РПЛ выходит из зимней спячки. Освежаем в памяти футбольные подвиги клубов

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сегодня, 00:04

До первых матчей менее двух недель.

С 13 ноября не играли матчи РПЛ , а стартовый поединок 3 марта. Первые игры Кубка в среду, но регулярный турнир важнее и сложнее. Напомним, чем завершили до старта чемпионата мира, акцентируя внимание на рекордсменах и тенденциях.

Лучшая реализация. «Зенит», «Динамо» и «Спартак»

Часто настоящих лидеров выделяет как раз соотношение голов к ударам в створ. У «Зенита» показатель солидный – 0.36. Чуть лучше, чем у «Динамо» — 0.34, и «Спартака» — 0.33. Для сравнения, год назад лидировал «Сочи» с показателем 0.32, а «Динамо» шло в середине – 0.24. Большая разница между реализацией одного из четырех ударов в створ против одного из трех. «Спартак» в прошлом сезоне находился среди худших, забивали в среднем один мяч после пяти точных ударов.

Самая надежная защита. «Зенит», «Спартак», ЦСКА

Зимой «Спартак» обновлял защиту, но осенью пропустили всего 18 мячей, как и ЦСКА . А рекорд у «Зенита» — 7 ошибок в обороне. Правда, теперь играть без Ловрена. Как показал спарринг против иранцев, без звезд в центре могут начаться приключения. Особенно если Ренан не заиграет. Текущий сезон РПЛ не про оборону. Например, по пропущенным «Динамо» и «Ростов» идут следом за лидерами, а допускали немало ошибок. Да и «Зенит» мог пропустить около десяти мячей минимум.

Короли отборов. «Ахмат», «Локомотив» и «Динамо»

Два победителя не удивляют. «Динамо» часто играет агрессивно. Прессинг от группы атаки помогает, у них 200 выигранных единоборств. Также понятно лидерство «Ахмата» — 217 бойцовских побед. А вот «Локомотив» оказался вторым (214 единоборств), поскольку пришлось много работать без мяча. Это зацепка для Галактионова лучше настроить работу так, чтобы пришлось реже сражаться за мяч, как «Спартак» и «Зенит». Правда, тут еще процент владения мячом имеет значение.

Адепты контроля. «Зенит», «Краснодар» и «Спартак»

Владение в 63% объясняет, что у бразильцев «Зенита» перевес в классе. У них сложно забрать мяч надолго. На втором месте «Краснодар». Но голая статистика не имеет значения вне контекста. Сторожук пытался работать так, как лидеры, вроде «Спартака», но стиль не подменит функциональную подготовку. А вот «Сочи» и «Ростов», которые тоже играли первым номером, наоборот защитились от части неприятностей, хотя первым и пришлось пригласить нового тренера, Бердыева. Посмотрим, как южане заиграют весной. Но точно знаем, что в атаку чаще хотят ходить «Локомотив» и ЦСКА . У этих московских клубов процент владения хуже, чем у «Химок» и «Урала».

Мазилы. «Торпедо», «Крылья Советов», «Локомотив»

«Локомотив» в прошлом году выезжал за счет эффективности метких ударов. А сейчас они у дна с показателем 0.19. Забавно, что Галактионов пригласил в команду Пиняева и Глушенкова из коллектива, который сам страдал от промахов. «Крылья Советов» по допущенным ударам в створ в тройке лучших, идут следом за «Зенитом» и ЦСКА . Но у чужих ворот высокое количество метких ударов – 96 против 84 у тех же «армейцев», нивелировала жуткая реализация. А хуже всех «Торпедо», не играли на уровне РПЛ . Нанесли 45 ударов в створ чужих ворот (у «Оренбурга», для сравнения, 116), а реализовывали один из десяти. Пять своих мячей, два автогола – скромный результат.

Любители комбинаций. «Зенит», «Оренбург» и «Спартак»

Хочется похвалить «Оренбург». Получилось набрать талантливых легионеров, говорят, не без подсказок скаутов из Санкт-Петербурга. В результате это один из лидеров по ударам в створ. И хотя класс исполнителей не такой высокий, как у «Спартака» и «Зенита», команда Лички выделяется на фоне других. Даже если взять ключевые передачи – пасы, после которых напарники наносили удары, то скромный середняк на втором месте после «Зенита», где комбинационный футбол является основой успехов. Особенно в сезоне, когда у Кассьерры – форварда, которого видели основным, ни одного забитого мяча. Но другие себя показали, команда Семака выдает 15.4 последних паса за игру в среднем. Дальше «Оренбург» — 13.9, а на третьем месте «Спартак» с показателем 12.8.

Худшее качество шансов. «Торпедо», «Пари НН» и «Химки»

Посмотрим, как будет играть команда из Нижнего Новгорода без Галактионова, но в осенней части сезона по xG стали предпоследними. В созидании зависели от Калинского, а он пропустил ряд матчей. Сулейманов помогал, но ему не хватает опыта для стабильной работы. Про «Торпедо» уже сказано выше. Всю зиму искали форварда, даже за Дзюбой приходили. Артёма в итоге забрал «Локомотив». А вот «Химки» разваливались, поэтому сомневаемся, что сильно улучшат показатели. К слову, 9 клубов из 16 забили больше мячей, чем можно было ожидать, исходя из xG. А если искать сюрпризы на дне рейтинга, то отметим низкую позицию «Ахмата». Шестой клуб в общей таблице не создавал так много качественных шансов, как «Зенит», «Спартак» и ЦСКА .

Лидеры по ожидаемым очкам. «Зенит», ЦСКА и «Спартак»

Не будет никогда статистики, которая предскажет футбол. Такая попросту убила бы интерес к игре. Одновременно только самые глупенькие в профессиональном спорте еще не поняли, что показатели влияют на дистанции. С этим согласны Анчелотти, Клопп, Гвардиола и многие другие именитые тренеры. Система подсчета ожидаемых очков будет совершенствоваться. Но уже сейчас она помогает понять, где везучие клубы, а кто на своем месте. «Зенит» по делу первый. «Спартак» заслуженно в группе лидеров. А вот ЦСКА глупо терял очки. В первую очередь, в ничейных матчах. Также показательно, что осенью повезло «Ростову». Нахрапистая игра помогла перебрать пунктов. Причем разница огромная – 10 баллов между ожидаемыми и реальными очками. А вот главные неудачники в этом плане – «Крылья Советов» и «Локомотив».