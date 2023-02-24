«Альмерия» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Альмерия» – «Барселона», который состоится 26 февраля 2023 года
«Альмерия»
«Альмерия» после двадцати двух туров текущего сезона занимает семнадцатое место. Вспомним несколько крайних матчей с участием «красно-белых». В матче 20-го тура Примеры «Альмерия», пропустив пару мячей, проиграла в сухую «пчёлам» из Мадрида. В напряжённой борьбе «красно-белые» уступили дома «Бетису» в игре позапрошлого тура чемпионата.
17 февраля со счётом 2:6 «Альмерия» была повержена «жирондинцами».
«Барселона»
Каталонская команда находится на данный момент на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «сине-гранатовых» за последнее время. Ничейным исходом завершилась игра с «красными дьяволами» из Манчестера в 1/16 плей-офф Лиги Европы (2:2). В 22-ом туре Примеры «Барса» взяла верх над «Кадисом».
В ответном матче в Манчестере «сине-гранатовые» со счётом 1:2 уступили «красным».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Альмерия» – 6.60
- Ничья – 5.00
- Победит «Барселона» – 1.45
- Победит «Барселона» с форой -1.5 – 2.16
- Обе забьют — да – 1.77
- Обе забьют — нет – 2.11
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.38
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.56
Статистика
- Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за матч
- Из пяти последних матчей «Альмерия» проиграла в трёх поединках
- За последнее время в одной игре из пяти «Барса» уступила.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.16 на победу «Барселоны» с форой -1.5. После поражения в матче Лиги Европы «сине-гранатовые» в предстоящей игре одержат уверенную победу с большим счётом над «Альмерией».