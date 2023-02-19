«Миллуолл» – «Бёрнли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Миллуолл» – «Бёрнли», который состоится 21 февраля 2023 года

«Миллуолл»

«Львы» в Чемпион Лиге на текущий момент занимают шестое место. Чтобы предположить возможный исход будущей встречи, ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Миллуолла». На выезде с разницей в один гол «докеры» обыграли команду КПР . В позапрошлом туре с минимальным счётом «львы» потерпели поражение от «Ковентри Сити» на их поле.

18 февраля в напряжённой борьбе со счётом 3:2 «Миллуолл» выиграл команду «Шеффилд Юнайтед».

«Бёрнли»

«Бёрнли» возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа на данный момент. Вспомним несколько футбольных поединков «бордовых» за последнее время. В 31-ом туре Чемпион Лиги дома команда из города Бёрнли с большим счётом одержал победу над «Престоном». Ничейным исходом завершилась игра «бордовых» с «Уотфордом» (1:1).

С минимальным счётом «Бёрнли» взял верх над командой «Лутон Таун» на прошлых выходных.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Миллуолл» – 2.90

Ничья – 3.30

Победит «Бёрнли» – 2.37

Победит «Бёрнли» с форой -1.5 – 4.40

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три личные встречи из пяти за последнее время

«Львы» проиграли только в одном матче из пяти последних

С декабря «бордовые» не уступают своим оппонентам.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.37 на победу «Бёрнли». Не без труда, но гости возьмут свои три очка в поединке и увеличат отрыв от конкурентов.