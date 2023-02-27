Мбаппе и Месси покорили Марсель. И всё-таки «Олимпик» заслужил приз зрительских симпатий

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сегодня, 10:14

Две звезды наказали конкурента за смелость.

Несовершенство «Марселю» к лицу

Тудор, как Спаллетти с Артетой, предлагает подопечным играть в футбол высоко, размашисто и ярко. Осторожность не для них. Санчес носится по всему полю. Гендузи может быть в центре, на фланге, а через двадцать секунд оказаться на позиции одного из инсайдов. Пайет не в лучшей форме, зато появился Малиновский. Колашинац, Байи, Ундер и Верету помнят в своей карьере подъемы и падения, как и Алексис Санчес. «Марсель» — команда второго шанса в карьере для большинства в составе.

Несовершенство, особенно при чужих контратаках, делает «Олимпик» интереснее для зрителя. Не забили Доннарумме в дебюте встречи, затем прозевали забег Месси с пасом на Мбаппе. Пришлось отыгрываться, но получили еще два мяча. ПСЖ забил впервые из ничего, но «Марсель» не ищет легких путей. В том числе, тактически. Тудор всегда выдумывает гибридные схемы. Но против парижан не сыграли Жиго и Мбемба, ключевые защитники. Рекордсмен Килиан и Месси делали, что хотели.

Но кто в этом сезоне хочет получить наслаждение от тактики, то стоит выбирать матчи «Арсенала», «Наполи» или «Марселя». Конечно, «канониры» увязли в сложную чемпионскую борьбу, поэтому сейчас они более предсказуемые, чем были чуть раньше. У «Наполи» шикарно смотрится связка Осимхена и Кварацхелии. Также высокий прессинг с акцентом на один фланг навредил многим соперникам Спаллетти. А Тудор – третий красавец сезона среди тренеров, которые от себя ничего подобного, наверное, не ждали.

Тудор создает агрессивную команду

Опытный зритель никогда не судит по одному матчу, если это не игра на вылет. Именно кубковая победа над ПСЖ позволяет «Марселю» помечтать о трофее. Ничего не выиграли с 2012 года, когда взяли Кубок французской лиги. Было это так давно, что турнир успели закрыть. Хозяева «Велодрома» ставят на безумную поддержку, вчера Гальтье даже бросился выяснять отношения с одним из фанатов после матча, помощники его оттащили. Видать, оскорбления со стороны болельщика «Марселя» были жесткими.

Когда игрок парижан вводил мяч с бровки, то его щитом прикрыл полицейский. Аналогично реагировали на празднование голов ПСЖ у края поля. Марсель по отношению к футболу можно сравнить с Неаполем. Так что успехи Тудора и его подопечных не просто позволят еще раз сыграть в Лиге чемпионов, но и сделают безумно счастливыми десятки тысяч верных фанатов «Марселя». Очевидно, что на таком горячем стадионе, как «Велодром», тяжело играть трусливо. В отдельно взятом матче это сыграло против хозяев.

В Лиге 1 интенсивность высокого прессинга выше лишь у «Лиона». Но тезки в глубоком кризисе, а команда Тудора до вчера собрала 12 побед в 14 матчах с единственным поражением. Неудача против «Ниццы» настроила на кубковую победу над ПСЖ . «Монако» не обыграли – была ничья, но к матчу против чемпионов «Марсель» подошел на втором месте с разницей в пять пунктов. Гальтье обманывал, что это не чемпионская игра, но теперь у ПСЖ восемь пунктов форы. Хвалим Месси и Мбаппе, но не подход фаворита.

«Олимпику» нужны защитник и форвард

«Марсель», и это очень важно стратегически, играет с запасом. Атака может работать четче, когда Малиновский адаптируется и будет еще быстрее находить Алексиса Санчеса на острие. В обороне, очевидно, стоит грамотнее реагировать. «Складывается» «Марсель» в стиле осеннего «Локомотива». Отсюда последнее место в равной и сложной группе Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», «Айнтрахтом» и «Спортингом». Но когда на поле все сильнейшие футболисты «Олимпика», то им точно хочется сопереживать.

А вчера Тудор перемудрил. Решение оставить в запасе правого латераля Клауса – одного из самых интересных футболистов сезона, поставив на неудобный фланг Тавареша, помогло ПСЖ избежать серии моментов у ворот Доннаруммы. Джанлуиджи, поскольку приходится вступать в игру часто, устал и даже на вид теперь кажется старше. Дело не только в синяке под глазом, итальянцу Рамос и Маркиньос оставляют достаточно работы. Например, вчера счет легко мог быть 2:3 в пользу Месси и Мбаппе, но вратарь тащил.

Пау Лопес вчера не выручил, но по проценту сэйвов в Лиге 1 он лучший. Жаль, что испанцу не подарили на Новый год лидера обороны. Жиго и Мбемба надежнее, чем их конкуренты, но среди защитников команды, которая играет по схеме «3-4-2-1», не хватает дирижера. Вчера Маркиньос пошел в атаку и вывалился один на один. Лопесу повезло, что бразилец пробил мимо дальнего угла. Кроме защитника, пригодится свой Жиру – джокер. Санчес вернулся во времена «Удинезе», но Алексис не классический центрфорвард.

Вообще, в этом сезоне в Лиге 1 классные команды. И речь не только о мастерах воспитывать героев из Монако. В Марселе звезды Доннарумма, Месси и Мбаппе в очередной раз выручили ПСЖ . Но стоит признать, что с мячом хорошо сработали обе команды. А вот без него была огромная разница. «Марсель» провалил кастинг на роль чемпиона, но это команда-тесто. Растет, клейковина развивается, появляется характерный запах, так что у пекаря Тудора все шансы испечь праздничный хлеб по итогам всего сезона.