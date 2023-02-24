Хави снова под угрозой увольнения. «Барса» вылетела из ЛЕ даже раньше, чем в прошлом году

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вчера, 22:29

Спасти могут только Кубок Испании и чемпионство.

«Барселона» второй год подряд терпит крах в международных соревнованиях – и на этот раз прекращает борьбу за еврокубки еще раньше. Вылет каталонцев от «Манчестер Юнайтед» — не сенсация, но положение испанского гранда по-настоящему ужасает.

Не уровень плей-офф ЛЧ

В группе с «Баварией», «Интером» и чешской «Викторией» «сине-гранатовые» могли бороться разве что за вторую строчку. Итальянский клуб медленно вкатывался в новый сезон, поэтому шансы «Барсы» казались более реальными – нужно было только не сплоховать с аутсайдером квартета и постараться набрать очки с мюнхенцами для большей уверенности.

Однако «нерадзурри» проснулись в самый неподходящий для подопечных Хави момент – как раз к окончанию первого круга групповой стадии. «Интер» идеально подстроился под стиль «Барселоны». В первом матче итальянцы позволяли сопернику владеть мячом, но не допускали остроты у своих ворот – по возможности изолировали опорников от продвижения мяча, быстро накрывали Роберта Левандовского. Сами создавали остроту за счет контратак – и минимальной победой поставили каталонцев в крайне затруднительное положение. Позднее «Интер» додавил соперника – повел 3:2 к окончанию основного времени второй встречи. В итоге подопечные Симоне Индзаги упустили победу – однако 4 очка в двух играх с «Барсой» и позволили команде пробраться в плей-офф.

С вылетом «блауграны» в Лигу Европы стало понятно – при прочих равных команда не может так эффективно отвечать на вызовы, как это делают другие претенденты на плей-офф ЛЧ . Когда каталонцы столкнулись с организованной обороной «Интера», в ответ смогли лишь упростить игру до частых навесов – и это не принесло результата.

Тенденция нашла продолжение

В стыках за плей-офф Лиги Европы «Барселоне» попалась команда с очень похожими проблемами. «Ман Юнайтед» тоже давно стал бледной тенью себя прошлого, вливал (и продолжает вливать) большие деньги на трансферы, но часто ошибался, сталкивался с внутренними конфликтами, терял свой стиль и не мог запустить новый проект.

Только разница была в том, что манкунианцы пребывали в состоянии кризиса намного дольше, а к моменту встречи с каталонцами пошли на путь исправления. Эрик тен Хаг участвует в селекционной работе и продвигает необходимые ему кандидатуры, руководство прислушивается к менеджеру. Удалось даже наладить атмосферу в раздевалке – для этого пришлось расстаться с Роналду. После ухода португальца англичане также ограничили максимально возможный оклад футболиста, чтобы избежать конфликтов между игроками на финансовой почве.

«Барселона», между тем, до последнего ограничивается полумерами. Включает финансовые рычаги, ограничивает зарплаты лидеров – и в то же время тратит деньги на необязательное усиление. Подписала Левандовского, когда был свой Обамеянг (летом отпустила его в «Челси»), на один фланг с Дембеле привезла Рафинью, не нашла способа убедить Де Йонга уйти в МЮ для выгодной продажи.

Как итог, в двухматчевом противостоянии команда Хави оказалась слабее. Каталонцам не хватало характера – поэтому и на «Камп Ноу», и на «Олд Траффорд» команда упускала преимущество, открывая счет в матчах. Только если в домашних стенах «сине-гранатовым» хватило сил вернуть равенство на табло, то в гостях манкунианцы победу не отдали. Весь второй тайм остался за «красными дьяволами».

Нужно сфокусироваться на чемпионате и Кубке

Незадолго до окончания октября Хави заметил:

Мы должны смотреть правде в глаза, но я всегда настроен позитивно. С учетом усилий, приложенных клубом и командой, которая у нас есть, мы должны бороться за трофеи. И если мы не победим, как сказал президент, будут последствия, начиная с меня. Если мы не выиграем, придет другой тренер. Но я собираюсь сделать все возможное, чтобы показать хороший результат.

К моменту, когда испанский менеджер дал этот комментарий, каталонцы дважды потерпели неудачу с «Интером» и с большой доли вероятности вылетали из ЛЧ , а также уступили «Реалу» и лишились лидерства в Ла Лиге. Логично предположить, что сейчас наставник в еще более затруднительном положении, потому что лишь в случае успеха в Лиге Европы можно было оценить его работу абсолютно положительно – без существенных оговорок.

В конце октября появился инсайд, что боссы «Барсы» все же доверяют Хави из-за его репутации как игрока и проекта, который он выстраивает в качестве главного тренера. И даже так невозможно представить, что, оставшись без трофеев, «сине-гранатовые» не тронут наставника – судя по действиям на рынке, они продолжают цепляться за былую репутацию, а потенциальную неудачу вполне можно расценить как еще один удар по ней.

Теперь, вероятно, Хави сохранит свой пост лишь в случае победы в чемпионате и продолжения борьбы за Кубок Испании. В Ла Лиге «блауграна» успела оторваться от «Реала», когда те допустили ряд необязательных ошибок (1:2 от «Вильярреала», 0:0 с «Реалом Сосьедад» и 0:1 против «Мальорки»). Отрыв составляет 8 очков, следующая очная встреча – 19 марта.

Что касается национального Кубка, «Барселона» добралась до полуфинальной стадии – и здесь снова на пути каталонцев к трофею стоит «Реал». Другими словами, чтобы реабилитироваться за провал в еврокубках, Хави нужно пройти через матчи с принципиальнейшим соперником. Легким такой путь точно не назовешь.