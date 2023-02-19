На «Челси» Поттера больно смотреть. У команды 1 победа в последних 10 матчах

Проиграли последней команде АПЛ.
Снова проиграли «Саутгемптону»
Аутсайдер заработал 6 из 18 очков в АПЛ против «Челси». Против команды, которая потратила 552 млн евро на трансферы. Желаем крепкого здоровья Аспиликуэте – капитан потерял сознание, когда получил удар ногой по челюсти, но его нокаут стал хорошей метафорой. У «Челси» пять матчей без побед. Всего один забитый мяч на этом отрезке. До поражений от «Боруссии» Д и «Саутгемптона» были ничьи.
Нулевой футбол прицепился к команде Поттера. А ведь дома сыграли против коллектива с 9 поражениями в 10 играх чемпионата до этого. Тренер «святых» Натан Джонс проиграл 7 матчей из 8 в АПЛ и был отправлен в отставку. Пока не определились, кто попытается спасти для команды место в высшей лиге, зато временный наставник Рубен Селлес забрал у «Челси» три пункта в Лондоне, что стало сюрпризом.
Наставник «святых» до матча нахваливал «Челси». По его мнению, англичане играли в Дортмунде лучше, чем хозяева. Старались, спору нет. Невезение поселилось в печальном новом футбольном доме Боэли. А вот «Саутгемптону» пригодились давние привычки. Раньше умели цапнуть фаворита. Отбирали очки у МС. МЮ и «Тоттенхэма». Так было раньше, а в новом сезоне была лишь ничья против «Арсенала».
Теперь нет Игнса, чтобы выручил голом, зато остался Уорд-Праус. У Джеймса теперь 17 голов со штрафных в АПЛ, приближается к рекордсмену АПЛ. Анри, Роналду и Дзола давно позади. Голы Уорда-Прауса огорчили два клуба Лэмпарда – «Эвертон» и «Челси». «Святых» ждет сложнейшая борьба за вживание, а «Челси» должен через неделю найти силы на дерби против «Тоттенхэма».
У «Челси» случайный набор игроков
Мудрик и «Арсенал» — логичная связка. Артета находил пространство на левом фланге. Мартинелли устал, а еще мог работать в центре, подменяя Нкетиа. Зинченко помог бы соотечественнику адаптироваться, в трансфере была логика. Но влез Боэли. «Челси» не играет сейчас так, как сто лет назад, когда великий лентяй Азар разрывал по левому флангу.
Михаилу нужно пространство, которое Хаверц и левый латераль не создают. В похожих нелетных условиях почти все новички «Челси». Футболисты неплохие, но собраны неграмотно. Лишь Фернандесу и Бадьяшилю чуть удобнее адаптироваться, но у них тоже бывают ошибки. Энцо не поймал Адейеми в Дортмунде, хотя в АПЛ он получил поддержку Ковачича.
У «Челси» были подходы после перерыва. Но в конструкции за полмиллиарда не хватает центрального нападающего. Поттера об этом спросили, а он кивнул не на сумму трансфера, а на зарплату. А Неймару будут платить сухарями? Возможна еще одна ставка невпопад. Бразилец легко может собрать целую серию травм, оказавшись под прессингом АПЛ.
Поттеру важно не растерять авторитет
Как только игроки «Челси» потеряют уважение к Грэму – ему конец. Да и Боэли не гений. Веет от него плохим начальником. Тодд уволил Тухеля, удивив не только самого Томаса. Немец после двойного развода отправился в Индию. Советует всем пережить опыт богатого перца в бывшей колонии Великобритании, который дарит шарлатанам деньги за «омолаживание».
А «Челси», тем временем, больше не империя футбола, коей клуб хотел стать, исходя из расходов. Разумеется, состав с Бадьяшилем, Фофана, Кукурельей, Фернандесом, Мудриком и Стерлингом может играть намного лучше. А пока футбол поставлен на паузу, хотя матч против «Саутгемптона» по качеству не был таким жутким, как вторая игра против «Фулхэма».
Но и похвалить «Челси» особо не за что. «Саутгемптона» был готов к давлению и умеет огрызаться. Фаворит создал два явных момента против одного у соперника. Конечно, обидно проигрывать после штрафного удара оппонента, когда сам держишь структуру игры в центре. Но от неудачи не уйти, если в атаке каждый сам за себя, а не единая команда.
У лондонцев остался потенциал для роста
«Святые», будучи в кризисе, везут домой ничью 5:5 по ударам в створ. И победу 0:1 благодаря помощи лучшего футболиста. У «Челси» такого лидера нет. А если бы им тотально не повезло, то могли уступить в два мяча, потеряв надежду на ничью задолго до финального свистка, отложенного из-за травмы Аспиликуэты. На что ставили, когда собрали состав без форварда?
«Челси» мог зимой подумать о подписании того же Тоуни. Да, после нового года у Айвана не всегда мяч идет в ворота, но после неудач Лукаку и Вернера было очевидно, что в Лондоне нужна «девятка», только не проклятая. Хаверц умеет создавать моменты, как в Дортмунде, но как у него с реализацией? У «Челси» самым эффективным в атаке является защитник Кулибали.
И то лишь благодаря редким ударам в створ – 2 гола после 4 попыток. Точно нельзя винить только Хаверца или Стерлинга, но статистика отражает дефекты в работе Поттера. Грэма могут уволить, если «Тоттенхэм» и «Лидс» его обыграют, а «Боруссия» Д выбьет лондонцев из Лиги чемпионов. А без путевки в престижный турнир летом многие звезды не захотят в «Челси».
Нет ощущения, что клуб развалится. Собрали слишком сильных мастеров, и травмы сказываются. Но меньше уверенности, что блаженства достигнут с Поттером, которому пока доверяют. Грэм слишком примитивно работает во время кризиса. Фаворит массой наваливается на соперника, который ждет клинчей, а потом выбрасывает один меткий удар.
После 23-х туров у «Челси» разница мячей 23:23. Суммарный ноль описывает сезон после того, как Боэли подумал, что он самый умный. Новый босс уволил Тухеля, которому летом доверил набор состава. Странные у «Челси» владельцы. Раньше эта команда всегда возвращалась после неудач. Посмотрим, получится ли сейчас.
Что интересно, Поттер высказывает ясную мысль, что не считает что проблема в нём, но делает это как настоящий балабол. И выглядит это ещё более малодушно и нелепо - ну скажи ты, как многие тренеры, что ответственность на мне и точка, вызывало бы хоть какое-то уважение и понимание. А пока и игра у него невнятная и интервью дает ни о чем, никакой просто....
Ну а так что, (лично мое мнение) Поттер, ты просто не мог быть тренером такой большой и трудолюбивой команды Челси, а ты как пень не знаешь чем помочь команде и состав команды не выигрышный и это видно не вооружённым взглядом, лучше подай в отставку и команда приобретет более квалифицированного тренера, а ты вали учиться в Чемпионшип.
Что интересно, Поттер высказывает ясную мысль, что не считает что проблема в нём, но делает это как настоящий балабол. И выглядит это ещё более малодушно и нелепо - ну скажи ты, как многие тренеры, что ответственность на мне и точка, вызывало бы хоть какое-то уважение и понимание. А пока и игра у него невнятная и интервью дает ни о чем, никакой просто....
Ну а так что, (лично мое мнение) Поттер, ты просто не мог быть тренером такой большой и трудолюбивой команды Челси, а ты как пень не знаешь чем помочь команде и состав команды не выигрышный и это видно не вооружённым взглядом, лучше подай в отставку и команда приобретет более квалифицированного тренера, а ты вали учиться в Чемпионшип.