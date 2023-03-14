Футбольные империи становятся популярны. И «Ред Булл», и «Манчестер Сити» можно назвать их лидерами

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вчера, 10:59

Нередко они вызывают недовольства у других команд.

У «Ред Булл» самая продвинутая империя

Известный бренд энергетических напитков все активнее участвует в мире футбола. Компанией был создан ряд футбольных клубов по всему миру. Среди них команды из Лейпцига (Германия), Зальцбурга (Австрия), Нью-Йорка ( США ) и Брагантино (Бразилия). Поскольку организация австрийская, начали они именно с Австрии, где в 2005 году был выкуплен клуб «Аустрия», существовавший с 1933 года. Компания провела полный ребрендинг и сделала из среднего клуба бессменного лидера чемпионата.

Спустя некоторое время был выкуплен немецкий клуб 5-го по силе дивизиона страны и на его основе создан «РБ Лейпциг». Команда невероятными темпами поднялась до вершины Германии – на это ушло всего лишь 7 лет. И с тех пор «быки» являются бессменными претендентами на попадание в лигочемпионскую зону.

Преимуществами всех клубов «Ред Булл» являются значительные средства, которые выделяются для тренировочных объектов и тренеров высокого уровня. Эти инвестиции помогли улучшить уровень футбола во многих странах, а также помогли развить молодые таланты.

Клубы не фокусируются на уже готовых футболистах, а предпочитают использовать хорошо укомплектованную скаутинговую систему. Так, ими были открыты миру такие игроки, как Садио Мане, Эрлинг Холанд, Йошко Гвардиол, Тимо Вернер. Перечислять можно очень долго.

Однако стоит отметить, что нахождение «Ред Булл» в футболе не обошлось без разногласий. Некоторые фанаты утверждают, что владение компанией несколькими клубами противоречит принципам честной конкуренции и дает им несправедливое преимущество перед другими клубами. Другие критиковали компанию за то, что она сосредоточилась на маркетинге и брендинге, а не на самом спорте.

City Football Group шейха Мансура стал не менее обширной империей

City Football Group (CFG) — многонациональная организация, которая владеет и управляет десятью футбольными клубами по всему миру, их флагманом является «Манчестер Сити». CFG была основана в 2014 году, контрольный пакет акций находится под контролем частной инвестиционной компании, принадлежащей шейху Мансуру бин Заиду Аль Нахайяну.

Будучи лидером всей группы футбольных клубов, «Манчестер Сити» стал неимоверно успешен. С момента прихода инвестора команда выиграла множество национальных трофеев. Успеха также добиваются и другие футбольные клубы. Так, например, свой первый трофей завоевал в 2019 году «Нью-Йорк Сити», а «Жирона» очень достойно борется в испанском чемпионате, не имея больших вложений.

В 2021 году даже ходили слухи о том, что CFG может приобрести часть акций московского «Спартака». Ряд СМИ сообщали, что представители компании приезжали на «Открытие Арену» для проведения предварительных переговоров, но судя по тому, что сделка до сих пор не состоялась, идея о приобретении команды так и осталась в рамках разговоров.

Футбольные империи очень часто подвергаются критике

Развитие клубов-сателлитов в последнее время проходит очень быстро. Так складывается, что часть команд футбольных империй работают на своего флагмана. Подобным образом настроен процесс как у «Манчестер Сити», так и у немецкого «Лейпцига».

«Ред Булл» не очень любят в Австрии, не переносят в Германии. Империю «Сити» тоже не слишком волнуют потенциальные возмущения болельщиков. Но самым ярким примером является семья Поццо, владеющая командами «Удинезе», «Уотфорд» и «Гранада». Их владельцы то и дело перепродают своих игроков между командами, используя выгоду в финансовом и спортивном плане, не позволяя другим клубам бороться, например, за подписание того или иного футболиста.

Между командами «Ред Булл» распространена практика трансферов игроков из Зальцбурга в Лейпциг. Из-за больших финансовых доходов немецкий клуб может себе позволить заполучить игрока и отправить его в аренду в Австрию. Возмущения болельщиков воплотил в своих словах журналист Кристиан Фальк:

Если подобные трансферы станут примером, футбол подвергнется опасности. Я никогда не видел сделки, которые нарушали бы больше этических норм, чем эти.

Хороший пример можно также привести в лице Фрэнка Лэмпарда. После ухода из «Челси» английский полузащитник подписал контракт с «Нью-Йорк Сити», но сразу же был отправлен в аренду в «Манчестер Сити», что вызвало серьезные возмущения среди болельщиков «синих» из-за такого перехода своей легенды.