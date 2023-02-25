«Аякс» следует по пути «Монако». Думают только о деньгах от трансферов, поплатились провалом в ЛЕ

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вчера, 21:14

Система ван дер Сара дала сбой.

До последнего хотелось, чтобы дерзкий проект «Аякса» выжил и продолжал наводить шуму в Лиге чемпионов. 23 февраля голландцы проиграли берлинскому «Униону» и вылетели из Лиги Европы на стадии стыкового раунда.

Остались без плей-оффа ЛЕ

Хотя еще осенью бодались в тяжелейшей группе Лиги чемпионов. «Аяксидам» попался квартет с финалистами прошлогодних ЛЧ («Ливерпуль») и ЛЕ («Рейнджерс»), а также монолитным «Наполи», который разрывает Серию А. Само собой, фаворитами в борьбе за две путевки в следующую стадию были неаполитанцы и английский гранд – голландцам оставалось конкурировать с «Рейнджерс» за третью строчку и проход во второй по значимости еврокубок. Но ожидалось, что с более грозными соперниками получится набрать хотя бы несколько очков. На деле все свои 6 баллов подопечные Альфреда Шройдера получили в матчах с шотландским клубом.

Главное разочарование в борьбе на международной арене ожидало позже – в двухматчевом противостоянии с берлинским «Унионом». К поединку против немцев «Аякс» подходил уже без своего наставника, вместо Шройдера команду возглавил Джон Хейтинга – экс-футболист «аяксидов», «Атлетико», который всю тренерскую карьеру провел в системе нидерландского гранда. И «Аяксу» не удалось даже навязать сопротивление – после 0:0 в домашней встрече они уступили «Униону» 1:3 в гостях и покинули Лигу Европы.

Просто для сравнения – еще в предыдущем сезоне команда прошла в 1/8 финала ЛЧ и играла с «Бенфикой», еще чуть раньше добралась до четвертьфинала ЛЕ (пропустила дальше «Рому»).

Рискуют лишиться чемпионства в Эредивизи

Проблемы клуба не ограничиваются провалом на международной арене – они распространяются и на внутренний чемпионат. «Аяксиды» под руководством Альфреда Шройдера какое-то время даже выдерживали прошлогоднюю планку и шли в лидерах национального первенства. Однако в 13-м туре уступили ПСВ (1:2) и опустились на третью строчку.

Однако это было только начало падения – в последующих 5 встречах Эредивизи голландский гранд не одержал ни одной победы и оказался на 5-м месте. После ничьей с «Волендамом» (14-е место в таблицы) боссы команды приняли решение об увольнении наставника. Вот как сложившуюся ситуацию прокомментировал спортивный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар:

Это болезненное, но необходимое решение. После хорошего начала сезона мы потеряли большое количество очков. Игра также была нестабильной. В связи с чемпионатом мира был ранний и продолжительный зимний перерыв. Альфреду было дано время, и он дал нам уверенность в том, что изменит и улучшит ситуацию. В последние недели становилось все более очевидным, что он не может переломить ситуацию, в то время как мы считаем, что, несмотря на множество трансферов, в его распоряжении был сильный и достойный чемпионства состав. Мы потеряли много очков за последние недели и, к сожалению, не видим никакого прогресса.

У руля топ-клуба встал Джон Хейтинга – человек из системы «Аякса», который тренировал молодежные команды клуба с 2017 года. Под его руководством амстердамцы одержали 4 победы кряду и вышли на второе место в чемпионате, но между ними и «Фейеноордом» сохраняется разрыв в 3 балла.

Следуют по пути «Монако»

«Аякс» допустил слишком много потерь, с которыми о сохранении уровня не может быть и речи. Тут дело не в кризисе результата, а в системных проблемах. Достаточно посмотреть на список ушедших игроков – лучшего бомбардира предыдущего чемпионата Себастьена Аллера отдали «Боруссии», еще одного лидера атаки Антони продали в МЮ , туда же отправился ключевой центральный защитник Лисандро Мартинес, многообещающий хавбек Райан Гравенберг подписал контракт с «Баварией», а основной голкипер Андре Онана оказался в «Интере» (и это еще не все потери).

Конечно, от продаж получилось выручить космические деньги, но их еще надо целесообразно потратить. Кроме того, речь об игроках стартовой обоймы – после кардинального обновления должно пройти немало времени, чтобы все новички адаптировались. И говорить, что такая команда готова бороться за чемпионство, – большая ошибка.

К тому же «Аякс» потерял главного творца последних успехов – главный тренер Эрик тен Хаг перебрался в МЮ . С таким количеством обновлений у нового наставника должен был иметься хотя бы год на создание нового костяка.

Стоят на перепутье

Сложно представить, чего ожидать от «Аякса» в ближайшем будущем. При худшем сценарии клуб окажется вторым «Монако» — продолжит продавать лидеров, жертвуя спортивными результатами, а полуфинал ЛЧ -2018/19 так и останется светлым воспоминанием.

И предпосылки к этому, судя по словам ван дер Сара относительно продажи Антони, все-таки есть:

В руках «Манчестер Юнайтед» — потенциальная звезда мирового уровня. Антони молод и обладает большим потенциалом. Мы тестировали МЮ , на что они готовы пойти, чтобы купить Антони.