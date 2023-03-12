«Зенит» пропустил от «Химок» дважды. Ошибались Ренан и Кержаков

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вчера, 20:26

Победу вырвали, но вопросы остались.

Всем знакомы футбольные козыри «Зенита». Малком среди лучших игроков РПЛ , о чем не раз говорили, когда его начали сравнивать с Промесом, выбирая сильнейшего футболиста чемпионата. Мостовой разозлился на Семака и сумел попасть в основу, пока Клаудиньо набирал форму. Андрей справляется со своими задачами в атаке, на его счету еще одно результативное действие. С мячом Вендел и Кузяев играют прекрасно, тонкость и опыт вместе, плюс голевое чутье. Нет вопросов к джокеру Мантуану. После дубля Малкома именно его мяч снова принес победу над «Химками».

Но одновременно «Зенит» пропустил впервые за шесть матчей. Теперь Чистякова не было на поле, как против «Ахмата», чтобы обвинить российского защитника в неудачных действиях команды в обороне. Зато были четыре бразильца, которые должны работать на оборону. Играли Караваев и Кержаков, к которым тоже остались вопросы. Хотя «Зенит», скорее всего, будет чемпионом и окажется в большом финале Кубка, на его пути хватит сложных соперников. Например, если ЦСКА и «Спартак» сыграют в финале Пути РПЛ , то потом проигравший встретит Семака. Впереди центральные матчи, пора разобрать оборону «Зенита».

Ренан пока не адаптировался

Против «Пари НН» в прошлом туре молодой защитник из Бразилии играл с мячом и работал максимально просто. Поэтому заслужил высокие оценки и комплименты. Но против «Химок», когда счет стал 2:0 в пользу его команды, Ренан подумал, что уже игрок «Реала». Как и подобает центральному защитнику Куртуа, начал чудить. Технически бразилец прекрасен, но важно не заходить в самоуверенность и не лениться. Ренан смело пошел вперед и не успел перестроиться, когда «Химки» забили первый мяч. А затем защитник упустил Руденко, что привело к пенальти. Также в очередной раз не лучший матч на счету Караваева. У Вячеслава идет слабый сезон, но левша Круговой не играет справа, а Кузяев нужен в центре. Особенно если у Барриоса серьезная травма.

Не хватает сильного голкипера

Юный Одоевский проигрывает конкуренцию Кержакову, а Михаил в 36 лет точно не молодой и перспективный футболист. Значит, будет сбавлять с возрастом, ведь по классу далеко не Буффон. Молодой конкурент на лавке, а ветеран пропустил дважды от «Химок», как и от «Ахмата». Заработал пенальти и, стоит признать, судья пощадил вратаря. По правилам можно было показывать красную карточку за лишение явной возможности забить, невзирая на отскок мяч чуть дальше. Кержаков и Одоевский не вратари высокого класса. Пусть вас не смущает процент отраженным ими ударом. Если бьют в руки, то справится любой профессиональный голкипер.

Форварды неудачно прессингуют

Изъян «Зенита» из Рио-де-Жанейро? Порой отсутствие Малкома, Кассьерры и Малкома в первой линии обороны мешает команде качественно перестроиться. По интенсивности высокого прессинга «Зенит» середняк, на восьмом месте в РПЛ . Это ЦСКА любит низкую игру вторым номером, поскольку так удобнее Федотову и сочетается с кадровым голодом «армейцев». А чемпион не прессингует высокого, поскольку не может этого сделать. Средняя линия выжигает, отсюда переход обратно к атакам и пространство впереди для Малкома. Но если оценивать «Зенит» по европейским стандартам, то Кассьерра как Неймар, ленится отрабатывать в защите. Хорошо хоть Малком любит игру один в один, но читает чужую игру неважно, как резервисты Сергеев и Бакаев.

Привыкли к очень легким победам

Когда забиваешь семь мячей «Сочи», а восемь «Оренбургу», то расслабляешься в редких поединках, когда план тренера не сработал. Бурная реакция руководства после поражения от «Ахмата» объясняется как раз тем, что не ждали поражений. Возможно, также рассчитывали получить большой бонус за идеальный чемпионат без единой крупной осечки. Но команда тоже заражается ложной уверенностью, что контроль мяча всегда равен контролю игры. «Зенит» проводил плохие отрезки матчей в прошлом году. Почти весь поединок против «Химок» в гостях после разгрома «Спартака» в Суперкубке. Оба матча против «Ахмата» содержали неприятные для Семака моменты без мяча.

Если бы этот атакующий «Зенит» в текущем сезоне играл в Лиге чемпионов, то могли увидеть не только победы. Атака сильная, но в обороне оказались аномально удачливыми. Но так было с Ловреном. Хорвата убрали из клуба после одной вряд ли трезвой вечеринки с песнями и размахиванием руками. Родригао намного ниже уровнем, чтобы вести линию защиты. Барриос трудится, но это не великий управленец, иначе давно играл бы за «Наполи» или «Арсенал», претендуя на чемпионство в большой лиге.

Добавьте сюда объективно слабый прессинг от форвардов, когда им кажется, что игра сделана. Вот так ищут приключения в РПЛ , а в кубковых турнирах Семак традиционно не всегда выступает сильно, проблемы с мотивацией и характером. Поражение от «Крыльев Советов» и разгром от «Спартака» как доказательства. Очень интересно, как против чемпионов сыграют на следующей неделе «Динамо» и ЦСКА . «Химки» показали, что важно огрызаться. Конечно, высокая мощность «Зенита» уже аксиома. Если у команды Семака все получается, то загадкой остается лишь итоговый счет матча. Но случаются такие отрезки, как против команды Гогниева, когда могли вести еще крупнее.

Тогда сразу вспоминаем, что чемпион в гостях не обыграл «Ахмат» и «Факел». Йоканович, которому могут помочь дисквалификации игроков «Зенита», и Федотов должны поблагодарить «Химки». Дубль Магомедова дал соперникам пищу для размышлений, как и неграмотные перестроения обороны «Зенита». Даже Дуглас Сантос зевал позиционно, не только Кержаков с Ренаном помогли гостям.