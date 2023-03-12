«Ювентус» — «Сампдория»: прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч Серии А

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вчера, 12:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Сампдория», который состоится 12 марта 2023 года

«Ювентус»

«Старая синьора» выглядит достаточно неплохо в последних матчах чемпионата, а также параллельно стремится к финалу Лиги Европы, победа в которой очень нужна подопечным Аллегри. В Серии А «Ювентус» идет на восьмом месте с 36 очками и если штраф в 15 баллов не отменят, вряд ли сможет финишировать в топ-4. В игре с последней командой Италии болельщики хозяев ждут от команды только победы.

09 марта «Ювентус» обыграл на своем поле «Фрайбург» в Лиге Европы (1:0), а пятого числа коллектив уступил на выезде «Роме» (0:1).

«Сампдория»

«Сампдория» не радует болельщиков результатами и вокруг клуба скопилось много скандалов. Коллектив смог набрать 12 очков и отстает от 17 места, которое оставило бы его в Серии А уже на 12 пунктов, что довольно много. В мате с «Ювентусом» шансов на успех не так много, но до первого пропущенного мяча гости способны побороться, а дальше уже как получится. Матч обещает быть интересным, несмотря на разницу в классе между клубами.

05 марта «Сампдория» сыграла вничью с «Салернитаной» (0:0), а 27 февраля в Риме проиграл «Лацио» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.35

Ничья – 7

Победит «Сампдория» – 10

Статистика

«Ювентус» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Сампдория» проиграла четыре из пяти последних матчей на выезде

«Ювентус» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Сампдорией»

Четыре встречи из семи между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Туринский клуб забивает очень немного, но в домашней встрече с аутсайдером Серии А хозяева смогут добиться внушительной победы.