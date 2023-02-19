На «Челси» Поттера больно смотреть. У команды 1 победа в последних 10 матчах

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сегодня, 12:24

Проиграли последней команде АПЛ .

Снова проиграли «Саутгемптону»

Аутсайдер заработал 6 из 18 очков в АПЛ против «Челси». Против команды, которая потратила 552 млн евро на трансферы. Желаем крепкого здоровья Аспиликуэте – капитан потерял сознание, когда получил удар ногой по челюсти, но его нокаут стал хорошей метафорой. У «Челси» пять матчей без побед. Всего один забитый мяч на этом отрезке. До поражений от «Боруссии» Д и «Саутгемптона» были ничьи.

Нулевой футбол прицепился к команде Поттера. А ведь дома сыграли против коллектива с 9 поражениями в 10 играх чемпионата до этого. Тренер «святых» Натан Джонс проиграл 7 матчей из 8 в АПЛ и был отправлен в отставку. Пока не определились, кто попытается спасти для команды место в высшей лиге, зато временный наставник Рубен Селлес забрал у «Челси» три пункта в Лондоне, что стало сюрпризом.

Наставник «святых» до матча нахваливал «Челси». По его мнению, англичане играли в Дортмунде лучше, чем хозяева. Старались, спору нет. Невезение поселилось в печальном новом футбольном доме Боэли. А вот «Саутгемптону» пригодились давние привычки. Раньше умели цапнуть фаворита. Отбирали очки у МС . МЮ и «Тоттенхэма». Так было раньше, а в новом сезоне была лишь ничья против «Арсенала».

Теперь нет Игнса, чтобы выручил голом, зато остался Уорд-Праус. У Джеймса теперь 17 голов со штрафных в АПЛ , приближается к рекордсмену АПЛ . Анри, Роналду и Дзола давно позади. Голы Уорда-Прауса огорчили два клуба Лэмпарда – «Эвертон» и «Челси». «Святых» ждет сложнейшая борьба за вживание, а «Челси» должен через неделю найти силы на дерби против «Тоттенхэма».

У «Челси» случайный набор игроков

Мудрик и «Арсенал» — логичная связка. Артета находил пространство на левом фланге. Мартинелли устал, а еще мог работать в центре, подменяя Нкетиа. Зинченко помог бы соотечественнику адаптироваться, в трансфере была логика. Но влез Боэли. «Челси» не играет сейчас так, как сто лет назад, когда великий лентяй Азар разрывал по левому флангу.

Михаилу нужно пространство, которое Хаверц и левый латераль не создают. В похожих нелетных условиях почти все новички «Челси». Футболисты неплохие, но собраны неграмотно. Лишь Фернандесу и Бадьяшилю чуть удобнее адаптироваться, но у них тоже бывают ошибки. Энцо не поймал Адейеми в Дортмунде, хотя в АПЛ он получил поддержку Ковачича.

У «Челси» были подходы после перерыва. Но в конструкции за полмиллиарда не хватает центрального нападающего. Поттера об этом спросили, а он кивнул не на сумму трансфера, а на зарплату. А Неймару будут платить сухарями? Возможна еще одна ставка невпопад. Бразилец легко может собрать целую серию травм, оказавшись под прессингом АПЛ .

Поттеру важно не растерять авторитет

Как только игроки «Челси» потеряют уважение к Грэму – ему конец. Да и Боэли не гений. Веет от него плохим начальником. Тодд уволил Тухеля, удивив не только самого Томаса. Немец после двойного развода отправился в Индию. Советует всем пережить опыт богатого перца в бывшей колонии Великобритании, который дарит шарлатанам деньги за «омолаживание».

А «Челси», тем временем, больше не империя футбола, коей клуб хотел стать, исходя из расходов. Разумеется, состав с Бадьяшилем, Фофана, Кукурельей, Фернандесом, Мудриком и Стерлингом может играть намного лучше. А пока футбол поставлен на паузу, хотя матч против «Саутгемптона» по качеству не был таким жутким, как вторая игра против «Фулхэма».

Но и похвалить «Челси» особо не за что. «Саутгемптона» был готов к давлению и умеет огрызаться. Фаворит создал два явных момента против одного у соперника. Конечно, обидно проигрывать после штрафного удара оппонента, когда сам держишь структуру игры в центре. Но от неудачи не уйти, если в атаке каждый сам за себя, а не единая команда.

У лондонцев остался потенциал для роста

«Святые», будучи в кризисе, везут домой ничью 5:5 по ударам в створ. И победу 0:1 благодаря помощи лучшего футболиста. У «Челси» такого лидера нет. А если бы им тотально не повезло, то могли уступить в два мяча, потеряв надежду на ничью задолго до финального свистка, отложенного из-за травмы Аспиликуэты. На что ставили, когда собрали состав без форварда?

«Челси» мог зимой подумать о подписании того же Тоуни. Да, после нового года у Айвана не всегда мяч идет в ворота, но после неудач Лукаку и Вернера было очевидно, что в Лондоне нужна «девятка», только не проклятая. Хаверц умеет создавать моменты, как в Дортмунде, но как у него с реализацией? У «Челси» самым эффективным в атаке является защитник Кулибали.

И то лишь благодаря редким ударам в створ – 2 гола после 4 попыток. Точно нельзя винить только Хаверца или Стерлинга, но статистика отражает дефекты в работе Поттера. Грэма могут уволить, если «Тоттенхэм» и «Лидс» его обыграют, а «Боруссия» Д выбьет лондонцев из Лиги чемпионов. А без путевки в престижный турнир летом многие звезды не захотят в «Челси».

Нет ощущения, что клуб развалится. Собрали слишком сильных мастеров, и травмы сказываются. Но меньше уверенности, что блаженства достигнут с Поттером, которому пока доверяют. Грэм слишком примитивно работает во время кризиса. Фаворит массой наваливается на соперника, который ждет клинчей, а потом выбрасывает один меткий удар.

После 23-х туров у «Челси» разница мячей 23:23. Суммарный ноль описывает сезон после того, как Боэли подумал, что он самый умный. Новый босс уволил Тухеля, которому летом доверил набор состава. Странные у «Челси» владельцы. Раньше эта команда всегда возвращалась после неудач. Посмотрим, получится ли сейчас.