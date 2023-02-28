ФИФА раздала награды. Главная досталась Месси

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сегодня, 08:58

Вышло предсказуемо и пресно.

Обновленная премия

Какое-то время назад футбольный мир не разрывался между двумя главными наградами. Так было с 2010 по 2015 год, когда «Золотой мяч» и премию лучшему футболисту года объединили. Но тот эксперимент показался неудачным обоим организаторам: France Football и ФИФА . Да и фанаты были недовольны. Поэтому вскоре награды снова разделились, а ФИФА для своей провела ребрендинг.

Награда The Best от ФИФА вручается теперь по итогам календарного года. В данном случае – 2022-го. Понятно, что если для «Золотого мяча» важен весь сезон в целом, то для ФИФА и ее награды самое главное событие – чемпионат мира. И если наградной год включает этот турнир, то сомнений в фаворитах и победителях очень мало. Поэтому в данном случае получилось немного предсказуемо.

Но для начала вспомним предыдущих лауреатов. Дважды премию The Best в качестве лучшего игрока получали Криштиану Роналду и Роберт Левандовски. Один раз премия доставалась Луке Модричу, еще раз – Лионелю Месси, он победил в 2019 году, обойдя тогдашнего фаворита Вирджила ван Дейка.

Сборная года

Немного в стороне от личных наград в церемонии The Best стоит определение лучшей сборной года. Она составляется по версии FIFPro, то есть Международной ассоциации профсоюза футболистов. Любопытно взглянуть, кого из коллег включили в нее профессиональные игроки по итогам 2022 года.

Вратарь: Тибо Куртуа; защитники: Жоау Канселу, Вирджил ван Дейк, Ашраф Хакими; полузащитники: Каземиро, Лука Модрич, Кевин де Брюйне; нападающие: Лионель Месси, Эрлинг Холанд, Карим Бензема, Килиан Мбаппе.

Видим, что получился некий смешанный вариант, при котором учитывалось и в целом выступление за год в клубе, и конкретно на чемпионате мира в Катаре. Допустим, Куртуа на ЧМ -2022 ничего не показал, но был хорош в «Реале». Холанда вовсе в Катаре никто не увидел, но ярчайшего выступления в дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Сити» оказалось достаточно.

Вызывает сомнения «расстановка» такой сборной, которая выглядит слишком по-фанатски с четырьмя топовыми нападающими, но с тремя хавбекам и защитниками, двое из которых – крайние и атакующие. Но это вопросы уже к FIFPro. И у кого-то они вызовут сомнения в серьезности подхода к оценке. С другой стороны, можно понять составлявших эту сборную. Прочитайте еще раз список нападающих и подумайте, кого бы вы исключили по итогам 2022 года. Постарайтесь быть объективными. Можно опять вспомнить про ЧМ без Бензема и Холанда, но представить прошлый год без их результативных действий невозможно. Поэтому получился вот такой компромисс-«костыль».

Доминирование Аргентины

Итак, мы уже поняли, что чемпионату мира будет уделено на премии The Best особое внимание. И если все указывало на главного триумфатора, что не вызывало больших споров и сомнений, то в других номинациях можно было предвидеть более упорную борьбу и неожиданных победителей. Не получилось.

Премию лучшему тренеру получил Лионель Скалони, приведший Аргентину к чемпионскому титулу. Причем в тройке он опередил Карло Анчелотти из «Реала» и Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити». Словно бы те, кто определял победителя и финалистов, заранее понимая, кому награда достанется, выбрали наиболее авторитетных конкурентов по прошлому году, которым при этом точно ничего не светит. Это когда ты уже заранее знаешь победителя, но тебе нужно создать интригу, и ты к нему добавляешь Шварценеггера и Сталлоне. Получается чушь, но зато выглядит статусно. За 2021 год эту же премию получил Томас Тухель, выигравший Лигу чемпионов с «Челси». В общем, снова трофеи во главе всего. И если нет ЧМ , то выручит ЛЧ , пусть это и не зона ответственности ФИФА .

В битве вратарей получилась похожая история. Правда, тут подход оказался больше сдвинут в сторону чемпионата мира. Победу одержал, понятное дело, Эмилиано Мартинес, об игре которого по ходу всего прошлого года никто ничего не знал и сказать не может. Но пара-тройка удачных матчей, и ты – лучший в году. Насколько это справедливо – спорный вопрос, и фанаты с удовольствием и гневом ломают копья по этому поводу. Зато его имя знают точно больше людей, чем название клуба, в котором он играет.

Обошел Мартинес Ясина Буну из «Севильи», но, конечно, не за испанский клуб тот был включен в тройку финалистов, хотя играет в нем ярче, чем Мартинес в «Астон Вилле». Нужно было как-то отметить сборную Марокко, совершившую исторический прорыв. Видимо, в ФИФА не вспомнили имя главного тренера марокканцев, поэтому отыскали вратаря – одного из самых известных футболистов этой сборной, к тому же сделавшего невероятный вклад в выход в полуфинал.

Также в тройке оказался Тибо Куртуа, но это уже как раз для разнообразия. Как дань старой традиции чем-то отмечать победителей Лиги чемпионов. Просто на этот раз год включил в себя чемпионат мира, так что Анчелотти и Куртуа пришлось подвинуться. А так бы точно они взяли соответствующие награды. По итогам 2021-го лучшим вратарем, кстати, стал Эдуар Менди. А вы как думали?

Главная награда

В том, кто получит главный приз церемонии, сомнений не было. Подход ФИФА , прозрачней, чем воды Байкала, подсказывал, что нужно искать лучшего из аргентинцев. А тут хоть с чемпионатом мира, хоть без него – Икарди остается в стороне. Всем известно это имя. Если уж Мартинес и Скалони свое взяли, то у Месси шансов не получил награду просто не было. И нельзя сказать, что он это не заслужил.

Как нельзя сказать, что и конкуренты в тройке тут были «насыпаны» для количества. Все-таки Бензема выиграл «Золотой мяч» и ту самую, «запасную» для ФИФА , Лигу чемпионов, а Мбаппе просто впечатляет своей игрой, результативностью и тем количеством премий, которые завоюет, когда Месси уже будет тренировать или гулять в форме «Ньюэллс Олд Бойз».