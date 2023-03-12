Кейн гонится за очередными рекордами. Он постепенно входит в историю английского футбола

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вчера, 17:48

Хорош даже в кризисные сезоны «Тоттенхэма».

Клубный рекорд он уже побил. Впереди рекорд Премьер-Лиги

В победном матче против «Манчестер Сити» в 22-м туре английского чемпионата Харри отличился своим 267-м голом за «Тоттенхэм» во всех соревнованиях, что стало клубным рекордом. Кроме того, тот мяч стал двухсотым в Премьер-Лиге. Для этого ему потребовалось всего 303 матча. Впереди лишь 2 игрока – Уэйн Руни, который забил 208 мячей, а также Алан Ширер с 260 голами. Сейчас у Кейна 203 мяча. Ближайшие преследователи среди действующих игроков – Варди (134) и Салах (131).

После того как Харри забил, Конте, находившийся на реабилитации после операции, нашел силы позвонить своему подопечному после матча с «горожанами», чтобы поздравить игрока. Всего за последнее время Кейн скопил огромное множество восторженных отзывов. Капитана английской сборной по праву называют одним из лучших игроков чемпионата. Алан Ширер после двухсотого мяча Харри признал, что нападающий «Тоттенхэма» обязательно побьет его рекорд:

Я совершенно спокоен. Знаю, как сильно Харри хочет этого, – он мне говорил. Это нормально, потому что я был таким же. Если не будет травм, а Кейн останется в Англии, то он сделает это. Здесь просто вопрос времени. Этот рекорд уже очень давно принадлежит мне, и я всегда говорил, что однажды он от меня уйдет.

Кейну легко поддадутся и другие рекорды. Он никогда не сбавляет оборотов

Занимательным фактом является то, что Кейн является единственным игроком АПЛ , который забивал в каждом месяце и каждый день недели. Во многом причина тому – постоянные переносы матчей. Туры чемпионата нередко играются посреди недели, поэтому неудивительно, что Кейну удалось подобное.

После встречи против «Ноттингем Форест», в которой Харри отличился дублем, он преодолел отметку в 20 забитых мячей в текущем сезоне. 29-летний англичанин сравнялся по количеству кампаний с 20+ голами в Премьер-Лиге с бывшим форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, у которого 6 таких сезонов. На первом месте в этом списке – легендарный Алан Ширер, у которого 7 таких кампаний.

Немногим ранее в игре против «Челси» Кейн забил свой 20-й гол во всех турнирах текущего сезона. Таким образом форвард отличался не менее 20 мячами за «шпор» в каждой из 9 последних кампаний. Кроме Харри, среди игроков топ-5 европейских лиг это удалось лишь нападающему Роберту Левандовскому.

Это все говорит о том, что Кейн не сбавляет оборотов даже в тех сезонах, когда «Тоттенхэм» переживает кризис. Такое за последние 9 сезонов происходило не раз – и даже в текущей кампании, в которой Конте сталкивается с некоторыми проблемами, оборона не так надежна, как ранее, а главный партнер Сон больше борется с набором формы. Количество результативных действий Кейна хоть и сократилось, но это проявилось в голевых передачах.

В прошлом сезоне он сделал 9 ассистов, в позапрошлом – 14. Связано это с ужасной формой Сон Хын Мина. Кореец сильно просел в своих показателях и к началу весны забил лишь 6 голов в Премьер-Лиге. Из-за этого Кейн сделал всего 2 голевые передачи за 27 туров.

И даже несмотря на те трудности, с которыми сталкивается его команда в этом сезоне, и на невероятного Эрлинга Холанда, Кейн не оставляет надежд на бомбардирскую гонку. Если бы норвежец не был столь результативен, все внимание общественности, скорее всего, приковал бы к себе именно Харри.

Кейна постоянно связывают в европейскими грандами

Действительно, сложилась довольно обидная ситуация – Харри, которому уже в это межсезонье исполнится 30 лет, не выиграл ни одного командного трофея. Ему поддаются только индивидуальные рекорды и награды. Все признают, что футболист такого уровня не может завершить свою карьеру без титулов.

Всю карьеру англичанина связывают с переходом в какой-либо гранд, который борется за трофеи. Позапрошлым летом перед сезоном 2021/22 он почти перешел в стан «Манчестер Сити», но «шпоры» слишком завысили ценник, и «горожане» переключились на Джека Грилиша. До недавних пор претендентом на Кейна была и мюнхенская «Бавария», но немцы продлили контракт с Чупо-Мотингом, дав понять, что центральный нападающий у них уже есть.

Сейчас основным кандидатом на Харри является «Манчестер Юнайтед», который очень нуждается в забивном нападающем. Прошедшей зимой «красные дьяволы» обратили свое внимание на краткосрочный вариант в лице Вегхорста, а уже летом будут предпринимать попытки приобрести Осимхена или Кейна. При этом на стороне нигерийца возраст и, по мнению Каррагера, ценник:

Думаю, что единственный клуб, в который может перейти Кейн, – это «Манчестер Юнайтед». Но заплатят ли они 100 миллионов фунтов за игрока, которому почти 30 лет? Если он не уйдет этим летом, то останется в «Тоттенхэме» до конца карьеры.

Как сообщает Manchester Evening News, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг считает 29-летнего англичанина приоритетной целью для усиления атаки. И на руку «красным дьяволам» может сыграть контракт игрока, истекающий летом 2024 года.