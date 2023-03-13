Нетипичная «Барселона». Магия цифр позволяет побеждать

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вчера, 08:26

Вырвали победу на волне негатива в Бильбао.

Огненная атмосфера

Противостояние между «Барселоной» и «Атлетиком» имеет богатую историю, пусть и не такую напряженную, как между «блауграной» и «Реалом». Однако матч на «Сан-Мамесе» показал, что и баски умеют проявлять эмоции. В первую очередь, это касается болельщиков. На 30-й минуте они устроили занятный перфоманс, начав выбрасывать на поле поддельные банкноты с логотипом «Барселоны» и надписью «мафия», а попутно скандировали призывы отправить каталонский клуб во второй дивизион.

Настрой ощущался и во время игры. Когда «Барселона» проводила отрезки с владением мячом, баскская публика весьма громко выражала свое недовольство, отчетливо освистывая этот процесс. Стоит ли говорить, какой бурей негодования она взорвалась в конце встречи, когда судья после вмешательства ВАР отменил гол Иньяки Уильямса. Впрочем, об этом чуть ниже. А общий негативный настрой болельщиков оценил даже Хави после матча:

Я уважаю фанатов на «Сан-Мамесе». Они всегда относились ко мне хорошо. И я был удивлен враждебной атмосферой по отношению к «Барселоне». Было грустно это видеть. Ну думаю, что это хорошо для общества. Каждый волен выражать свое мнение, и я уважаю любую точку зрения, независимо от того, согласен с ней или нет. Но эта ситуация меня огорчила.

Нервный финал

Примерно после 65-й минуты матча «Барселоне» стало очень плохо. Заключительную четверть игры каталонцы провели под мощным натиском «Атлетика». За это время он пробил по воротам гостей восемь раз, а «Барселона» ответила лишь одной попыткой. Она была неточной. Тогда как из восьми ударов «Атлетика» за последние полчаса встречи точными оказались четыре. Причем в последние двадцать минут игры владение мячом в пользу басков превысило 60 процентов. Когда каталонцы оказывались в таком положении?

На грани провала на этом отрезке они были дважды. В компенсированное время какое-то чудо уберегло ворота тер Штегена. Точнее, в одном случае это был сам Марк-Андре, потом это сделали Кунде и Алонсо, которые блокировали удары фактически на линии ворот. Но был эпизод, который некоторые уже успели назвать спорным. После заброса Гурузеты из глубины Иньяки Уильямс пулей просвистел мимо Алонсо и Бальде, вышел один на один с тер Штегеном и пробил его.

Рефери Хиль Мансано засчитал гол, однако ВАР отправил его посмотреть повтор. Оказалось, что в самом начале атаки в борьбе с де Йонгом рукой в мяч сыграл Муньяин. Этого было достаточно, чтобы судья отменил взятие ворот, усилив гнев публики. Формально арбитр имел на это право, поскольку мяч действительно попал в руку ниже плеча. Но это происходило в борьбе, мяч просто упал сверху, и Муньяин летел вперед. Да и где-то около его лица находилась нога де Йонга, поэтому движение рукой было скорее инстинктивным и мало повлияло на отскок мяча. Но Хиль Мансано решил сработать формально. Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде после игры не стал давать своей оценки ситуации, отделавшись пространным комментарием:

Я видел картинку, и я не знаю, что сказать. Тут вопрос, что считать футболом, а что — нет. Я думаю, что ВАР нужен, чтобы исправлять вопиющие ошибки. Он для этого предназначен. Для больших ошибок. Например, чтобы посмотреть, пересек мяч линию или нет, в игре он или нет. Звать судью смотреть повтор того, коснулся ли мяч руки… Я не знаю, относится ли это к футболу. В другой раз такое же случится с другой командой.

По тонкому льду

Для «Барселоны» Хави победа со счетом 1:0 становится уже своеобразным признаком стиля. Вряд ли кто-то мог предположить такое. Это уже третья подряд победа каталонцев с таким счетом. Всего же каталонцы выиграли девять матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги со счетом 1:0. Это рекорд клуба. Но до абсолютного рекорда еще нужно немного дотянуться. Его делят сразу три команды. По 11 побед со счетом 1:0 было у «Атлетико» в сезоне-2017/18, у «Севильи» в сезоне-2020/21 и у «Валенсии» в сезоне-1988/89. «Барселоне» вполне по силам взять такую необычную планку.

Матч с «Атлетиком» еще раз показал, насколько фактор везения может влиять на статистику. И как чистые статистические показатели не всегда отражают характер игр. Ведь каталонцы, можно сказать, «отскочили». Но в общую канву сезона эта игра все равно ляжет как типичная. «Барселона» 19 из 25 матчей лиги в этом сезоне провела без пропущенных мячей. Это больше, чем любая другая команда из ведущей пятерки чемпионатов. В общей сложности «Барселона» пропустила всего восемь мячей. Это рекордный минимум для текущего этапа сезона в Ла Лиге.

В то же время «Атлетик» нанес 15 ударов по воротам за игру. И это второй показатель среди команд чемпионата Испании в матчах против «Барселоны» в этом сезоне. В январе больше было только у «Атлетико», который пробил 20 раз. Та игра тоже закончилась со счетом 1:0 в пользу каталонцев, кстати. Такие встречи требуют особого выступления от вратаря. Тер Штеген тоже идет на рекорд. Он сравнялся со своим лучшим достижением: 19 «сухих» матчей за сезон. А впереди еще 13 игр чемпионата.

Такая надежность и везение указывают на то, что «Барселоне» не обязательно блистать в атаке, чтобы добывать по три очка за матч. Вот в игре с «Атлетиком» тот же Левандовски был явно не в лучшей форме. Да и Торрес тоже. Отсюда и парадокс восприятия игры каталонцев. Они лидируют в Ла Лиге с девятиочковым заделом, но получают критику за содержание игры. Потому что к таким победам «Барселоны» болельщики не привыкли. При этом стоит признавать, что победа есть победа.

Когда спала форма Левандовского, а Дембеле получил травму, на первый план неожиданно вышел тот же Рафинья, получавший ранее массу критики. Победный гол в ворота «Атлетика», победный мяч в прошлом матче с «Валенсией» — он забил пять голов в последних десяти матчах с тех пор, как выбыл Дембеле. Теперь у Рафиньи девять голов и девять голевых передач во всех турнирах в нынешнем сезоне. Более того, у него восемь голов в последних 20 матчах с начала сезона, тогда как в первых 17 был всего один гол.