Кариусу снова не повезло в финале. У хитрого тен Хага первый трофей в МЮ

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вчера, 21:47

«Ньюкаслу» не хватило конкретики.

728 дней не играл Лорис Кариус

До матча сюжет финала крутился вокруг немецкого голкипера «Ньюкасла». «Манчестер Юнайтед» своровал у «сорок» хорошего голкипера на финал. Тен Хаг использовал в Кубке Лиги Дубравку. Словак вернулся в состав Хау, но регламент запрещал ему сыграть в финале. А основной голкипер «Ньюкасла» Поуп – у Ника самый высокий процент сэйвов в АПЛ , получил глупую красную карточку за игру руками за пределами штрафной площади.

В итоге Кариус, который успел после неудачного финала Лиги чемпионов против «Реала» скатиться до неудачных аренд и позиции пятого вратаря «Ливерпуля», вышел с первых минут. Лорису снова не повезло в большом и важном для его команды матче. Кариус не смог отразить удар Каземиро, а затем удача оказалась не на его стороне. Рэшфорд пробивал в дальний угол, но мяч рикошетом от Ботмана полетел над головой у немецкого вратаря. Кариус успел подсесть, поэтому пропустил мяч над руками в перчатках в стиле ретро.

17-й финал выиграл Каземиро

Именно в клубной карьере. У Карлоса было восемнадцать финалов, а проиграл только в одном. Лишь «Атлетико» в финале Суперкубка УЕФА сумел огорчить опорника «Реала». Остальные решающие матчи в футболке «сливочных» Каземиро выиграл. В сборной у полузащитника был победный финал против Перу, но спустя несколько лет он уступил Аргентине. Но если оставлять лишь клубные достижения, то получаем 94.4% побед.

Сумасшедший результат. Особенно если вспомнить, что менее года назад Каземиро выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», и это была его пятая победа. Теперь МЮ попробует взять кубок УЕФА – выиграть Лигу Европы, а сегодня с помощью полузащитника обыграли «Ньюкасл» в финале Кубка Лиги. Кроме забитого мяча, у Карлоса сегодня четыре отбора и один созданный момент. Бразилец нередко терял мяч, но такой стиль выбрал тренер, просто и надежно.

54 года без триумфов «Ньюкасл»

Не будем считать Кубок Интертото, ведь это был отбор в Кубок УЕФА , а не серьезный международный турнир. Так что с 1969 года «сороки» без триумфов в настоящих финалах. В конце шестидесятых годов «Ньюкасл» в финале Кубка Ярмарок (дедушка Лиги Европы и папа Кубка УЕФА ) обыграл по сумме двух матчей «Уйпешт». Спустя десятилетия легендарный сэр Бобби Робсон выводил «сорок» в Лигу чемпионов, но чаще фанаты страдали.

Хорошо, что клуб сменил владельцев, но пока Эдди Хау не сумел взять кубок. Помним истории «Челси» и «Манчестер Сити», других клубов миллиардеров, которые искали путь к долгожданным кубкам, поэтому не сомневаемся, что это не последний шанс «Ньюкасла» себя показать. В дебюте матча у них было преимущество, но «Манчестер Юнайтед» идеально выбрал расстояние от своей защиты до соперника. В результате явных моментов у ворот Де Хеа на старте игры не было, что позволило фавориту перейти к контратакам.

6 лет в МЮ ждали свежий трофей

Дожили до поражения от «Вильярреала» Эмери в финале Лиги Европы. А теперь «красные дьяволы» взяли первый за почти шесть лет трофей, после успеха Моуриньо в Лиге Европы ничего не могли заполучить. Но прошлым летом появился ключевой элемент – Каземиро изменил психологию новой команды. Дополнил Варана, у которого тоже в жизни мало проигранных финалов. Настроил чемпиона мира Лисандро Мартинеса. Даже Забитцер, который успел с «Баварией» выиграть Суперкубок Германии, поэтому выиграл второй трофей сезона после выхода на замену, попал в темп тен Хага.

МЮ успел после Моуриньо превратиться в команду неудач. Даже когда футбол был веселее, чем при Жозе, результат не приходил. Для великого клуба с огромными расходами почти шесть лет без трофея – большой срок. Тогда обыграли «Аякс», бывшую команду голландского тренера, а сегодня оставили без долгожданного трофея верных фанатов северного «Ньюкасла». По делу, ведь МЮ был эффективнее, чем соперник. Круто смотрелись в защите, грамотно в середине поля. Немножко сложно было поймать резкого Сен-Максимена, но Де Хеа не страдал. Давид сидел в запасе в финале Лиги Европы, так что только у Рэшфорда второй победный финал с МЮ за последние шесть лет в основе.

1-я значимая победа тен Хага в МЮ

Руни считает Эрика человеком, которого «Юнайтед» не хватало много лет. Не поспоришь, если 69-й трофей в истории. Помним, как все начиналось – со звонких поражений, но в конце февраля «дьяволы» являются единственным английским клубом, который играет на четырех фронтах. Причем в финале Кубка Лиги уже выиграли, так что без трофеев не останутся. Тен Хаг до матча волновался, что «Ньюкасл» будет тянуть время, но на самом деле у «сорок» не было сегодня перерывов.

МЮ немного напомнил себя времен Сульшера, только не было на поле Магуайра, чтобы порадовать соперника. Не хотелось тен Хагу менять трофей на красивый футбол. Фаворит не рисковал, уважал соперника, перекрывал зоны. А еще идеально реализовал ключевые подходы. Кариус вступал в игру, но грешно заявлять, будто у МЮ был десяток верных моментов до контратаки в добавленное время. С другой стороны, цифры не врут. Счет по точным ударам – 10:1, очень красноречиво.