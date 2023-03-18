«Удинезе» — «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Милан», который состоится 18 марта 2023 года

«Удинезе»

Команда выступает достаточно стабильно в последний месяц, но навязать борьбу лидирующей группе коллективу вряд ли удастся. На данный момент «Удинезе» занимает 11 место с 35 очками и уступает «Сассуоло» всего один пункт, при этом сыграв на одну игру меньше. На своем поле хозяева будут цепляться за результат, ведь «Милан» сейчас выступает далеко не идеально, и его потеря очков вряд ли удивит многих.

11 марта «Удинезе» обыграл на выезде «Эмполи» (1:0), а четвертого числа разошелся миром с «Аталантой» (0:0).

«Милан»

«Милан» не имеет реальных шансов защитить свое чемпионство, но вышел уже в 1/4 финала Лиги Чемпионов и живет этой мыслью. Тем не менее, в Серии А важно продолжать набирать очки, ведь конкуренты идут достаточно плотно. Сейчас «красно-черные» занимают четвертое место с 48 пунктами и всего два очка уступают «Интеру», идущему вторым. Предстоящий матч обещает быть напряженным и интересным.

13 марта «Милан» сыграл вничью на своем поле с «Салернитаной» (1:1), а восьмого числа смог удержать преимущество первого матча во встрече с «Тоттенхэмом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Удинезе» – 3.4

Ничья – 3.4

Победит «Милан» – 2.17

Статистика

«Удинезе» выиграл лишь два матча из десяти последних в чемпионате Италии

Семь из восьми последних матчей «Милана» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей между клубами завершились вничью

Шесть поединков команда за последнее время закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Команды часто забивают друг другу в личных встречах и мы предполагаем, что в этот раз они также обе отметятся голами.