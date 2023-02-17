Судейский скандал в матче «Барсы» и МЮ, неудачи грандов Серии А. ЛЕ ещё жарче, чем Лига чемпионов

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сегодня, 13:02

Яркие стыки плей-офф второго еврокубка.

В Лиге Европы вчерашний вечер выдался довольно противоречивым. «Шахтёр» обыграл «Ренн», но «горняки» в этом сезоне частенько прыгают выше головы. Гораздо больше удивили результаты двух итальянских клубов и судейство в главном матче четверга.

«Ювентус» не выиграл дома

Зачастую в еврокубках фактор домашнего поля дает одной из команд преимущество – играют лучше, чем в гостях. Второй поединок против «Нанта» для «старой синьоры» пройдет в гостях, и было важно начать путь в плей-офф ЛЕ с победы. Итальянский гранд давил на соперника и создал массу моментов – однако хозяевам очень не везло с реализацией.

Наиболее заметным игроком в составе «Юве» стал Анхель Ди Мария. Аргентинский полузащитник часто брал игру на себя и создал один из первых опасных моментов у чужой штрафной, когда воспользовался свободным пространством и пробил по воротам – успел среагировать Альбан Ляфон. Стоит отметить, что Аллегри поставил Анхеля на правый фланг атаки, но тот чаще опускался к центральному кругу. Так получалось выжимать максимум из его прицельных дальних передач. Одна из таких привела к голу «Ювентуса» — Ди Мария отдал мяч на забегающего в штрафную Федерико Кьезу (сам находился в центре поля) и отрезал семерых игроков соперника. Душан Влахович забивал без сопротивления, отклеившись от Жиротто. Позднее Анхель успел нанести еще несколько дальних ударов, но забить так и не смог.

Во втором тайме «старую синьору» подвела нерасторопная защита – Бремер и Данило не успели перестроиться после того, как «Нант» перехватил мяч. Правый защитник французов Сентонз разогнал атаку и после паса в касание от Мостафы Мохамеда Людовик Блас сравнял счет.

После пропущенного мяча хозяевам поля так и не повезло с реализацией моментов. Кьеза обстучал перекладину и штангу после паса Влаховича, а в добавленное время судья не поставил пенальти в ворота «Нанта». Таким решением Аллегри остался недоволен:

С «Фиорентиной» был объективный факт. Сегодня было решение, которое нужно принять. Я думаю, что это первый случай, когда судья обратился к ВАР [чтобы проверить пенальти], а затем зафиксировал фол в атаке. Что-то ненормальное.

«Юве» усложнил себе жизнь – теперь в гостях итальянцам позарез нужна победа.

«Рома» на краю пропасти

Ничуть не лучше положение римлян. Подопечные Жозе Моуриньо начали стыковые матчи за выход в плей-офф ЛЕ в гостях и потерпели поражение от «Зальцбурга».

«Рома» использовала классическую для себя схему 3-4-2-1 и создавала моменты через быстрые выпады. Тэмми Абрахам дважды имел шанс открыть счет голам в матче по ходу первого тайма – в первом случае англичанина плотно опекал Страхинья Павлович. Возможность выйти вперед появилась на 43-й минуте. Молодой нападающий сделал для этого все – обошел серба в момент дальней передачи, качнул его и вышел на свободное пространство. Однако быстро сориентировался голкипер соперника – выдвинулся на удар.

«Желто-красным» не удалось реализовать один из ключевых моментов – и во втором тайме «Ред Булл» стал все ближе подбираться к чужой штрафной. После обоюдоострых выпадов австрийцы все же забили. Павлович в привычной манере выдвинулся из центра обороны к чужой штрафной и успел выполнить подачу под удар Николаса Капальдо. Аргентинец ускорился, оторвавшись от опекуна, пробил головой и отправил мяч с отскоком от газона в ворота «Ромы».

Времени на то, чтобы избежать поражения, у гостей было крайне мало – и воспользоваться им они не смогли. Вот что по итогам встречи отмечает наставник итальянского клуба:

Я бы не сказал, что этот результат сумасшедший. Я бы сказал, неудачный. Но в футболе часто случается, что команда, которая держит ситуацию под контролем и более близка к победе, не забивает и пропускает вместо этого гол. «Зальцбург» показал свой футбол, они использовали свои сильные качества. Они старались не проиграть, и в конце концов им повезло. Но такое случается.

Спорное судейство в матче «Барселоны» и МЮ

Это была главная игра прошедшего вечера. Оба коллектива переживают не лучший этап в своей истории – разница в том, что «Юнайтед» при тен Хаге постепенно решает свои проблемы, а в «Барсе» кризис лишь недавно перешел в острую стадию.

Наставник манкунианцев несколько изменил расстановку игроков – Вут Вегхорст с позиции нападающего переместился в полузащиту, а на острие вышел Рэшфорд (голландец из-за своей работоспособности полезнее в глубине, а Маркус лучше в завершении). Место англичанина на левом фланге занял Джейдон Санчо, справа вышел Бруну Фернандеш. Еще одно изменение – Люк Шоу в центре обороны на позиции Мартинеса.

Защита не является сильной стороной для обеих команд, поэтому моментов было достаточно. И даже так на протяжении 50 минут никто не мог открыть счет. Во втором тайме каталонцев вывел вперед Маркос Алонсо. «Красные дьяволы» ответили двумя голами (на 52-й и 59-й минутах).

Избежать поражения подопечные Хави смогли благодаря голу Рафиньи на 76-й минуте. При этом если бы не ряд спорных эпизодов, счет мог бы оказаться и более крупным.

Английский гранд дважды избежал назначения пенальти. Сначала на 38-й минуте – тогда Аарон Ван-Биссака в грубом подкате отнял мяч у Альбы в своей штрафной. Незадолго до окончания основного времени мяч попал в руку Фреду. Наставник «Барсы» после матча рассказал о разговоре с арбитром относительно последнего эпизода:

Я считаю, что пенальти очевидный. После матча подошел к судье и сказал о том, что это явный пенальти. Таково мое мнение, но оно ничего не изменит. Судья сказал, что рука находилась близко к телу, но я считаю, что это пенальти.

При этом 11-метровый в свои ворота могла получить и сама «Барселона» — на 64-й минуте Маркус Рэшфорд убегал в контратаку. Остановить его Жюль Кунде смог лишь в своей штрафной – правда, выбить мяч французу удалось уже после контакта с соперником. Тен Хаг тоже не стал молчать о спорном инциденте:

Судья оказал огромное влияние на игру. Это был явный фол и красная карточка, потому что Рэшфорд был один на один с вратарем. Судья не может допускать такие ошибки.

В следующей встрече на поле может быть ещё жарче.