«Герта» – «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Герта» – «Аугсбург», который состоится 25 февраля 2023 года

«Герта»

В Бундеслиге на данный момент берлинская команда занимает предпоследнее место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Герты», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи «бело-голубых» с «фуггерами». В сухую, пропустив три мяча, «Старая дама» проиграла в гостях франкфуртскому «Айнтрахту» в матче 19-го тура чемпионата Германии. Неожиданно с разгромным счётом «Герта» одержала победу над менхенгладбахской «Боруссией» в игре позапрошлого тура Бундеслиги.

17 февраля на выезде «бело-голубые» потерпели поражение от «Боруссии» из Дортмунда со счётом 1:4.

«Аугсбург»

«Фуггеры» после двадцати одного тура чемпионата Германии находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с недавними матчами «красно-зелёных». С минимальным счётом в матче 19-го тура Бундеслиги «Аугсбург» взял верх над «Байером». В позапрошлом туре на выезде с разницей в пару мячей «фуггеры» уступили «карнавальникам» из Майнца.

Со счётом 1:0 «красно-зелёные» обыграли дома «деревенских».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Герта» – 2.21

Ничья – 3.50

Победит «Аугсбург» – 3.20

Победит «Герта» с форой -1.5 – 3.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.78

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.04

Статистика

В одном футбольном поединке из пяти крайних «Старая дама» взяла верх над своим оппонентом

За аналогичный период «фуггеры» выиграли в трёх матчах

Три личные встречи команд подряд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Более трёх лет «Аугсбург» не выигрывает у «Старой дамы». В предстоящем матче «фуггерам» также не удастся это осуществить. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.21 на победу «Герты». Если «бело-голубые» сумели уверенно обыграть дома менхенгладбахскую «Боруссию», то и с «красно-зелёными» справятся.