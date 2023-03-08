«Эвертон» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Эвертон» – «Бренфорд», который состоится 11 марта 2023 года
«Эвертон»
На текущий момент в чемпионате Англии «ириски» занимают восемнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч «синих», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «Брентфордом». На своём поле в сухую, пропустив пару мячей, «Эвертон» проиграл «вилланам» в рамках матча 25-го тура Премьер-лиги. С разгромным счётом в Лондоне «ириски» потерпели поражение от «канониров».
На прошлых выходных со счётом 2:2 вничью «Эвертон» сыграл с «лесниками» на их поле.
«Брентфорд»
«Пчёлы» в Премьер-лиге находятся на девятой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько матчей с участием «красно-белых» за последнее время. С большим счётом «Брентфорд» в 22-ом туре чемпионата Англии взял верх над «святыми» из Саутгемптона. С одинаковым счётом 1:1 «пчёлы» раскатали ничью с «канонирами» и «стекольщиками».
В напряжённой борьбе «красно-белые» со счётом 3:2 одержали победу над «Фулхэмом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эвертон» – 2.70
- Ничья – 3.20
- Победит «Брентфорд» – 2.80
- Победит «Эвертон» с форой -1.5 – 5.45
- Обе забьют — нет – 1.87
- Обе забьют — да – 1.97
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.63
Статистика
- Четыре личные встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – да
- В двух матчах из десяти последних «ириски» выиграли
- Шесть матчей подряд «пчёлы» не уступают своим оппонентам.
Прогноз
На выезде «пчёлы» разошлись миром с «канонирами» в недавнем матче. Взять верх над «ирисками» не без труда, но «красно-белые» сумеют. Компания Pinnacle на победу «Брентфорда» предлагает коэффициент 2.80.