У Роналду десять голевых действий в четырёх матчах. Он зря уехал из Европы

1677404505

сегодня, 12:41

Тренер «Аль-Насра» поделился инсайдом.

Слабое место больших игроков – агенты

Как говорит шейх, владеющий «Манчестер Сити», хороший адвокат – половина команды. А если без шуток, то пусть «горожанам» вынесут правосудный вердикт по делам о финансовых схемах. Практика показывает, насколько важны законные представители. Почему тогда юристы по образованию – Чеферин и Инфантино, годами игнорируют давнюю проблему агентов?

У Мбаппе делами управляет не адвокат, а разведенные родители. Мама тянет одеяло на себя, а потом включается папа. В результате улыбчивый и вряд ли злой Килиан обрастает плохой репутацией, ведь за его пиаром не следят. Зато отец Мбаппе пристал к президенту ПСЖ с требованием о бизнес-джете, ведь не может папа целого спортсмена летать самолетами для плебеев.

Хорхе Месси был разнорабочим, а сейчас контролирует миллиардное состояние Лионеля. Футболисты часто выбирают представителями близких людей, которым доверяют. Боятся, что их обворуют и обманут. Но когда у результативного Кейна агент – родной брат, то Харри трофеи только снятся. А Роналду приснилось, будто пора уезжать на Ближний Восток, бросив любимую Европу.

А ведь футболиста отговаривали. Трансфер провернул друг игрока Регуфе. Поскольку родной брат Криштиану болеет алкоголизмом, а сестры не умеют держать язык за зубами, то делами игрока заведовали бывший ди-джей Мендеш и друг Регуфе. С агентом поссорились, Рикарду получил от шейхов 30 млн евро за посредничество, а европейский футбол потерял 37-летнего форварда.

Роналду разошелся в Саудовской Аравии

Физически Роналду «моложе» своих лет, так что ему не повезло с советниками. Мендеш не думает о клиентах, ему важна комиссия. Но даже Жорже не смог выполнить условия ультиматума Роналду. Криштиану требовал трансфер в «Челси» или «Баварию». Также игрок запретил агенту обсуждать снижение зарплаты. Мендеш обозвал Криштиану «сумасшедшим», а Регуфе пошел к шейхам.

Футболист получит неприлично много денег, но с Месси может играть лишь в товарищеских матчах. Так что давайте послушаем чемпиона Франции с «Лиллем» Руди Гарсию, который сейчас тренирует Криштиану:

Роналду – хорошее дополнение к нашей команде, ведь он забирает на себя внимание защитников. Криштиану – один из лучших игроков в мире. Он не закончит карьеру в «Аль-Насре», а вернется в Европу.

Какова причина? Мотивация. Даже в Лиге 1 звездам ПСЖ тяжело найти причину играть на сто процентов. Конфликты в раздевалке парижан на этой почве. В МЮ и сборной Португалии ссоры с Роналду возникали, поскольку игрок требовал сильный футбол от остальных, а сам его показать на тот момент не мог. Но в Саудовской Аравии форвард попал в рай для мощного нападающего.

В четырех последних турах Премьер-Лиги Саудовской Аравии у него хет-трик, покер и дубль голевыми передачами. Восемь мячей и два ассиста. Роналду поднялся на четвертое место в списке снайперов чемпионата. У его напарника Талиски 13 мячей, но португалец обойдет атакующего хавбека в будущем. Роналду делает разницу, «Аль-Наср» может стать чемпионом впервые за четыре года.

С Роналду, Луисом Густаво и Талиской идут к титулу, набрали 43 очка. Впрочем, «Аль-Хиляль» участвовал в Клубном ЧМ , где дошел до финала и весело проиграл «Реалу». У главного соперника три матча в запасе, может собрать 41 пункт. Роналду хочет сделать свою новую команду чемпионом, но это тоже будет аргументом для возвращения. Выполнит задачу и попросится обратно.

Криштиану хочет поиграть вместе с сыном

Шейхи используют футбол в тех же целях, что другие парни с огромными деньгами. Для отмывания репутации в глазах тех, у кого технологии, нужные автократам и диктаторам. Но люди, вручившие Роналду саблю в день основания современной Саудовской Аравии, явно не самые нелогичные на планете Земля. Шейх может принять факт, что Криштиану слишком хорош для «Аль-Насра».

Руди Гарсия дал свой прогноз, оценив форму игрока. Плюс Криштиану помешан на голах и рекордах. Месси, если не уедет летом в США , может побить рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов. И это повод вернуться. Даже за полгода в Саудовской Аравии футболист может заработать неприлично много денег. А потом перейдет в «Ньюкасл», если Хау окажется в первой четверке.

В «Челси» вряд ли заберут. Но если Боэли настолько не понимает футбол, что тащит в Лондон Неймара, то чем Роналду хуже? Криштиану сыграл в центре атаки намного больше матчей, чем Хаверц. Роналду планирует сыграть на Евро-2024. Не исключает, если Роберто Мартинес с ним не поссорится, что дотерпит в футболе до ЧМ -2026. Для серьезных матчей нужны сложные соперники.

В Саудовской Аравии легко забивать, но сложно держать себя в тонусе. Понятные плюсы для Роналду. Нет давления, как в МЮ , море денег и больше отдыха ради матчей сборной. Наверное, Роналду пока комфортно быть королем пустыни. Но вы знаете его много лет. Хорошая форма наоборот внушит португальцу, что поспешил. И тогда вспомним, что даже из «Реала» ушел, когда захотел.

Роналду поспешил с отъездом, но его взбесило отсутствие спроса. «Баварии» нужен центральный форвард, но даже не думали. «Челси» набирал новичков, но отказался. «Ньюкасл» боялся разрушить атмосферу. ПСЖ пока не потерял звезд, чтобы искать нового Златана. Но летом многое может измениться. Не прощаемся с Роналду, ведь есть еще фактор старшего сына.

Младший Криштиану мечтает сыграть вместе с папой, как когда-то Гудьонсены. Сыну Роналду летом исполнится 13 лет, но одержимость форварда под сомнение не ставим. Настоящий маньяк может играть еще четыре года. Осталось лишь понять, найдет ли мотивацию долго бегать за «Аль-Наср», если увидит, что снова играет на уровне плей-офф Лиги чемпионов.