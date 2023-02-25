«Монако» не позволяет себе бороться за еврокубки. Головину пора думать о переезде

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сегодня, 08:59

На этот раз вылетели от «Байера».

Монегаски давно забыли каково это – наводить шороху в еврокубках. После паузы длинною в два года «Монако» вернулся в международные соревнования. С первого раза довольствоваться пришлось 1/8 финала Лиги Европы, но оставалась надежда, что на этот раз получится пройти дальше. На деле получилось совсем иначе.

Вылетели от команды из зоны стыков Бундеслиги по итогам октября

«Байер» не стоит сбрасывать со счетов – подбор исполнителей в команде серьезный, по итогам предыдущего чемпионата «фармацевты» ворвались в топ-3 и вышли в Лигу чемпионов. Однако вся первая часть сезона была для коллектива неудачной. После первых двенадцати туров Бундеслиги клуб метался между зоной вылета и 13-15-й строчками. Еврокубки по такой игре приносили больше вреда, чем пользы – проигрывал «Байер» по обоим фронтам.

Однако возглавивший команду в начале октября Хаби Алонсо быстро наладил взаимодействие с игроками – и к паузе на игры ЧМ -2022 «фармацевты» оказались на 12-й строчке в турнирной таблице.

Логично было предполагать, что в феврале немецкий гранд будет выглядеть совсем по-другому – и представлять гораздо большую угрозу.

Между тем первый поединок, который проходил в Леверкузене, подопечные Филиппа Клемана все же свели в свою пользу. Сначала повели в счете, затем пропустили дважды, а в концовке встречи добились преимущества благодаря голам Диатта и Дисаси. Уже тогда градус противостояния накалился до предела – после финального свистка между игроками началась стычка, а вратарь немцев Лукаш Градецки негодовал:

Ок, теперь мы мотивированы. Не знаю, что они устроили после матча. Каждый в этом новом поколении думает, что у него член больше, чем у другого. Я не понимаю этого. Ребячество.

Победа в гостевом матче – весомое преимущество, но его «Монако» упустил. Французам удалось избежать вылета по итогам основного времени (на 84-й забил Эмболо) – а в серии пенальти путевку в основную ветку плей-офф ЛЕ добыл «Байер».

Клуб сам себе вставляет палки в колеса

Монегаски давно пришли к выводу, что можно неплохо зарабатывать на игроках, доводя их до ума и продавая европейским грандам. В сезоне 2014/15 клуб поднял на трансферах больше 89 миллионов евро (отдали Хамеса «Реалу» за 75 млн). Через год эта сумма увеличилась до 175,4 млн евро. Следующий прорыв – почти 200 миллионов в сезоне 2017/18. Тогда выгодные сделки удалось совершить на фоне сенсационного выхода в полуфинал предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. И это еще не говоря о трейдах в кампании-2018/19 (367,25 млн).

Саму по себе такую стратегию плохой назвать нельзя – в схожей манере действует дортмундская «Боруссия». В свое время они выгодно продавали Усмана Дембеле, Пьера-Эмерика Обамеянга, Кристиана Пулишича. Затем подвели к основе Джейдона Санчо – «черно-желтых» щедро отблагодарил МЮ . Самый свежий пример – Эрлинг Холанд в «Ман Сити». Еще назревает трансфер Джуда Беллингема, который обещает стать настоящей бомбой.

Это действительно прибыльный бизнес. Но основа любого клуба – это спортивная составляющая. И те же дортмундцы выдерживают баланс между борьбой за результаты и работой на трансферном рынке. Немецкий гранд остается стабильным участником плей-офф Лиги чемпионов и борется за медали во внутреннем первенстве (сейчас дышит в спину «Баварии»). Тем временем «Монако» к такому балансу не стремится – вспомнить хотя бы сезон 2018/19. Тогда после массовой продажи, в результате которой монегаски распродали почти всех своих лидеров, команда оказалась на последних местах чемпионата и чудом избежала вылета из Лиги 1.

Последние 3 сезона клуб стабильно занимает 3-е место в турнире – и боссы снова взялись за старое. После продажи Орельена Тчуамени в «Реал» летом зимой французский гранд расстался с Бенуа Бадьяшилем за 38 миллионов евро – и это перед возобновлением еврокубков. Следствие подобной политики – «Монако» больше не считается постоянным участником ЛЧ и даже в ЛЕ не добирается до решающих стадий.

Если Головину нужна ЛЧ , надо начинать поиск другого клуба

Вряд ли «Монако» вдруг решит, что к продажам активов стоит подходить не в ущерб результату. В таком случае потолком клуба так и останется 3-5-е места в чемпионате и ЛЕ /ЛК. И Александру Головину пора расставить приоритеты. К реалиям игры в Европе он привык – и проводит свой лучший сезон в карьере. Спрос на него есть. Осталось решить – ему достаточно стабильности и статуса основного игрока или важен прогресс в спортивной составляющей.

Если первое, можно и остаться. Филипп Клеман подобрал для российского хавбека роль, в которой он отлично чувствует себя на поле (об этом говорят 6+6 по системе гол+пас в 23 матчах Лиги 1). Если второе, нужна команда выше уровнем.

И такой вариант есть – в начале февраля появилась информация, что за выступлениями полузащитника следит дортмундская «Боруссия». Слухи успел подтвердить и агент Александра. В игровом плане это точно шаг вперед, Бундеслига – более конкурентный чемпионат с большим уровнем сопротивления. Сами дортмундцы не концентрируются лишь на выгодной продаже футболистов, а держат марку и в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала главного еврокубка немцы переиграли «Челси» и имеют неплохие шансы добраться до четвертьфинала. «Монако» — качественный европейский коллектив, но может ли он похвастаться такими достижениями в последние годы? Нет. Выбор за Головиным.