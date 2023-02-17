В Серии А — серьёзная борьба за еврокубки. В топ-5 может ворваться даже команда Миранчука

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сегодня, 22:26

Шансы есть и у «Ювентуса».

С чемпионом в Италии все понятно – «Наполи» до сих пор допускает минимум ошибок и стремительно наращивает отрыв от преследователей, чтобы начать праздновать возвращение титула заранее. Но за исключением первой строчки в топ-5 идет напряженная борьба, которая может привести к изменению представительства итальянских клубов в еврокубках.

«Рома» в зоне ЛЧ из-за простого календаря

В какой-то момент римляне забрались в топ-3 и до сих пор идут на 4-м месте. При этом стоит учитывать календарь «желто-красных» — так высоко они оказались потому, что обыгрывали команды из середины турнирной таблицы («Болонью», «Фиорентину», «Специю», «Эмполи») – набирали очки там, где и должны были. А в редких матчах с прямыми конкурентами подопечные Жозе Моуриньо оказывались гораздо менее эффективными. Это еще не говоря об осечках с «Кремонезе» (1:2) и «Лечче» (1:1).

Шансы на попадание в ЛЧ (или хотя бы в ЛЕ ) будут складываться из встреч с соперниками уровня «Ювентуса». А потому ключевым для «Ромы» станет отрезок с марта по конец апреля. Тогда им предстоит сыграть с «Юве», «Лацио», «Торино», «Удинезе», «Аталантой» и «Миланом» — командами, которые уже идут в топ-5 либо активно борются за попадание.

«Милан» пытается прервать падение

«Россонери» тяжело даются игры в январе-феврале. Выбыл из строя основной голкипер Мик Меньян – у него рецидив травмы. Все больше проблем возникает с завершением, «Милан» за январь проиграл 4 встречи, в которых не забивал ни разу. Действующий чемпион Италии в какой-то момент оказался на окраине зоны еврокубков и лишь благодаря победе над «Торино» смог забраться чуть выше.

Тем удивительнее, что в плей-офф Лиги чемпионов подопечные Стефано Пиоли обыграли «Тоттенхэм».

Угроза лишения места в топ-5 стоит не так остро – у клубов за пределами зоны еврокубков как минимум на 11 очков меньше, чем в активе у «Милана», поэтому у «россонери» еще есть время набрать обороты. Итальянский гранд спасает тот факт, что до ответной встречи с «Тоттенхэмом» у него не такой напряженный календарь – за исключением «Аталанты» «Милану» предстоит сыграть с «Монцей» и «Фиорентиной» (10-е и 14-е место Серии А соответственно).

«Лацио» — на грани

С переменным успехом римляне держались в зоне ЛЧ – громили «Милан», на классе обыгрывали «Сассуоло» и «Болонью». К последним турам дела стали идти хуже, поражение от «Аталанты», а также ничьи с «Фиорентиной» и «Вероной» откатили «орлов» на 6-е место чемпионата. Теперь они – ориентир для «Торино», «Удинезе», «Юве» и других преследователей.

Еще сложнее подопечным Маурицио Сарри будет из-за возвращения еврокубков. Вчера «Лацио» сыграл с «ЧФР», 23 февраля предстоит ответная встреча. До нее пройдет игра с «Салернитаной», после – с «Сампдорией». Да, соперники из нижней части турнирной таблицы, но с игрой на 2 фронта неприятных осечек не избежать.

При этом у итальянского коллектива не такой качественный подбор исполнителей. В заявке – 27 игроков (как у «Ювентуса», «Наполи», «Интера» и «Салернитаны»), при этом их уровень явно уступает тому, что есть у «старой синьоры» или «нерадзурри».

«Торино» все ближе к Лиге конференций

Если звезды сойдутся, туринцы решат сразу несколько задач – выйдут в еврокубки и выкупят арендованных игроков. Среди последних – российский полузащитник Алексей Миранчук.

В составе «Торино» собрались качественные исполнители, которые органично смотрятся в системе Ивана Юрича. Миранчук получил необходимую свободу действий и может бить по воротам из удобных зон. Несмотря на малую результативность (4 мяча и 2 ассиста в 16 матчах Серии А), для команд Юрича это норма – хорватский менеджер делает упор на прессинг и оборону, а в атаке требует жесткости и регулярных столкновений. Алексей после возвращения в основную обойму быстро набрал ход – и сейчас появляются слухи, что наставник требует выкупить хавбека у «Аталанты».

Вместе с ним стоит подписать и Николу Влашича – он настолько же результативен, как Миранчук, при этом обладает отличными физическими данными. Как раз то, что нужно Юричу.

К слову, именно принципы главного тренера могут сыграть в минус – матчи с топами складываются с переменным успехом, а в продвижении мяча «гранатовые» не так хороши, как в обороне.

«Ювентус» и «Удинезе» не стоит сбрасывать со счетов

В таблице Серии А есть видимое разграничение на группы. За «Наполи» образовалась высокая плотность в районе 2-6-х мест – в активе «Интера» 44 очка, сразу у трех команд – по 41, «Лацио» набрал 39 баллов. С большим отставанием идет следующая группа, в которой такая же плотность – между 7-й и 12-й строчкой разница всего в 3 очка. Помимо «Торино» в ней находятся «Удинезе», «Ювентус», «Монца», «Болонья» и «Эмполи».

Наиболее вероятным кажется прорыв «старой синьоры» — команду лишили 15 очков, и даже так подопечные Массимилиано Аллегри стремительно сокращают отставание. К этому моменту они набрали 29 баллов и ждут осечки конкурентов.