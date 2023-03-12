«Спартак» виноват в отсутствии интриги в РПЛ. Эта команда умеет играть роскошно

1678613660

вчера, 12:34

Им сложно не отвлекаться на скандалы.

Часто думают не о футболе

Салихова и Федун любят жаловаться. Представьте, как часто они высказывали претензии к миру вокруг непублично. Как дети копируют повадки родителей, так в «Спартаке» скопировали манеры бывших владельцев, что видно по поведению Абаскаля после победы над «Факелом». И дело не только в соперничестве с «Зенитом», ведь далеко не всегда москвичи вторые в таблице. Этот факт не отменяет странные решения арбитров, но сформирована привычка.

Даже когда претензии законные, энергию «Спартак» бросает на споры и конфликты, забывая о своем футболе. Мешков, конечно же, украл у Абаскаля победу над «Уралом». В РФС это подтвердили. Но всегда стоит добивать соперников на поле, а уже потом говорить об арбитрах. Хватало всего четырех голов в четырех не самых удачных для «Спартака» матчах без учета выезда в Грозный и игры с «Уралом», чтобы у «красно-белых» было 46 очков, а у Семака максимум 47. Москвичи зря поставили себя в позицию жертвы.

Ведь когда ляпы против них, то становится очень громко. А если в их пользу, то тишина. Безбородов вчера ошибался, как и Мешков. Судья не стал издеваться, назначая пенальти за попадание мяча в руку Джикии, и не наказал Георгия желтой карточкой за игру высоко поднятой ногой. Но его решения в пользу «Факела» значительнее. По борьбе Литвинова еще можно спорить, Руслан немного работал руками, как и его соперник. Но рука в штрафной площади «Факела» и пенальти в ворота «Спартака» огорчили.

Рефери РПЛ точно не готовы работать без грубых ошибок. Они их совершают не только в матчах «Спартака». Просто именно этот клуб смотрит на мир через фильтр «нас убивают арбитры». Хотя каждую ошибку описываем и возмущаемся, акцент смещен. «Спартак» вырвал сложнейшую победу на последних минутах, позволив сопернику отыграться с 2:0, но Абаскаль говорит о бороде соперника, а фанаты – о Безбородове. Тему судейства в клубе сделали культовой, отвлекаясь от собственных недочетов.

Неудачно подыгрывают Промесу

Нереализованное преимущество связано именно с Квинси. «Реал» не работает на голевые показатели Бензема, но работал на голы Роналду. Так и здесь. Промес спасает «Спартак», а не целая команда делала все, чтобы голландец собрал сто мячей за московский клуб. В молодости до ухода в «Севилью» и сейчас Квинси не играет за идеально выстроенный коллектив. Абаскаль действует по ситуации. Ставил на Умярова, Наиль ошибался и ушел в запас. Полагался на Игнатова – не срослось. Теперь тренер дождался активизации Зиньковского.

Соболев менял позиции и может не забивать месяцами, что тоже усложняет Промесу жизнь. Сложнее выигрывать, когда судьи ошибаются не в твою пользу. Но проще жить в таких условиях, если выстроить атаку с выходом на удар лучшего снайпера. У Промеса xG меньше, чем количество голов. А еще это один из лучших ассистентов РПЛ . Промес промахнулся в решающих моментах против «Урала» и «Сочи», когда «Спартак» потерял четыре пункта. Но если бы напарники удачнее играли на него, то могли не уступить тому же «Динамо». В дерби Квинси получил лишь два удара по воротам. Умяров, Игнатов, Соболев, Зобнин, и Мартинс в тот день плохо ассистировали.

Не понимают защитные схемы

«Спартак» по-прежнему односторонняя команда, они плохо «складываются» в защиту. Если вычесть xG пенальти, то получите, что оборона «красно-белых» уступает ЦСКА и «Крыльям Советов», не только «Зениту». Если твоя защита ошибается чаще, чем линия, потерявшая Дивеева, с Набабкиным и хавбеком Зайнутдиновым, то у тебя проблемы. Та же история, если твоя оборона везучее, чем самарская, но по качеству уступает «Крыльям Советов» с Евгеньевым, списанным из «Динамо». «Спартак» часто нарывался на пропущенные мячи. Селихов тащит 72.7 % ударов, но дело не в голкипере.

И не только в переменах в обороне. У Чернова, Маслова и Литвинова были удачные матчи, а Джикия выдавал слабые поединки. Но ошибались центральные защитники, латерали и хавбеки. Литвинов в опорной зоне не гарантирует отсутствие удачных атак соперников, даже если речь о «Факеле», аутсайдере со скромными возможностями. «Спартак» пропустил четыре мяча в Ростове-на-Дону и дважды от «Крыльев Советов» в день победы. По два пропускали от ЦСКА , «Урала» и «Факела». С сильной обороной «Спартак» набирал бы очки заметно чаще, невзирая на рефери. Хотя и так Абаскаль выдал рекордную для клуба серию без поражений в РПЛ за последние пять лет.

Сочетают два разных «Спартака»

Остается два обличия. По сравнению с прошлым сезоном, когда после 19 туров было 23 очка, шли на девятом месте, опережая на один пункт «Рубин», прыгнули верх, набрали 40 баллов. Видны проблески во многих фазах игры. «Спартак» снова перспективная команда. Так было еще во времена Карпина, когда финишировали вторыми. Но та команда так и не стала чемпионом. Каррера научил верить в победы, даже если путь к ним – дальние удары. Но продержались в таком режиме неполный сезон, не починив защиту и не выбив у Федуна права убрать склочных футболистов.