на две строчки выше «островитян» в турнирной таблице Примеры. Вспомним успехи «жёлтых» в недавних матчах. На своём поле «Вильярреал» проиграл с минимальным счётом мадридским «пчёлам» в матче 19-го тура чемпионата. С разницей в пару мячей «жёлтая подлодка» уступила в гостях «Эльче».

Со счётом 1:0 «Барса» взяла верх над «жёлтыми» в матче прошлого тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мальорка» – 3.30

Ничья – 3.00

Победит «Вильярреал» – 2.50

Победит «Вильярреал» с форой -1 – 4.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.66

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.46

Статистика

В двух матчах из пяти последних «островитяне» обыграли своих оппонентов

За аналогичный период только в одном поединке «жёлтая подлодка» одержала победу

Четыре личные встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют — нет.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке непросто отдать предпочтение какой-то конкретной команде. Соперники находятся примерно на одном уровне. На ничью в матче компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.00. В данной игре ставка на ничейный исход является оптимальным вариантом.