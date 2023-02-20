Спасение, похожее на судороги. ПСЖ выиграл, оставив вопросы

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сегодня, 08:43

Вплотную приблизились к позору.

Парижские качели

Тренерский штаб ПСЖ наверняка рассчитывал в расслабленном режиме пройти внутреннюю часть соревновательной программы и отделываться от матчей Лиги 1 малой кровью, экономя силы. В первую очередь, силы тройки своих лидеров. И при более стандартном контексте в матче с «Лиллем» нас ожидала бы серьезная ротация состава.

Но парижане неожиданно оказались зажатыми в угол. ПСЖ проиграл три матча подряд, причем в разных турнирах. И все три поражения не были случайностями, как это происходило ранее. Все они оказались болезненными, чувствительными, вызвав бурю эмоций и негатива в отношении руководства ПСЖ , тренерского штаба и отдельных игроков. Поэтому парижане вынуждены были всерьез отнестись к игре с Лиллем в Лиге 1.

Ценность этого матча, который мог бы стать проходным в других условиях и не вызвать никакой реакции, оказалась завышенной из-за контекста. Понятно, что определяющим на данном этапе станет противостояние с «Баварией». После чего последуют кадровые решения. Однако игра с «Лиллем» стала тем толчком, от силы и направления которого зависит амплитуда раскачивания качелей. Они могли стабилизироваться, а могли раскачаться настолько, чтобы ускорить падение седока.

ПСЖ уже не боятся

На внутренней арене ПСЖ мог использовать не только класс исполнителей, но и смирение соперников с поражением. В Лиге 1 они выходили против парижан, морально проиграв. Но, например, за время после чемпионата мира в родном первенстве ПСЖ не пропустил только в одной игре – против самой последней команды. Все другие соперники непременно забивали хотя бы гол. Они не просто ловили удачу, а выстраивали и успешно реализовывали свою тактику противостояния звездам. Те самые звезды благодаря персональным усилиям чаще всего все-таки вырывают нужный результат. Но нет легкости, нет стабильности, нет уверенности в успехе. Парижане растеряли свой авторитет во Франции. И каждый противник это показывает.

В конкретном матче с «Лиллем» ПСЖ начал очень уверенно и после голов Неймара и Мбаппе вел со счетом 2:0 к 17-й минуте. Все намекало на то, что «догов» ждет судьба двух предыдущих встреч этих команд, которые завершились со счетом 5:1 и 7:1 в пользу ПСЖ . Но тут «Лилль» вспомнил, что перед ним не тот самый ужасающий соперник, а команда, которая разбалансирована и проиграла три последних матча подряд. И начался отрезок, на котором «Лилль» не просто превозмогал и цеплялся, а буквально переигрывал ПСЖ , действуя лучше во всех аспектах.

На отрезке с 20-й до 75-й минуты, когда «Лилль» забил три мяча и вырвался вперед, он нанес 11 ударов против всего четырех у ПСЖ . «Доги» владели мячом 56,5 процента времени, хотя у парижан никогда не было особых проблем с контролем мяча. Да и точность передач у «Лилля» приближалась к 90 процентам, тогда как у ПСЖ едва переваливала за 80. Центральный блок «Лилля» всецело доминировал и разрывал среднюю линию парижан, которая оказывалась отрезанной от атакующей троицы. Та, к слову, трансформировалась в начале второго тайма, потому что травму получил Неймар, и вместо него вышел Экитике. В конечном счете спасать ПСЖ снова пришлось на исполнительском мастерстве Мбаппе и Месси. Первый устроил результативный забег, а второй – идеальный штрафной. И выглядит все вроде бы прекрасно, в другой ситуации команда срывала бы восторженные овации и купалась в похвале. Но не в этом случае.

Поиск виноватых

Особый вид развлечения во втором тайме – выступления Луиша Кампуша на бровке. Известный футбольный менеджер был приглашен в ПСЖ , чтобы наладить трансферную политику, сделать ее логичной, вразумительной и эффективной. У него хорошая репутация, и с Кристофом Гальтье они должны были сделать ПСЖ не просто набором звезд, а настоящей боевой командой.

Однако сейчас все яснее, что ни один, ни другой с поставленной задачей не справляются. К Гальтье есть вопросы по организации игры и по видению ее сути. Каких-то осмысленных действий не прослеживается. Скорее команда со звездами выходит на поле, и каждый решает сам задачу по добыче результата. Не через тренерские решения. Но вопросы есть и к Кампушу.

Потому что как минимум полузащита ПСЖ не работает, а она была наполнена игроками, приведенными Кампушем. Проседают все связи, а несчастный Верратти все чаще срывается из-за необходимости пытаться быть везде. Защитникам приходится рвать вперед, доставляя самолично мяч до линии атаки, а нападающие оказываются отрезанными и должны сами себе придумывать доставку и прорывы: за счет дриблинга, скорости, хитрости и так далее. Полузащита отсутствует у ПСЖ как класс. И это в большой степени вина Кампуша.

Отчаяние Кампуша

Опытный менеджер прекрасно понимает, что прямо сейчас его карьера катится под откос. Возможности на трансферном рынке в настоящий момент исчерпаны. И он прибегает к мерам, которые никогда особо не улучшали атмосферу в командах. Директор идет в раздевалку и начинает устраивать разборки с игроками. Так было после поражения от «Монако», что потом подтвердили участники беседы на повышенных тонах. Тогда от игроков Кампушу противостояли Неймар и Маркиньос, поскольку им проще было перейти на португальский, а ругаться на родном языке всегда удобнее, скажем так.

Очередное представление Кампуш устроил и в игре с «Лиллем». Когда парижане пропустили трижды и стали проигрывать, он спустился с трибун и завис за спиной Гальтье, начав кричать на поле игрокам и судьям. Выглядело местами комично, местами странно. Кажется, смущало это и самого тренера, но он после матча не подал виду, прикинувшись, будто и не заметил этого вмешательства Кампуша, а заодно списав этот перформанс на эмоциональность последнего.