«Альмерия» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Альмерия» – «Барселона», который состоится 26 февраля 2023 года

«Альмерия»

«Альмерия» после двадцати двух туров текущего сезона занимает семнадцатое место. Вспомним несколько крайних матчей с участием «красно-белых». В матче 20-го тура Примеры «Альмерия», пропустив пару мячей, проиграла в сухую «пчёлам» из Мадрида. В напряжённой борьбе «красно-белые» уступили дома «Бетису» в игре позапрошлого тура чемпионата.

17 февраля со счётом 2:6 «Альмерия» была повержена «жирондинцами».

«Барселона»

Каталонская команда находится на данный момент на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «сине-гранатовых» за последнее время. Ничейным исходом завершилась игра с «красными дьяволами» из Манчестера в 1/16 плей-офф Лиги Европы (2:2). В 22-ом туре Примеры «Барса» взяла верх над «Кадисом».

В ответном матче в Манчестере «сине-гранатовые» со счётом 1:2 уступили «красным».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Альмерия» – 6.60

Ничья – 5.00

Победит «Барселона» – 1.45

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 2.16

Обе забьют — да – 1.77

Обе забьют — нет – 2.11

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.38

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.56

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за матч

Из пяти последних матчей «Альмерия» проиграла в трёх поединках

За последнее время в одной игре из пяти «Барса» уступила.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.16 на победу «Барселоны» с форой -1.5. После поражения в матче Лиги Европы «сине-гранатовые» в предстоящей игре одержат уверенную победу с большим счётом над «Альмерией».