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«Миллуолл» – «Бёрнли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:08
«Миллуолл» – «Бёрнли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Миллуолл» – «Бёрнли», который состоится 21 февраля 2023 года

«Миллуолл»

«Львы» в Чемпион Лиге на текущий момент занимают шестое место. Чтобы предположить возможный исход будущей встречи, ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Миллуолла». На выезде с разницей в один гол «докеры» обыграли команду КПР. В позапрошлом туре с минимальным счётом «львы» потерпели поражение от «Ковентри Сити» на их поле.

18 февраля в напряжённой борьбе со счётом 3:2 «Миллуолл» выиграл команду «Шеффилд Юнайтед».

«Бёрнли»

«Бёрнли» возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа на данный момент. Вспомним несколько футбольных поединков «бордовых» за последнее время. В 31-ом туре Чемпион Лиги дома команда из города Бёрнли с большим счётом одержал победу над «Престоном». Ничейным исходом завершилась игра «бордовых» с «Уотфордом» (1:1).

С минимальным счётом «Бёрнли» взял верх над командой «Лутон Таун» на прошлых выходных.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Миллуолл» – 2.90
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Бёрнли» – 2.37
  • Победит «Бёрнли» с форой -1.5 – 4.40
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

  • Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три личные встречи из пяти за последнее время
  • «Львы» проиграли только в одном матче из пяти последних
  • С декабря «бордовые» не уступают своим оппонентам.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.37 на победу «Бёрнли». Не без труда, но гости возьмут свои три очка в поединке и увеличат отрыв от конкурентов.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк миллуолл
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