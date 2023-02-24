Один из самых недооценённых игроков своего поколения. Ди Мария снова громко заявил о себе

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сегодня, 12:59

Аргентинец сделал хет-трик в 1/16 финала Лиги Европы и вывел «Ювентус» в следующую стадию.

Разгром «Нанта» – полностью заслуга Ди Марии

Сразу после жеребьевки все громко заявили, что «старая сеньора» является однозначным фаворитом в паре с французским «Нантом», но в первой встрече, состоявшейся в Турине, победитель не определился – матч завершился со счетом 1:1. Во Францию «Ювентус» отправлялся будучи командой, обязанной побеждать. Так и получилось. Главную роль в победе над французским середняком сыграл Анхель Ди Мария.

Аргентинец сотворил сразу два шедевра в матче. Уже на 5-й минуте игры счет был открыт великолепным обводящим ударом с угла штрафной площади. Гол был забит по идеальной траектории полета мяча прямо в дальний верхний угол. Такие удары удаются футболистам крайне редко. Спустя еще 10 минут Анхелю снова предоставился шанс проявить свой гений – он ворвался в штрафную, обыграл двух защитников и голкипера, а после прохода пробил пяткой. Но мяч попал в руку футболиста «Нанта», и арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку, показав защитнику красную карточку. Ди Мария и исполнил пенальти, сделав дубль еще до истечения 20 минут матча.

Уже ближе к концовке встречи Анхель сделал хет-трик, забив головой. Он стал первым игроком «Ювентуса» с 2000-го, который забил 3 мяча в гостевой встрече еврокубков.

Ди Мария является одним из лучших игроков клуба, несмотря на возраст

Анхелю совсем недавно исполнилось 35 лет. Он уже далеко на гарантированный игрок основного состава «Ювентуса» и очень часто не вытягивает все 90 минут на поле. За текущий сезон Ди Мария провел лишь 1017 игровых минут. Однако это не мешает ему быть самым эффективным футболистом «старой сеньоры». Несмотря на небольшое игровое время, аргентинец отметился 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Таким образом, Ди Мария в среднем участвует в забитом голе «Ювентуса» каждые 78 минут, что является впечатляющим показателем для такого возрастного игрока.

После финала прошедшего недавно мундиаля в очередной раз была поднята тема о том, насколько хорош Ди Мария. Его нередко критиковали за то, что он не мог себя проявить в финальных стадиях плей-офф за клубы и сборные, но в последние 2 года Анхель точно может занести их в свой актив:

«Бог позволил мне взять реванш, и после трех финалов, в которых я не смог проявить себя на 100% (чемпионат мира 2014 и Кубок Америки 2015 и 2016 годов), в следующих трех (Кубок Америки-2021, Финалиссима-2022 и чемпионат мира 2022) я смог выложиться на 100% и доказать, что на самом деле со мной происходит», – высказался полузащитник в декабре.

Контракт Ди Марии истекает ближайшим летом, но он не намерен заканчивать карьеру

Велика вероятность, что после снятия очков «Ювентус» не сможет отобраться в Лигу чемпионов на следующий сезон, и это сильно ударит по бюджету команды. Из-за потенциальной потери доходов руководство клуба будет вынуждено снижать собственные затраты, в том числе и посредством сокращения зарплатной ведомости.

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, туринский коллектив не намерен продлевать соглашения, которые рассчитаны до лета 2023 года. Среди игроков, чьи контракты истекают в конце сезона, значатся: Алекс Сандро, Леандро Паредес, Адриен Рабьо, Хуан Куардадо и Анхель Ди Мария. Зарплата аргентинца в «Ювентусе» составляет 7,5 млн евро в год, что сильно отпугивает клуб от продления соглашения.

При этом, Анхель не планирует прекращать свои выступления на полях европейских стадионов:

Я счастлив здесь. В последнее время у клуба были некоторые проблемы, и мы не обсуждали продление контракта. Я не разговаривал с «Юве» или с какой-то другой командой. Стараюсь сосредоточиться на играх и доказывать свою ценность в каждом матче, а потом посмотрим, что произойдет. Я планирую сыграть на следующем Кубке Америки, так что для меня важно остаться в Европе, иначе тренер не будет меня рассматривать. Так что я останусь в Европе.

Концовка сезона для «Ювентуса» обещает быть очень жаркой

Если Анхель продолжит в том же духе, то «Ювентус» может стать одним из главных претендентов на победу в Лиге Европы. После наложенного штрафа в Серии А и сложившегося отставания от топ-4 Италии, шансов на попадание в лигочемпионскую зону почти не осталось. Единственная возможность «старой серньоры» попасть в главный еврокубковый турнир Старого Света – победа в текущем розыгрыше Лиги Европы. В этом сезоне конкуренция в борьбе за трофей развернется нешуточная, ведь в сетке плей-офф еще множество других топовых коллективов, способных сказать свое веское слово.

Однако списывать «бьянконери» со счетов в Серии А тоже не стоит. Клуб набрал хороший ход после того, как закончился мундиаль, выдав серию без пропущенных мячей. А после того, как на клуб наложили штраф, у игроков появилась дополнительная мотивация для борьбы в матчах. Последнее поражение «Юве» произошло 29 января. С тех пор у них 5 побед во всех турнирах и 1 ничейный результат в первой встрече противостояния 1/16 Лиги Европы.

Перед 24-м туром «Ювентус» отстает от еврокубковой зоны на 9 очков, а от четвертого места — на 12, но до конца сезона еще 15 матчей и если команда продолжит свои успешные выступления, она вполне способна ворваться в борьбу внутри ведущей шестерки чемпионата.