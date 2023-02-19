«Миллуолл» – «Бёрнли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Миллуолл» – «Бёрнли», который состоится 21 февраля 2023 года
«Миллуолл»
«Львы» в Чемпион Лиге на текущий момент занимают шестое место. Чтобы предположить возможный исход будущей встречи, ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Миллуолла». На выезде с разницей в один гол «докеры» обыграли команду КПР. В позапрошлом туре с минимальным счётом «львы» потерпели поражение от «Ковентри Сити» на их поле.
18 февраля в напряжённой борьбе со счётом 3:2 «Миллуолл» выиграл команду «Шеффилд Юнайтед».
«Бёрнли»
«Бёрнли» возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа на данный момент. Вспомним несколько футбольных поединков «бордовых» за последнее время. В 31-ом туре Чемпион Лиги дома команда из города Бёрнли с большим счётом одержал победу над «Престоном». Ничейным исходом завершилась игра «бордовых» с «Уотфордом» (1:1).
С минимальным счётом «Бёрнли» взял верх над командой «Лутон Таун» на прошлых выходных.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Миллуолл» – 2.90
- Ничья – 3.30
- Победит «Бёрнли» – 2.37
- Победит «Бёрнли» с форой -1.5 – 4.40
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73
Статистика
- Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три личные встречи из пяти за последнее время
- «Львы» проиграли только в одном матче из пяти последних
- С декабря «бордовые» не уступают своим оппонентам.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.37 на победу «Бёрнли». Не без труда, но гости возьмут свои три очка в поединке и увеличат отрыв от конкурентов.