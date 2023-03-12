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«Ювентус» — «Сампдория»: прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч Серии А

вчера, 12:01
«Ювентус» — «Сампдория»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Сампдория», который состоится 12 марта 2023 года

«Ювентус»

«Старая синьора» выглядит достаточно неплохо в последних матчах чемпионата, а также параллельно стремится к финалу Лиги Европы, победа в которой очень нужна подопечным Аллегри. В Серии А «Ювентус» идет на восьмом месте с 36 очками и если штраф в 15 баллов не отменят, вряд ли сможет финишировать в топ-4. В игре с последней командой Италии болельщики хозяев ждут от команды только победы.

09 марта «Ювентус» обыграл на своем поле «Фрайбург» в Лиге Европы (1:0), а пятого числа коллектив уступил на выезде «Роме» (0:1).

«Сампдория»

«Сампдория» не радует болельщиков результатами и вокруг клуба скопилось много скандалов. Коллектив смог набрать 12 очков и отстает от 17 места, которое оставило бы его в Серии А уже на 12 пунктов, что довольно много. В мате с «Ювентусом» шансов на успех не так много, но до первого пропущенного мяча гости способны побороться, а дальше уже как получится. Матч обещает быть интересным, несмотря на разницу в классе между клубами.

05 марта «Сампдория» сыграла вничью с «Салернитаной» (0:0), а 27 февраля в Риме проиграл «Лацио» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ювентус» – 1.35
  • Ничья – 7
  • Победит «Сампдория» – 10

Статистика

  • «Ювентус» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Сампдория» проиграла четыре из пяти последних матчей на выезде
  • «Ювентус» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Сампдорией»
  • Четыре встречи из семи между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Туринский клуб забивает очень немного, но в домашней встрече с аутсайдером Серии А хозяева смогут добиться внушительной победы.

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:43
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 16:15
В Генуе в начале чемпионата стена тылов помогла удержать 0-0 хозяевам. Сейчас такое произойдёт вряд ли. Юве и сам после Фрайбурга не будет форсировать события, и Сампдория закроется у своих ворот в надежде на редкую контратаку, так что в данном случае победа фаворита через низ выглядит идеально. Мастерство, опыт, качество исполнения игроков хозяев рано или поздно скажутся с аутсайдером и все это выльется в очередную победу для Ювентуса. В 4 мяча от "бьянконери", не верю, как и в то, что Сампа забьёт, так что нищовая победа Юве вполне тут смотрится.
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