«Луго» – «Расинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды чемпионата Испании «Луго» – «Расинг», который состоится 19 марта 2023 года

«Луго»

«Красно-бело-синие» в Сегунде занимают на текущий момент последнюю строчку турнирной таблицы. Ознакомимся с несколькими футбольными поединками команды из Луго. С декабря прошлого года «красно-бело-синие» не радуют своих болельщиков победами. С разницей в пару мячей «Луго» проиграл команде «Леванте» в 29-ом туре Сегунды. «Нулёвку» раскатали «бело-синие» дома с «Сарагосой».

11 марта «Луго» сыграл вничью с «Алавесом» на выезде.

«Расинг»

Семнадцатое место занимает «Расинг» в Сегунде после тридцати одного матча текущего сезона. Вспомним недавние матчи с участием «зелёно-белых» за последнее время. Дома «Расинг Сантандер» обыграл «Андорру» с разницей в один мяч. На выезде с минимальным счётом «представители» взяли верх над «Малагой».

Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с командой «Уэска» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Луго» – 3.15

Ничья – 2.85

Победит «Расинг» – 2.65

Победит «Расинг» с форой -1 – 4.45

Обе забьют — нет – 1.61

Обе забьют — да – 2.27

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.81

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.40

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов завершились четыре очных матча команд из пяти крайних

Десять игр к ряду «Луго» не выигрывает своих оппонентов

«Расинг» обыграл своих соперников в трёх встречах из пяти последних.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Расинга» коэффициент 2.65. Нет оснований для того, чтобы предположить ничью или победу «Луго» в предстоящем матче.