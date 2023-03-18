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«Удинезе» — «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:26
«Удинезе» — «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Милан», который состоится 18 марта 2023 года

«Удинезе»

Команда выступает достаточно стабильно в последний месяц, но навязать борьбу лидирующей группе коллективу вряд ли удастся. На данный момент «Удинезе» занимает 11 место с 35 очками и уступает «Сассуоло» всего один пункт, при этом сыграв на одну игру меньше. На своем поле хозяева будут цепляться за результат, ведь «Милан» сейчас выступает далеко не идеально, и его потеря очков вряд ли удивит многих.

11 марта «Удинезе» обыграл на выезде «Эмполи» (1:0), а четвертого числа разошелся миром с «Аталантой» (0:0).

«Милан»

«Милан» не имеет реальных шансов защитить свое чемпионство, но вышел уже в 1/4 финала Лиги Чемпионов и живет этой мыслью. Тем не менее, в Серии А важно продолжать набирать очки, ведь конкуренты идут достаточно плотно. Сейчас «красно-черные» занимают четвертое место с 48 пунктами и всего два очка уступают «Интеру», идущему вторым. Предстоящий матч обещает быть напряженным и интересным.

13 марта «Милан» сыграл вничью на своем поле с «Салернитаной» (1:1), а восьмого числа смог удержать преимущество первого матча во встрече с «Тоттенхэмом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Удинезе» – 3.4
  • Ничья – 3.4
  • Победит «Милан» – 2.17

Статистика

  • «Удинезе» выиграл лишь два матча из десяти последних в чемпионате Италии
  • Семь из восьми последних матчей «Милана» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились вничью
  • Шесть поединков команда за последнее время закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Команды часто забивают друг другу в личных встречах и мы предполагаем, что в этот раз они также обе отметятся голами.

Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 10:52
Ждем вполне живой футбол от команд, которые неплохо атакуют, ну и обороняются по разным причинам не очень. У Милана проблемы в тылах из за смены игры на 3-5-2 и постоянной ротации центрдефов, а фриульцы после смены стиля на более атакующий еще в прошлом сезоне не слишком хороши были в тылах. В первом матче на Сан Сиро команды выдали концерт, где "россонери" смогли победить 4-2, да и сейчас обмен голов выглядит вероятным развитием событий. Ставка играет в 6-ти матчах подряд между командами, что тоже нельзя отрицать.
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