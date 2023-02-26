«Лацио» — «Сампдория» : прогноз и ставка от БК Pinnacle

1677434325

вчера, 20:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Сампдория», который состоится 27 февраля 2023 года

«Лацио»

Римский клуб одержал победу в прошлом туре после ряда неудач и вновь возвращается в борьбу за место в первой четверке таблицы Серии А. На данный момент «Лацио» занимает пятое место с 42 пунктами и отстает на два балла от ближайшего соперника. На своем поле с аутсайдером чемпионата от столичной команды болельщики будут ожидать только победы, которые верят, что увидят своих любимцев в следующем сезоне под гимн Лиги Чемпионов.

23 февраля «Лацио» сыграл вничью с «ЧФР Клуж» в Лиге Конференций (0:0), а 19 числа в чемпионате обыграл на выезде «Лацио» (2:0).

«Сампдория»

«Сампдория» давно не выигрывает в чемпионате Италии и соответственно не может выбраться из дна турнирной таблицы Серии А. Перед очередным своим матчем команда занимает предпоследнее место и имеет в активе 11 очков, что на шесть пунктов меньше, чем у ближайшего соперника. В выездной игре с командой из первой пятерки у гостей будет минимальное количество шансов, поэтому шансов на успех практически нет.

18 февраля «Сампдория» проиграла на своем поле «Болонье» (1:2), а 13 числа на своем поле смогла удержать свои ворота в безопасности с «Интером» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 1.45

Ничья – 4.4

Победит «Сампдория» – 8

Статистика

«Лацио» уступил в двух из десяти последних встречах во всех тунирах

«Сампдория» не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Лацио» выиграл три из четырех последних поединков с «Сампдорией»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. На своем поле римляне имеют большие шансы на успех, однако брать фору на хозяев довольно рискованно. Такой небольшой коэффициент может послужить хорошей составляющей экспресса.