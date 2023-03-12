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Снежная буря оживила Заболотного. ЦСКА впервые за полгода выиграл дома в РПЛ

вчера, 22:54
Заболотный

«Армейцы» пошли на эксперименты.

Карраскаля остался на лавке

Медина против «Сочи» тоже сыграл плохо, но на лавке остался Хорхе. Чалов расположился на месте левого атакующего игрока, но параллельно активно смещался в штрафную площадь. Правше удобнее срезать угол с левого фланга, выбор главного тренера ЦСКА логичный. А вот выход Заболотного в основе всегда вызывает вопросы. До сегодня Антон ни разу не играл с первых минут в РПЛ и Кубке в новом сезоне, но замена сработала.

В день снежной бури Заболотный встретил команду, которая неплохо играла против Смолова. Но оборона «Крыльев Советов» не считала перестановки ЦСКА. Заболотный уходил на фланг, а Чалов бежал в центр. Медина оттягивал на себя игрока, а Обляков появлялся перед штрафной площадью соперника. Привычная схема «3-4-2-1» нуждалась в освежении после трех поражений ЦСКА в РПЛ подряд. Оказалось, нужен был Заболотный.

Выход Облякова усилил фланг

Никто не спорит, что идеальная для Ивана позиция – «десятка». Но схема у ЦСКА другая, а проблемы с кадрами вынуждают хавбека стать левым латералем. Мойзес ушел в центр обороны, а «Крылья Советов» планировали поймать Облякова в защите. На правом краю появились Бейл и Рассказов. Идея Осинькина не сработала. Подачи были, но смещения Облякова в центр принесли ЦСКА больше пользы, чем попытка «Крыльев Советов» удвоить фланг.

Удивило, что «Крылья Советов» сыграли так предсказуемо. Они проснулись на старте второго тайма при счете 3:0 в пользу соперника, но не хватило сил на быстрый гол, чтобы вернуть призрак интриги в пределы стадиона, который тот покинул с признаком аншлага. А вот Обляков живее всех живых, его активность помогла прессинговать Костансу и Коваленко. Хавбеки «Крыльев Советов» проиграли в этом матче, а идеи Федотова сработала.

Гости не испытали хавов ЦСКА

«Армейцам» было слишком просто до перерыва. А дальше «Крылья Советов» пытались забрать мяч, но у ворот Акинфеева возник лишь один крутой момент. Игорь справился, он закономерно в списке лучших голкиперов мира последних тридцати лет. Теперь посмотрим, как Осинькин перестроит игру в кубковых полуфиналах. Предполагаем переход на «4-3-2-1». У гостей не получались атаки по центру, а вот Чалова, Медину, Облякова и Заболотного упускали.

При этом Мендес и Зделар без мяча традиционно играют не очень сильно. Один из лучших подходов гостей с ударом в штангу случился после смещения с правого края в центр. Но если твоя оборона оставляет защитника Виллиана во вратарской площади, то получишь разгром 4:0, а не камбэк после перерыва. ЦСКА нанес шесть точных ударов, тогда как «Крылья Советов» нанесли один меткий удар, и это тот самый четкий сэйв Акинфеева.

Федотов выдумал много фишек

Без Дивеева и Зайнутдинова слабее защита. Без Облякова в атаке с его напористостью и Карраскаля в хорошей форме страдает нападение. И правый фланг лучше атакует – Гайич отдал голевую передачу на Виллиана и создал еще два момента, чем обороняется. Мойзес по ситуации в ближайшем будущем может смещаться на любимый левый фланг, Гайич опускаться чуть ниже. Тогда у ЦСКА случится переход на «4-2-3-1» время от времени.

Также тестировали связку Заболотного и Чалова вдвоем. Хотя для этого третьим в атаке должен быть не Медина, а Карраскаль или Обляков на позиции «десятки». Опасения Федотова на будущее могут быть связаны с работой латералей без мяча, ведь Обляков не лучше в защите, чем Мойзес, и с умением центральных хавбеков садиться в глубокую защиту. Но сегодня идеальный матч для тренера ЦСКА с точки зрения реализации изначального плана. Выход Заболотного себя полностью оправдал.

«Армейцы» готовятся к «Зениту»

У ЦСКА был ужасной отрезок, разделенный зимней паузой. Всего в РПЛ до сегодня они выиграли один матч из последних семи. Причем очки забирали у них не только Бердыев, Йоканович и Абаскаль, но «Пари НН» и «Оренбург». Возможно, отчасти Федотову не повезло с календарем, собирались непростые соперники. Но дальше у ЦСКА кубковая встреча с разозленными и наученными разгромом «Крыльями Советов» — часть фишек тренера второй раз не сработают, Осинькин совершал сегодня нетипичные ошибки, и матч против «Зенита».

«Армейцы» неплохо сыграли в Санкт-Петербурге в первом круге без мяча. Количество моментов у чемпионов не перерастало в качество, а Чалов забил единственным метким ударом ЦСКА за весь поединок. Но «Зенит» давил и дождался победного удара Мантуана. Вот только спустя полгода у Семака нет Ловрена, так что оборона Кержакова может его огорчить. Да и сам голкипер не без греха, как показал поединок против «Химок». Федотову важно не просто достойно проиграть «Зениту», а забрать у петербуржцев очки, иначе ни о каком выходе из кризиса речи не идет.

Также стоит пройти «Крылья Советов», чтобы помечтать о финале Пути РПЛ против «Спартака» или «Урала» из двух матчей. Уже через неделю против «Зенита» оценим физическое состояние «армейцев, их работу без мяча и эффективность атаки, когда в чужой обороне футболисты более высокого класса, чем у самарцев. Федотов рад, что перечеркнули сложную серию, но помним первый матч с „Краснодаром“. ЦСКА тоже смотрелся живо, что не помешало проиграть „быкам“ на выезде и получить пощечину от Бердыева.

У ЦСКА есть классные футболисты, а сегодня проклюнулся характер. Разгром „Крыльев Советов“ показал, что дело почти всегда в тактике. Федотов настроил Заболотного на футбол, который тот не показывал давным-давно. Антон забил в РПЛ впервые с декабря 2021 года. ЦСКА выиграл дома в лиге с четвертой попытки.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:21
Через неделю Зениту точно легко против армейцев не будет.
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