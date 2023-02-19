«Ротерхэм» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Ротерхэм» – «Сандерленд», который состоится 21 февраля 2023 года
«Ротерхэм»
«Мельники» в Чемпион Лиге на текущий момент находятся на двадцать первой строчке турнирной таблицы. Предлагаем освежить в памяти результаты крайних матчей с участием «красно-белых», чтобы оценить шансы команды на успех в домашней игре с «чёрными комами» из Сандерленда. «Нулёвку» раскатал «Ротерхэм» с «Блэкпулом» в матче 31-го тура Чемпионшипа. 14 февраля «мельники» уступили в гостях «Редингу».
В прошлом туре чемпионата дома «красно-белые» потерпели поражение от «Ковентри Сити» со счётом 0:2.
«Сандерленд»
«Макем» в чемпионате занимает пятое место. Рассмотрим недавние матчи «чёрных котов», чтобы спрогнозировать возможный исход будущего матча. С минимальным счётом на своём поле «Сандерленд» взял верх над «Редингом» в 31-ом туре. В сухую, поразив трижды ворота соперника, «Макем» одержал выездную победу над КПР.
Ничейным исходом завершилась игра с командой «Бристоль Сити» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ротерхэм» – 3.20
- Ничья – 3.35
- Победит «Сандерленд» – 2.17
- Победит «Сандерленд» с форой -1.5 – 3.80
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.98
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80
Статистика
- Четыре личные встречи из пяти последних завершились следующим исходом: обе забьют – да
- Два поражения потерпели «мельники» в пяти крайних матчах
- За тот же период «чёрные коты» уступили только в одном поединке.
Прогноз
Безвыигрышная серия «Ротерхэма» из пяти матчей подряд не прервётся в предстоящем футбольном поединке с «чёрными котами». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.17 на победу «Сандерленда». «Макем» обыгрывал в гостях недавно команду КПР, которая выступает на данный момент успешней «мельников».