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«Ротерхэм» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 17:18
«Ротерхэм» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Ротерхэм» – «Сандерленд», который состоится 21 февраля 2023 года

«Ротерхэм»

«Мельники» в Чемпион Лиге на текущий момент находятся на двадцать первой строчке турнирной таблицы. Предлагаем освежить в памяти результаты крайних матчей с участием «красно-белых», чтобы оценить шансы команды на успех в домашней игре с «чёрными комами» из Сандерленда. «Нулёвку» раскатал «Ротерхэм» с «Блэкпулом» в матче 31-го тура Чемпионшипа. 14 февраля «мельники» уступили в гостях «Редингу».

В прошлом туре чемпионата дома «красно-белые» потерпели поражение от «Ковентри Сити» со счётом 0:2.

«Сандерленд»

«Макем» в чемпионате занимает пятое место. Рассмотрим недавние матчи «чёрных котов», чтобы спрогнозировать возможный исход будущего матча. С минимальным счётом на своём поле «Сандерленд» взял верх над «Редингом» в 31-ом туре. В сухую, поразив трижды ворота соперника, «Макем» одержал выездную победу над КПР.

Ничейным исходом завершилась игра с командой «Бристоль Сити» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ротерхэм» – 3.20
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Сандерленд» – 2.17
  • Победит «Сандерленд» с форой -1.5 – 3.80
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.98
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

Статистика

  • Четыре личные встречи из пяти последних завершились следующим исходом: обе забьют – да
  • Два поражения потерпели «мельники» в пяти крайних матчах
  • За тот же период «чёрные коты» уступили только в одном поединке.

Прогноз

Безвыигрышная серия «Ротерхэма» из пяти матчей подряд не прервётся в предстоящем футбольном поединке с «чёрными котами». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.17 на победу «Сандерленда». «Макем» обыгрывал в гостях недавно команду КПР, которая выступает на данный момент успешней «мельников».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк ротерхэм
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:20
Игра может получится на три результата, но голы мы увидим
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