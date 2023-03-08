«Эвертон» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Эвертон» – «Бренфорд», который состоится 11 марта 2023 года

«Эвертон»

На текущий момент в чемпионате Англии «ириски» занимают восемнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч «синих», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «Брентфордом». На своём поле в сухую, пропустив пару мячей, «Эвертон» проиграл «вилланам» в рамках матча 25-го тура Премьер-лиги. С разгромным счётом в Лондоне «ириски» потерпели поражение от «канониров».

На прошлых выходных со счётом 2:2 вничью «Эвертон» сыграл с «лесниками» на их поле.

«Брентфорд»

«Пчёлы» в Премьер-лиге находятся на девятой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько матчей с участием «красно-белых» за последнее время. С большим счётом «Брентфорд» в 22-ом туре чемпионата Англии взял верх над «святыми» из Саутгемптона. С одинаковым счётом 1:1 «пчёлы» раскатали ничью с «канонирами» и «стекольщиками».

В напряжённой борьбе «красно-белые» со счётом 3:2 одержали победу над «Фулхэмом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 2.70

Ничья – 3.20

Победит «Брентфорд» – 2.80

Победит «Эвертон» с форой -1.5 – 5.45

Обе забьют — нет – 1.87

Обе забьют — да – 1.97

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.63

Статистика

Четыре личные встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – да

В двух матчах из десяти последних «ириски» выиграли

Шесть матчей подряд «пчёлы» не уступают своим оппонентам.

Прогноз

На выезде «пчёлы» разошлись миром с «канонирами» в недавнем матче. Взять верх над «ирисками» не без труда, но «красно-белые» сумеют. Компания Pinnacle на победу «Брентфорда» предлагает коэффициент 2.80.