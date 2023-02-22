«Вест Бромвич» – «Мидлсбро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Вест Бромвич» – «Мидлсбро», который состоится 25 февраля 2023 года

«Вест Бромвич»

«Альбион» в Чемпион Лиге на текущий момент находится на десятой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим результаты недавних футбольных поединков «дроздов». На выезде в сухую, пропустив от соперника два мяча, «мешки» потерпели поражение от «синих» из Бирмингема. В позапрошлом туре разошлись миром с «Блэкберном», обменявшись с «бродягами» голами во второй половине встречи.

20 февраля в напряжённой борьбе «дрозды» уступили со счётом 2:3 «шершням» из Уотфорда на их поле.

«Мидлсбро»

«Красно-белые» входят в тройку самых сильных команд Чемпионшипа на данный момент. Ознакомимся с успехами «Боро» за последнее время, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи команды с «дроздами». В 31-ом туре чемпионата с разницей в пару мячей на выезде «Мидлсбро» взял верх над командой «Кардифф». 15 февраля, пропустив первыми уже на пятой минуте матча, «красно-белые» обыграли в гостях «клинков» из Шеффилда.

Со счётом 3:1 в пользу «Боро» завершилась игра прошлого тура Чемпион Лиги с КПР .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Бромвич» – 2.35

Ничья – 3.30

Победит «Мидлсбро» – 2.85

Победит «Вест Бромвич» с форой -1.5 – 4.25

Обе забьют — нет – 1.97

Обе забьют — да – 1.74

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.96

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились четыре очные встречи из пяти последних

Только в одной игре из пяти крайних «Альбион» взял верх над оппонентом

Выигрышная серия «Мидлсбро» длится пять матчей подряд.

Прогноз

Если «красно-белые» сумели в гостях обыграть «Шеффилд Юнайтед», то взять три очка в предстоящей игре с «мешками» не составит особой трудности. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.85 на победу «Мидлсбро».