«Удинезе» — «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Милан», который состоится 18 марта 2023 года
«Удинезе»
Команда выступает достаточно стабильно в последний месяц, но навязать борьбу лидирующей группе коллективу вряд ли удастся. На данный момент «Удинезе» занимает 11 место с 35 очками и уступает «Сассуоло» всего один пункт, при этом сыграв на одну игру меньше. На своем поле хозяева будут цепляться за результат, ведь «Милан» сейчас выступает далеко не идеально, и его потеря очков вряд ли удивит многих.
11 марта «Удинезе» обыграл на выезде «Эмполи» (1:0), а четвертого числа разошелся миром с «Аталантой» (0:0).
«Милан»
«Милан» не имеет реальных шансов защитить свое чемпионство, но вышел уже в 1/4 финала Лиги Чемпионов и живет этой мыслью. Тем не менее, в Серии А важно продолжать набирать очки, ведь конкуренты идут достаточно плотно. Сейчас «красно-черные» занимают четвертое место с 48 пунктами и всего два очка уступают «Интеру», идущему вторым. Предстоящий матч обещает быть напряженным и интересным.
13 марта «Милан» сыграл вничью на своем поле с «Салернитаной» (1:1), а восьмого числа смог удержать преимущество первого матча во встрече с «Тоттенхэмом» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Удинезе» – 3.4
- Ничья – 3.4
- Победит «Милан» – 2.17
Статистика
- «Удинезе» выиграл лишь два матча из десяти последних в чемпионате Италии
- Семь из восьми последних матчей «Милана» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились вничью
- Шесть поединков команда за последнее время закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Команды часто забивают друг другу в личных встречах и мы предполагаем, что в этот раз они также обе отметятся голами.