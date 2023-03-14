Назван победитель Лиги чемпионов 2023. И у этой команды немало слабостей

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сегодня, 00:10

Букмекеры верят не только в Гвардиолу.

Искусственный интеллект, он же программный алгоритм, назвал фаворитом Лиги чемпионов текущего сезона «Баварию». Компьютер не может быть субъективным, как человек, или разбираться в предмете, ведь анализирует данные и делает на этом основании прогноз. Проценты меняются по ходу сезона в зависимости от наполнения новой базы данных. Но ставка AI совпадает с выбором букмекеров. Британцы иногда могут поставить на первое место «Манчестер Сити», ведь крупные ставки на Гвардиолу делают в самой Великобритании, но в мировом масштабе «Бавария» идет первой. Не только Кирьяков считает немцев «безоговорочными фаворитами». Но учтем разные аргументы.

За «Баварию». Колоссальный опыт

ПСЖ был среди фаворитов Лиги чемпионов, но Месси и Мбаппе покинули турнир после встречи с немецким клубом. «Бавария» провела 500 матчей в еврокубках. Чаще всего играла против «Реала», имеют огромный опыт. «Барселону» так вовсе не раз обыгрывали. С ПСЖ дела шли хуже, но теперь успехов больше. Отыгрались после вылета пару лет назад. Немцы представлены Киммихом, Дэвисом, Мюллером, Команом и Гнабри, которые уже выигрывали Лигу чемпионов менее трех лет назад. Мане тоже побеждал с «Ливерпулем».

Против. Синдром «Боруссии» М

У «Баварии», как и у «Реала», есть неудобные соперники. У немцев ярче всего отторжения стиля проявляются при встречах с «Боруссией» М, хотя есть еще парочка немецких клубов, с которыми тоже тяжело. В Европе это, прежде всего, «Ливерпуль», которому не раз в еврокубках уступали. И «Реал», ведь мадридцам сборки имени Анчелотти «Бавария» тоже проигрывала. А если переходим к тем, кто редко в решающих стадиях Лиги чемпионов, то для Нагельсманна сложным соперником может стать «Наполи». Чем Спаллетти не кандидат на роль нового «Вильярреала»?

За «Баварию». Жажда финала

После победы над ПСЖ в финале они дважды подряд вылетали на стадии четвертьфинала. Немцы соскучились по полуфиналам Лиги чемпионов, в которых играли в новом веке девять раз. Причем восемь уже после того, как эпично вылетели от «Зенита» из Кубка УЕФА . При удачном жребии, если не нарвутся на «Манчестер Сити» и «Реал», подопечные Нагельсманна могут рассчитывать на решающий шаг перед полетом в Стамбул. «Бавария» хочет в финал, ведь рядом с опытными игроками есть Упамекано, Де Лигт и Мусиала, которые Лигу чемпионов в прошлый раз не выигрывали.

Против. Потеря Нойера и Левандовского

Зоммер – опытный и крутой голкипер. Янн провел слабый чемпионат мира, но сильно смотрелся в Бундеслиге до этого. Будут ошибки с его стороны, ведь стиль игры. Зато может поймать кураж. И даже на пике формы он не второй Нойер. Глупое решение Мануэля покататься на лыжах на лысой горе без нормального снежного покрова привело к травме, «Бавария» осталась без первого номера. И без «девятки». Прошлым летом Кан и Салихамиджич делали все, чтобы Левандовски не попал в «Барселону», а Роберт настоял на своем. Уехал в Испанию, а «Бавария» не нашла замену, ведь Мане не Фирмино, чтобы играть на острие постоянно. Чупо-Мотинг, разумеется, в таком составе будет забивать мячи время от времени, но вряд ли станет героем в решающий момент. Нойер и Левандовски это потери в борьбе за «ушастого». Нового форварда активно ищут.

За «Баварию». Слабости конкурентов

«Манчестер Сити» не выиграл в восьми турах АПЛ , уступает «Арсеналу» на пять пунктов. «Барселона», которая не смогла выбить из Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» и вылетела из группы ЛЧ после встреч с «Баварией», опережает «Реал» на девять очков в Ла Лиге. Даже записные фавориты турнира не на пике формы. «Бавария», которая сама баловала любителей интриги осечками в Бундеслиге, может быстрее других справиться с недочетами в игре и показать класс в решающих матчах в Европе. В Лиге чемпионов, независимо от результата в дуэли «Реала» и «Ливерпуля», останется лишь пять клубов со свежим финальным опытом. «Бавария» не имеет права уступать двум из них, а именно «Челси» и «Тоттенхэму».

Против. Комплексы Нагельсманна

Гвардиола часто намекает, что футбольные выводы критики делают постфактум, но это неправда. Многое удается предсказать, основываясь на фактах, вроде проблемных моментов при адаптации ураганного Холанда. А вот эффект неожиданности как раз влюбляет в футбол. Часто приятно ошибаться. Но вот утверждение, что Гвардиола умеет перемудрить в решающий момент в Лиге чемпионов, доказано всеми вылетами Хосепа из турнира за последнее десятилетие. Аналогично поступал молодой Нагельсманн, ведь не он выиграл у Тухеля кубок чемпионов, а наставник сборной Германии Флик. Юлиан – дерзкий парень, ему важно доказать сопернику, что намного умнее. Порой это вредит «Баварии».

Мнение читателей. Оцените шансы «Баварии»

Было бы интересно увидеть в финале «Наполи». И одновременно не сомневаемся, что Анчелотти, Гвардиола и Нагельсманн могут остановить Кварацхелию при встрече. Хочется увидеть сильный финал. Ведь на первой стадии плей-офф жребий побаловал повторениями сражений «Реала» против «Ливерпуля» и «Баварии» против ПСЖ .

Немцы оставили позади команду с лучшими игроками мира. Месси – глыба, а Мбаппе – будущее футбола. Не забываем про Бензема и «Реал», у них будильник стоит на день финала ЛЧ , настолько часто оказываются в решающем бою. Но команда Анчелотти немного выдохлась, а «Бавария» полна сил. Виден запас, вторые и третьи слои в тактике. Есть прогресс Де Лигта и Мусиалы, мотивация многочисленных латералей и вингеров, не говоря о Мане.

«Бавария» рассчитывает сыграть в Стамбуле. И если напротив них окажется не «Манчестер Сити» или «Реал», то будут фаворитами финала Лиги чемпионов, как в августе прошлого года, когда суперкомпьютер выделил именно немцев.