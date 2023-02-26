«Порту» — «Жил Висенте» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Порту» — «Жил Висенте», который состоится 26 февраля 2023 года

«Порту»

«Порту» на неделе проиграл в Лиге Чемпионов первый матч плей-офф, но оставляет за собой неплохие шансы в ответной встрече. Команда уверенно выступает в чемпионате Португалии и занимает второе место в турнирной таблице с набранным 51 баллом, что на восемь пунктов меньше, чем у «Бенфики», которая в свою очередь сыграла на один матч больше. Чтобы остаться в гонке за чемпионство хозяевам нужна только победа.

22 февраля «Порту» проиграл в Лиге Чемпионов «Интеру» (0:1), а в чемпионате минимально одолел «Риу Аве» (1:0).

«Жил Висенте»

Команда проиграла только один раз из пяти последних матчей в чемпионате Португалии и благодаря этому смогла оторваться от зоны вылета. Сейчас «Жил Висенте» имеет в своем активе 23 очка, что на семь больше, чем у ближайшего соперника из «опасной» зоны турнирной таблицы Примейры-Лиги. В выездной встрече с «Порту» гости вряд ли могут рассчитывать на легкую игру, а поэтому любое набранное очков станет успехом.

17 февраля «Жил Висенте» поделил очки с «Визелой» (1:1), а 12 числа на выезде обыграл «Фамаликан» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Порту» – 1.18

Ничья – 7.3

Победит «Жил Висенте» – 15

Статистика

«Порту» проиграл только один матч из последних пятнадцати во всех турнирах

«Жил Висенте» выиграл только четыре поединка на выезде из последних десяти

«Порту» выиграл восемь из десяти последних встреч с «Жил Висенте»

Девять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Порту» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. У команды есть время подготовиться к ответном матчу Лиги Чемпионов, поэтому хозяева будут играть основным составом и наверняка не оставят шансов «Жил Висенте».