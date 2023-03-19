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«Луго» – «Расинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:13
«Луго» – «Расинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды чемпионата Испании «Луго» – «Расинг», который состоится 19 марта 2023 года

«Луго»

«Красно-бело-синие» в Сегунде занимают на текущий момент последнюю строчку турнирной таблицы. Ознакомимся с несколькими футбольными поединками команды из Луго. С декабря прошлого года «красно-бело-синие» не радуют своих болельщиков победами. С разницей в пару мячей «Луго» проиграл команде «Леванте» в 29-ом туре Сегунды. «Нулёвку» раскатали «бело-синие» дома с «Сарагосой».

11 марта «Луго» сыграл вничью с «Алавесом» на выезде.

«Расинг»

Семнадцатое место занимает «Расинг» в Сегунде после тридцати одного матча текущего сезона. Вспомним недавние матчи с участием «зелёно-белых» за последнее время. Дома «Расинг Сантандер» обыграл «Андорру» с разницей в один мяч. На выезде с минимальным счётом «представители» взяли верх над «Малагой».

Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с командой «Уэска» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Луго» – 3.15
  • Ничья – 2.85
  • Победит «Расинг» – 2.65
  • Победит «Расинг» с форой -1 – 4.45
  • Обе забьют — нет – 1.61
  • Обе забьют — да – 2.27
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.81
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.40

Статистика

  • Исходом тотал меньше 2.5 голов завершились четыре очных матча команд из пяти крайних
  • Десять игр к ряду «Луго» не выигрывает своих оппонентов
  • «Расинг» обыграл своих соперников в трёх встречах из пяти последних.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Расинга» коэффициент 2.65. Нет оснований для того, чтобы предположить ничью или победу «Луго» в предстоящем матче.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк расинг
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:35
В этом матче скорее всего ожидается что командам не удастся забить три гола и более, то соответственно прогноз на эту игру тотал меньше 2,5. Удачи
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