«Мидтьюлланд» – «Спортинг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Мидтьюлланд» – «Спортинг», который состоится 23 февраля 2023 года

«Мидтьюлланд»

От клуба из Дании мало кто ожидал такой игры в первом матче, но команда показала, что у нее есть ресурсы, чтобы противостоять серьезным соперникам. Теперь на своем поле коллектив постарается сыграть не хуже и добиться важной исторической победы, которая позволит пройти в стадию 1/8 финала Лиги Европы. Матч обещает быть интересным и напряженным с неожиданной развязкой до самого конца.

20 февраля «Мидтьюлланд» разгромил на выезде «Виборг» в чемпионате, а 16 числа сыграл вничью со «Спортингом» (1:1).

«Спортинг»

От одного из лидеров португальского футбола ожидали более уверенной игры и совершенно иного результата. Тем не менее, «Спортинг» отыгрался в концовке встречи и едет в Данию исправлять ошибки. В чемпионате Португалии клуб занимает четвертое место с 41 баллом и отстает от лидера уже на 15 пунктов. Вылета от «Мидтьюлланда» в Лиге Европы будет расцениваться для «зелено-белых» как большой провал.

20 февраля «Спортинг» обыграл на выезде «Шавиш» в чемпионате (3:2), а 16 числа сыграл вничью с «Мидтьюлландом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мидтьюлланд»– 4.4

Ничья – 3.7

Победит «Спортинг» – 1.8

Статистика

«Мидтьюлланд» проиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах

«Спортинг» выиграл три последних выездных поединка

Клуб из Дании забивал в семи из десяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Спортинга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Гости явно сильнее своего оппонента, а результат первого матча вероятнее всего был случайностью. Прогнозируем победу португальского клуба.