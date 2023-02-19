«Ротерхэм» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1676816310

сегодня, 17:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Ротерхэм» – «Сандерленд», который состоится 21 февраля 2023 года

«Ротерхэм»

«Мельники» в Чемпион Лиге на текущий момент находятся на двадцать первой строчке турнирной таблицы. Предлагаем освежить в памяти результаты крайних матчей с участием «красно-белых», чтобы оценить шансы команды на успех в домашней игре с «чёрными комами» из Сандерленда. «Нулёвку» раскатал «Ротерхэм» с «Блэкпулом» в матче 31-го тура Чемпионшипа. 14 февраля «мельники» уступили в гостях «Редингу».

В прошлом туре чемпионата дома «красно-белые» потерпели поражение от «Ковентри Сити» со счётом 0:2.

«Сандерленд»

«Макем» в чемпионате занимает пятое место. Рассмотрим недавние матчи «чёрных котов», чтобы спрогнозировать возможный исход будущего матча. С минимальным счётом на своём поле «Сандерленд» взял верх над «Редингом» в 31-ом туре. В сухую, поразив трижды ворота соперника, «Макем» одержал выездную победу над КПР .

Ничейным исходом завершилась игра с командой «Бристоль Сити» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ротерхэм» – 3.20

Ничья – 3.35

Победит «Сандерленд» – 2.17

Победит «Сандерленд» с форой -1.5 – 3.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.98

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

Статистика

Четыре личные встречи из пяти последних завершились следующим исходом: обе забьют – да

Два поражения потерпели «мельники» в пяти крайних матчах

За тот же период «чёрные коты» уступили только в одном поединке.

Прогноз