«Наполи» претендует на рекордный отрыв Серии А. Осталось лишь 4 очка

1676704281

сегодня, 10:11

Неаполитанцы рискуют попасть в историю.

Италия готовится к 23-му туру Серии А, где разница между первым и вторым местами к текущему моменту – 18 очков. «Наполи» набрал невероятный ход, после двадцати трёх матчей имеет в своем активе 62 очка. Идущий на втором месте миланский «Интер» отстает на 18 набранных баллов, имея матч в запасе. И если «Наполи» удастся еще сильнее увеличить отрыв, то эта команда Лучано Спаллетти надолго войдет в историю как чемпион, оставивший далеко позади своих оппонентов. Предыдущий рекорд, к слову, принадлежит именно «Интеру». Интересно, что 4 из 5 рекордных показателей ведущих чемпионатов Европы были достигнуты в последние 10 лет. Исключение – Серия А.

«Интер». Сезон 2006/07 – 22 очка отрыва

Та кампания стала для Италии первой после большого коррупционного скандала, связанного со сговором ряда команд двух высших дивизионов страны. Предыдущий чемпион туринский «Ювентус» был лишен скудетто 2006 года, а также переведен в Серию Б. «Милан» из-за санкций потерял 8 очков, а «Фиорентина» недосчиталась 15 баллов.

Миланский «Интер» воспользовался ударами, понесенными конкурентами, выиграв четыре последующих чемпионата Италии. Один из них стал рекордным. К концу сезона 2006/07 «черно-синие» оторвались от «Ромы», шедшей второй, на 22 очка. В том чемпионате «Интер» выдал серию в 17 побед подряд и потерпел лишь одно поражение. 22 апреля 2008 года «нерадзурри» официально стали чемпионами страны с рекордом, действующим до сих пор.

«Бавария». Сезон 2012/13 – 25 очков отрыва

Предстоящий сезону 2012/13 год «Бавария» провела плохо. Мюнхенцы проиграли в чемпионате, отстав от дортмундской «Боруссии» Юргена Клоппа на 8 очков, а также были разгромлены «шмелями» со счетом 2:5 в Кубке Германии. Уже через неделю после этого подопечным Юппа Хайнкеса предстояло сыграть в финале Лиги чемпионов, где им противостоял «Челси», но домашние стены «Альянц Арены» не помогли команде — трофей отправился в Лондон.

Несмотря на провальный сезон Хайнкес остался у руля клуба, сделал несколько точечных усилений состава и начал следующую кампанию с победы в Суперкубке над той же «Боруссией». Начало чемпионата подтвердило настрой коллектива – «баварцы» одержали 8 побед подряд, а после первого круга отставание ближайших преследователей составляло 11 очков. Чемпионский титул достался команде за 6 туров до финиша, что уже было рекордом, а после финального свистка последнего матча был установлен и максимальный отрыв от второго места – 25 очков.

В том сезоне «Бавария» выиграла не только чемпионат Германии, но и Кубок страны, а также Лигу чемпионов, что сделало ее обладателем требла.

«Барселона». Сезон 2012/13 – 19 очков отрыва

Летом 2012 года Гвардиола покинул свою родную команду, а «блауграну» возглавил его ассистент – Тито Виланова. Он не внес существенных изменений в структуру игры и состав, а продолжил дело, которое велось Пепом. Сезон 2012/13 начался для «Барселоны» не лучшим образом, поскольку она проиграла Суперкубок Испании мадридскому «Реалу», зато старт чемпионата вышел лучшим в истории Примеры. Первая и единственная потеря очков за первый круг произошла в матче с тем же «Реалом». В итоге из 57 возможных баллов команда набрала 55 за 19 туров.

В 35-м туре «Барселона» официально стала чемпионом страны, набрала к концу турнира рекордные 100 очков, что позволило оторваться от «сливочных» на 19 очков. Казалось, что именно «сине-гранатовые» будут на международной арене главными конкурентами крушившей все подряд мюнхенской «Баварии», но полуфинальная баталия завершилась болезненным для каталонцев счетом 0:7.

ПСЖ . Сезон 2015/16 – 31 очко отрыва

ПСЖ благодаря большим вливаниям в команду очень редко встречает конкуренцию со стороны других французских клубов. Так произошло и в кампании 2015/16, когда ближайший преследователь «Лион» отстал от парижан на 31 балл. За 38 туров ПСЖ набрал 96 очков, в то время как у серебряных призеров их было 65, а до первого места отрыв был больше, чем до зоны вылета.

Подопечные Лорана Блана выдавали в том сезоне чудовищные показатели – 102 забитых мяча, лишь 19 пропущенных. На внутренней арене команда не встретила конкуренции, но в очередной раз не смогла пройти 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив дорогу «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити». Сезон 2017/18 – 19 очков отрыва

Переехав из Мюнхена в Манчестер, Пеп Гвардиола принялся обновлять рекорды английского чемпионата. Сезон 2017/18 стал для «горожан» одним из самых плодоносных в этом плане. Долгое время рекордным отрывом обладал «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, который создал задел в 18 очков на рубеже веков, но команда Пепа Гвардиолы обновила этот показатель, обогнав все тот же МЮ на 19 баллов.