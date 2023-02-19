Южная Корея на ЧМ-54: Три шляпы и ни одного трюка

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сегодня, 11:36

Продолжаем рассказ о сборной Южной Кореи на ЧМ -54. Сегодня внимание будет обращено на уникального в футбольной истории человека.

На мундиале 1954 г. он был тренером южнокорейской команды. Его имя Ким Ён Сик. Родился он в 1910 году. Сам активно играл в футбол с раннего детства. Но что делать — на его молодые годы пришлась японская оккупация. Не самое подходящее время для футбола.

Но всё-таки он сыграл свои первые международные матчи в середине 30-х годов. И сыграл не за сборную Кореи (тогда ещё она не была поделена на две страны).

Он наряду с ещё несколькими корейцами был призван в сборную Японии. А сборной Японии предстояло сыграть на футбольном турнире Олимпиады-36 в Берлине.

На фото 1936 г. как раз те самые несколько корейцев, которых приглашали на просмотр в сборную Японии. Но на Олимпиаду в заявку попал только Ким Ён Сик.

Ким Ён Сик на этом фото второй справа.

В 1936 г. добраться из Токио в Берлин была проблема. Самым подходящим оказался маршрут через СССР .

Сама Олимпиада проходила с 1 по 16 августа. Футбольный турнир был проведён с 3 по 15 числа.

Делегация Японии выехала в Европу загодя. 20 июня команда на поезде из Токио добралась до портового города Симоносеки, что расположен на самой оконечности самого большого японского острова Хонсю (это более 800 км от столицы).

Затем на корабле команда пересекла Цусимский пролив, чтобы добраться до порта Пусан на Корейском полуострове (это ещё 200 с лишним километров).

Затем ещё более 1000 км по Корейскому полуострову и бывшей Маньчжурии, чтобы добраться до ж/д станции. Скорее всего это был Харбин. По КВЖД они добрались до Читы, а затем по Транссибу добрались до Москвы и 3 июля прибыли в Берлин. Тут уже десяток тысяч километров проехали как минимум.

Первый матч на Олимпиаде был с командой Швеции 4 августа.

Это все 18 футболистов Японии на турнире Олимпиады-36. Ким Ён Сик стоит крайний слева.

4 августа Япония произвела главную сенсацию на турнире. Японские источники называют это не иначе как «чудо Берлина».

Японцы проиграли первый тайм 0:2. Дублем отметился швед Эрик Перссон. На фото как раз Перссон и Ким Ён Сик:

А во втором тайме японцы забили три гола и выиграли тот матч 1/8 финала. Кстати, корейца Кима переименовали на японский манер, и он был Кин Ёсёку (или Ёсоку).

Есть несколько воспоминаний про тот матч. По одной, не очень правдоподобной версии, первый ответный гол с пенальти забил именно Ким — никто из японцев не решался пробить, кореец сказал: «Я сделаю это». Красивая версия, но не подтверждается фактами. А вот победный гол был забит при активном участии Кима. После финального свистка японцы всей командой бросились к Киму с благодарностью и — внимание! — с извинениями за дискриминацию, от которой он страдал. Восток — дело тонкое!

В четвертьфинале японцы попали на будущих чемпионов Олимпиады, сборную Италии, ведомую Витторио Поццо.

Шансов Италия японцам не оставила — два гола в первом тайме, ещё 6 голов во втором. Разгром всухую. Ким (он же Кин) играл и с Италией.

На этом исключительно редком фото Ким Ён Сик слева в матче с Италией:

После Олимпиады Ким Ён Сик в 1937 г. переехал играть в Японию. Но дискриминация по национальному признаку была приличной, и он вскорости вновь уехал в Корею.

В 1940 г. Ким Ён Сик сыграл свой последний международный матч за Японию, всего третий матч, с учётом 2 игр на Олимпиаде.

На первую же Олимпиаду после войны поехала команда Кореи, просто Кореи, разделение на две страны произойдет в 1953 году.

Ким активно играл в клубах на территории Кореи, был играющим тренером.

Ким Ён Сик сыграл на второй своей Олимпиаде, будучи уже 38-летним. Кажется, он также был играющим тренером, сыграл в 2 матчах.

И в первом же матче на крупном международном турнире команда Кореи преподнесла сюрприз. Была обыграна сборная Мексики 5:3.

Ким Ён Сик был капитаном команды. Вот фото перед матчем с мексиканцами, в центре арбитр Лео Лемешич (Югославия), справа капитан Мексики Карлос Томпсон:

В четвертьфинале команде Кореи достался будущий победитель Олимпиады. На сей раз это была сильная сборная Швеции.

Шведы, имевшие в своём составе знаменитое трио Гре-Но-Ли, камня на камне не оставили от сборной Кореи: 4 гола в первом тайме и ещё вдвое больше во втором. Итог 0:12. В первом тайме забивали только эти трое, Нордаль дважды. Во втором тайме Нордаль довёл дело до покера, а Лидхольм забил ещё один. Остальные 5 голов забивали другие шведы.

В 1950 году Ким Ён Сик провёл свой третий и последний матч за сборную Кореи, установив рекорд. Он и по сей день является самым возрастным игроком, когда-либо выступавшим за сборную Кореи (потом Южной Кореи). Его возраст в день матча 15 апреля в товарищеском матче против Гонконга был 39 лет и 264 дня. И, кстати, он открыл счёт в матче, так что стал и автором самого возрастного гола за сборную.

И, между прочим, он входил в состав сборной Кореи на Олимпиаду-52. Но воюющая страна не могла себе позволить даже 12 человек (два вратаря и 10 полевых) отправить за валюту за рубеж. Игровики — футболисты и баскетболисты — на Олимпиаду не поехали.

В марте 1954 г. сборная Южной Кореи выиграла в двух-матчевом противостоянии с Японией путёвку на ЧМ -54. Ким Ён Сик не входил в тренерский штаб команды. После триумфа в Токио команда сыграла 4 матча в мае на Азиаде (Азиатские игры) — финал был проигран Тайваню, и тогдашний тренер ушёл в отставку. Команду на мундиаль повёз Ким Ён Сик.

В заявке из 20 игроков было пятеро футболистов, которые играли с ним на Олимпиаде-48. Только основной вратарь Хон Док Ён из этих пятерых был моложе 30 лет (ему было 28), остальные из той гвардии были уже старше 36 лет.

На фото тренер Ким Ён Сик рядом с капитаном и 28-летним вратарём исполняют гимн своей страны перед первым в истории матчем сборной Южной Кореи на чемпионатах мира:

В предыдущей статье о сборной Южной Кореи на ЧМ -54 было рассказано о том, как добиралась делегация Южной Кореи на ЧМ -54.

Вспомните, как 25-летний Ким Ён Сик вместе с японцами добирался из Токио в Берлин в 1936 году — через Корею. А через 18 лет тренер Ким и его команда добирались из Сеула в Цюрих через Токио. Зигзаги истории.

В качестве тренера сборной Южной Кореи Ким Ён Сик провёл несколько отрезков. В апреле-мае 1953 г. сборная Кореи провела 12 игр в Сингапуре и Гонконге. Сайт Корейской Ассоциации на одной из страниц своего сайта говорит, что Ким был тренером сборной в этот период. Однако на другой станице того же сайта в протоколах самих матчей указан другой тренер. Скорее всего, Ким был в тренерском штабе.

На ЧМ -54, как уже сказано выше, повёз команду он. Затем в конце 1959 — начале 1960 руководил командой в отборе к Олимпиаде-60. Путёвку выиграл Тайвань.

С сентября 1960 по июнь 1961 был самый продолжительный период его пребывания на посту тренера сборной.

В октябре 1960 под его руководством сборная Южной Кореи выиграла Кубок Азии 1960 года. Это был второй подобный трофей Южной Кореи после 1956 года, но и последний. С тех пор как отрезало — ни разу больше не выигрывали этот региональный трофей. И с той победой в 1960 связана одна детективная история с не совсем золотыми медалями для победителей. История загадочная, может даже мистическая, требующая изысканий и отдельного рассказа.

С ноября 1960 по ноябрь 1961 сборная Южной Кореи провела 4 отборочных матча к ЧМ -62 против Японии и Югославии. И если оба матча у Японии они выиграли с Кимом, то югославам в межконтинентальном противостоянии корейцы оба раза проиграли. Но Ким Ён Сик после победы над Японией покинул свой пост.

На фото тренер даёт установку в матче с Японией:

В 1962 он руководил сборной на очередной Азиаде, но в финале команда проиграла Индии.

Последний раз Ким Ён Сик возглавлял сборную Южной Кореи в отборе к ЧМ -70 в сентябре-октябре 1969 года в 4 матчах.

Но ещё раньше Ким Ён Сик побывал и в третьей роли в футбольном мире. Он стал первым в истории арбитром ФИФА из Южной Кореи. На сайте worldreferee.com указано, что его международная активность была зарегистрирована между 1951 и до конца 1954 года. Т.е. он был не только играющим тренером, но и тренирующим арбитром на некоторых промежутках времени. К сожалению, его активность как рефери мало изучена, на сайте арбитров не указан ни один международный матч.

Статья на сайте ФИФА , посвящённая этому человеку, называется совсем просто: Ким Ён Сик — пионер корейского футбола. Надо ещё учесть, что он уроженец северной части Корейского полуострова, а во время войны Севера с Югом был в плену у северян и претерпел лишения.

В той же статье есть фраза: Ким надевал 3 шляпы как игрок, как тренер и как арбитр. Ну, есть в английском языке такое устойчивое выражение про шляпы. Но мы-то знаем и про термин хет-трик, где тоже задействована шляпа и фокус с ней. Но никаких трюков ни игрок, ни тренер, ни тем паче арбитр Ким Ён Сик в жизни не выкидывал. Не курил и не употреблял алкоголь. Просто всю жизнь он отдал футболу.