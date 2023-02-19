У Рэшфорда 16 голов в 17 матчах после ЧМ. Сможет выбрать между МЮ и ПСЖ

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сегодня, 21:15

Англичанин работает на крутой новый контракт.

Повторил голевой показатель Роналду

В футболе важно признавать ошибки. Описывая сильные стороны Рэшфорда – форму после прихода тен Хага, интерес со стороны самых богатых клубов мира и молодость, позволяющую развиваться, высказывали сомнения, что Маркус станет супервездой футбола. Наверное, такая формулировка не теряет актуальность. У Варди тоже были результативные сезоны в Англии, но никто не ставит его на уровень Левандовского.

Но стоит признать – Рэшфорд в ударе. Дубль в ворота опасного «Лестера» не только подчеркнул статус Маркуса в команде тен Хага. Форвард стал безусловным лидером атак с личным рекордом. Рэшфорд забил 24 мяча во всех турнирах, повторил отметку Роналду прошлого сезона. Конечно, на показатели Маркуса можно посмотреть скептически, что чуть позже сделаем. Но нельзя не отметит форму. Целых 16 голов в 17 играх после возвращения из Катара – блестящий результат.

С другой стороны, конкретно в АПЛ у Рэшфорда 14 голов и 3 ассиста, суммарно 17 баллов. У Холанда в первом сезоне в чемпионате Англии уже 26 мячей и 4 голевые передачи. У Сака, которого порой забывают внести в список главных героев сезона, хотя частенько помогает «Арсеналу», 17 баллов по сумме голов и передач, наравне с Рэшфордом. Айвен Тоуни из «Брентфорда» тоже результативный форвард, и тоже замечал напарников. Рэшфорд среди героев, но не самый лучший.

Рэшфорд давно заслужил уважение

За пределами поля. Во время пандемии, хотя в Великобритании сотни более знаменитых представителей разных сфер – население содружества подбирается к 70 миллионам человек, только у футболиста «Манчестер Юнайтед» хватило ума поднять вопрос выживания небогатых семей с детьми. Маркус и его мама, которая пахала на трех работах, чтобы обеспечить семью, понимали чужое положение, хотя давно стали миллионерами.

Мелани в прошлом врала детям, что поела, ведь иногда после ужина в доме не оставалось даже ломтика хлеба. Мама Рэшфорда постаралась, чтобы талантливый сын вырос адекватным, поэтому во время мировой пандемии форвард достал правительство, собрал миллионы фунтов помощи и добился своего. Дети из небогатых семей получили бесплатные обеды, что уменьшило нагрузку на семейные бюджеты.

Достойный сын гордой матери, а вот про отца не вспоминает. Кандидатов на эту «должность» сразу двое. Или Роберт Рэшфорд, у которого было пять детей с Мелани и сводная сестра Маркуса с другой женщиной, или некий вывший игрок сборной Ганы – Майкл Бой Маркей. Старик заявил, что он – биологический отец Рэшфорда. Не исключаем, что встречался с мамой футболиста, но Маркус этого дедушку игнорирует.

А вот переговоры по новому контракту с МЮ нельзя вычеркнуть из жизни, ведь через год станет свободным агентом, если не продлит соглашение. «Юнайтед» ждет продажа клуба, до этого могут поставить на паузу заключение главного для команды контракта. Но игра Маркуса заставляет отстегнуть ему больше 200 тысяч фунтов в неделю, которые нападающий получает прямо сейчас. Обе стороны заинтересованы в продлении соглашения, ведь иначе летом за англичанином придут богатые покупатели, в первую очередь, из Парижа.

Трудно не ошибиться с выбором клуба

Игра ПСЖ оставляет дурное послевкусие. Парижане побеждали «Лилль» 2:0, но Неймар традиционно получил травму накануне дня рождения сестры – подвернул ногу, возможно, выбил надолго, а парижане привычно расслабились и пропустили трижды. Ничего нового, светило четвертое поражение подряд. Но дальше забили Мбаппе и Месси со штрафного на последних минутах – шикарный удар с отскоком от штанги, принесли Гальтье победу.

Консультанту Кампушу пришлось спуститься с трибун на бровку, чтобы футболисты осознали серьезность момента. Но яркая победа 4:3 не обманет аналитиков, фанатов и соперников, вроде «Баварии». У ПСЖ много проблем, начиная с конфликтов в раздевалке между звездами с огромной зарплатой и более скромными игроками ротации, которые чувствуют, что их не уважают. Парижане – опасная команда для любого новичка.

Рэшфорду, если удачно сложится с продажей МЮ , и толковый тен Хаг получит деньги на трансферы, лучше остаться в МЮ ? Конечно, такое решение не гарантирует ему победу в АПЛ через год. В ПСЖ проще собрать внутренние трофеи. Но в родном клубе Маркус может дождаться приезда Осимхена. Нигериец на примере Кварацхелии показал, как взаимодействует с игроком, который смещается на левый фланг во время атак.

Поскольку у тен Хага многое получается, то логично допустить, что жирный контракт с МЮ – правильный выбор для Рэшфорда. С другой стороны, если ПСЖ хочет избавиться от Неймара, который утомил походами на покерные турниры, в забегаловки с гамбургерами и вечеринками на двое суток, то Мбаппе и Месси могут проголосовать за трансфер Рэшфорда. Но нет гарантий, что Килиан и Лионель останутся в Париже на годы, так что выбор сложный.

Желаем Маркусу успехов. Собрался, работает зрело, отсеивает часть сомнений. Сможет выступать стабильно, чего раньше не умел – реализует потенциал. А если побежит за деньгами и ошибется с выбором клуба – кроме ПСЖ , им интересовалась «Барселона», то не светит место в основе сборной Англии ни с Кейном на острие, ни после ухода Харри на пенсию. Кстати, это еще один кандидат на роль центрального форварда МЮ .