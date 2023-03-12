Снежная буря оживила Заболотного. ЦСКА впервые за полгода выиграл дома в РПЛ

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вчера, 22:54

«Армейцы» пошли на эксперименты.

Карраскаля остался на лавке

Медина против «Сочи» тоже сыграл плохо, но на лавке остался Хорхе. Чалов расположился на месте левого атакующего игрока, но параллельно активно смещался в штрафную площадь. Правше удобнее срезать угол с левого фланга, выбор главного тренера ЦСКА логичный. А вот выход Заболотного в основе всегда вызывает вопросы. До сегодня Антон ни разу не играл с первых минут в РПЛ и Кубке в новом сезоне, но замена сработала.

В день снежной бури Заболотный встретил команду, которая неплохо играла против Смолова. Но оборона «Крыльев Советов» не считала перестановки ЦСКА . Заболотный уходил на фланг, а Чалов бежал в центр. Медина оттягивал на себя игрока, а Обляков появлялся перед штрафной площадью соперника. Привычная схема «3-4-2-1» нуждалась в освежении после трех поражений ЦСКА в РПЛ подряд. Оказалось, нужен был Заболотный.

Выход Облякова усилил фланг

Никто не спорит, что идеальная для Ивана позиция – «десятка». Но схема у ЦСКА другая, а проблемы с кадрами вынуждают хавбека стать левым латералем. Мойзес ушел в центр обороны, а «Крылья Советов» планировали поймать Облякова в защите. На правом краю появились Бейл и Рассказов. Идея Осинькина не сработала. Подачи были, но смещения Облякова в центр принесли ЦСКА больше пользы, чем попытка «Крыльев Советов» удвоить фланг.

Удивило, что «Крылья Советов» сыграли так предсказуемо. Они проснулись на старте второго тайма при счете 3:0 в пользу соперника, но не хватило сил на быстрый гол, чтобы вернуть призрак интриги в пределы стадиона, который тот покинул с признаком аншлага. А вот Обляков живее всех живых, его активность помогла прессинговать Костансу и Коваленко. Хавбеки «Крыльев Советов» проиграли в этом матче, а идеи Федотова сработала.

Гости не испытали хавов ЦСКА

«Армейцам» было слишком просто до перерыва. А дальше «Крылья Советов» пытались забрать мяч, но у ворот Акинфеева возник лишь один крутой момент. Игорь справился, он закономерно в списке лучших голкиперов мира последних тридцати лет. Теперь посмотрим, как Осинькин перестроит игру в кубковых полуфиналах. Предполагаем переход на «4-3-2-1». У гостей не получались атаки по центру, а вот Чалова, Медину, Облякова и Заболотного упускали.

При этом Мендес и Зделар без мяча традиционно играют не очень сильно. Один из лучших подходов гостей с ударом в штангу случился после смещения с правого края в центр. Но если твоя оборона оставляет защитника Виллиана во вратарской площади, то получишь разгром 4:0, а не камбэк после перерыва. ЦСКА нанес шесть точных ударов, тогда как «Крылья Советов» нанесли один меткий удар, и это тот самый четкий сэйв Акинфеева.

Федотов выдумал много фишек

Без Дивеева и Зайнутдинова слабее защита. Без Облякова в атаке с его напористостью и Карраскаля в хорошей форме страдает нападение. И правый фланг лучше атакует – Гайич отдал голевую передачу на Виллиана и создал еще два момента, чем обороняется. Мойзес по ситуации в ближайшем будущем может смещаться на любимый левый фланг, Гайич опускаться чуть ниже. Тогда у ЦСКА случится переход на «4-2-3-1» время от времени.

Также тестировали связку Заболотного и Чалова вдвоем. Хотя для этого третьим в атаке должен быть не Медина, а Карраскаль или Обляков на позиции «десятки». Опасения Федотова на будущее могут быть связаны с работой латералей без мяча, ведь Обляков не лучше в защите, чем Мойзес, и с умением центральных хавбеков садиться в глубокую защиту. Но сегодня идеальный матч для тренера ЦСКА с точки зрения реализации изначального плана. Выход Заболотного себя полностью оправдал.

«Армейцы» готовятся к «Зениту»

У ЦСКА был ужасной отрезок, разделенный зимней паузой. Всего в РПЛ до сегодня они выиграли один матч из последних семи. Причем очки забирали у них не только Бердыев, Йоканович и Абаскаль, но «Пари НН» и «Оренбург». Возможно, отчасти Федотову не повезло с календарем, собирались непростые соперники. Но дальше у ЦСКА кубковая встреча с разозленными и наученными разгромом «Крыльями Советов» — часть фишек тренера второй раз не сработают, Осинькин совершал сегодня нетипичные ошибки, и матч против «Зенита».

«Армейцы» неплохо сыграли в Санкт-Петербурге в первом круге без мяча. Количество моментов у чемпионов не перерастало в качество, а Чалов забил единственным метким ударом ЦСКА за весь поединок. Но «Зенит» давил и дождался победного удара Мантуана. Вот только спустя полгода у Семака нет Ловрена, так что оборона Кержакова может его огорчить. Да и сам голкипер не без греха, как показал поединок против «Химок». Федотову важно не просто достойно проиграть «Зениту», а забрать у петербуржцев очки, иначе ни о каком выходе из кризиса речи не идет.

Также стоит пройти «Крылья Советов», чтобы помечтать о финале Пути РПЛ против «Спартака» или «Урала» из двух матчей. Уже через неделю против «Зенита» оценим физическое состояние «армейцев, их работу без мяча и эффективность атаки, когда в чужой обороне футболисты более высокого класса, чем у самарцев. Федотов рад, что перечеркнули сложную серию, но помним первый матч с „Краснодаром“. ЦСКА тоже смотрелся живо, что не помешало проиграть „быкам“ на выезде и получить пощечину от Бердыева.