Коло Муани разрывает Бундеслигу, а Мэддисон уже засиделся в «Лестере». Многим игрокам пора перейти в топ-клуб

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сегодня, 11:00

За этими футболистами уже давно следят гранды.

Жоау Палинья, 27 лет – опорный полузащитник, «Фулхэм»

Португальский опорный полузащитник покинул родной чемпионат в возрасте 27 лет. Несмотря на это, воспитанник «Спортинга» моментально стал одним из ведущих футболистов «Фулхэма». Жоау является лучшим игроком Европы по количеству сделанных отборов, и именно он одна из главных причин столь высокого расположения «дачников» в турнирной таблице АПЛ .

Среди претендентов на Палинью называются МЮ , «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Атлетико». «Фулхэм» оценивает игрока в 65 млн евро. Трансферная стоимость – 35 млн евро.

Софьян Амрабат, 26 лет – опорный полузащитник, «Фиорентина»

Марокканец произвел настоящий фурор на мундиале в Катаре. Во многом его выступления стали одной из первопричин того, что североафриканская сборная достигла полуфинала чемпионата мира. Зимой Софьян был близок к тому, чтобы оказаться в «Барселоне», и он был готов заплатить из своего кармана за переход, но «Фиорентина» была непреклонна и не стала отпускать опорника. Вместе с Амрабатом «фиалки» являются одними из основных кандидатов на победу в Лиге Конференций.

Претенденты на марокканаца – «Барселона», «Атлетико» и «Челси». Трансферная стоимость – 25 млн евро.

Джонатан Дэвид, 23 года – нападающий, «Лилль»

Канадский страйкер является лидером своей сборной и уже несколько лет играет во французском чемпионате. В каждом из трех сезонов за «Лилль» ему удалось пробить отметку в 10 забитых мячей, причем развитие игрока в этом плане идет планомерно. В текущей кампании Давид уже отличился 19 голами за 27 матчей, что является лучшим показателем в Лиге 1. Результативности Джонатана недостаточно «Лиллю» для полноценной борьбы за топ-3 Франции, попадание куда позволило бы команде участвовать в Лиге чемпионов.

Среди претендентов – МЮ и «Бавария». «Лилль» оценивает игрока в 50 млн евро. Трансферная стоимость – 45 млн евро.

Джеймс Мэддисон, 26 лет – атакующий полузащитник, «Лестер»

Мэддисон уже давно на слуху у топ-клубов Англии. Еще со времен выступлений за «Норвич» в Чемпионшипе более 5 лет назад он был на карандаше у нескольких грандов английского футбола, но тогда Джеймс выбрал именно «Лестер». С момента перехода в стан «лис» он моментально стал главным связующим звеном команды, отвечающим за распределение мяча в нападении, за стандартные положения и за креативность.

Контракт полузащитника истекает летом 2024 года, и сложно себе представить, какая причина может удержать Джеймса в команде. «Лестер» безнадежно завяз в нижней части таблицы АПЛ , а за игроком выстроились главные клубы Англии.

Среди претендентов – «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Летом 2022-го «Лестер» отказался от предложения в 65 млн евро. Трансферная стоимость – 55 млн евро.

Рубен Невеш, 26 лет – опорный полузащитник, «Вулверхэмптон»

У португальца схожая с Мэддисоном ситуация. Самый молодой капитан в истории «Порту» внезапно для многих перебрался в стан «Вулвз» летом 2017-го, когда клуб боролся еще в Чемпионшипе. Тогда топ-клубы пытались заполучить молодое дарование, но агент Жорже Мендеш убедил его в необходимости планомерного роста. Спустя 6 лет в футболке «волков» складывается впечатление, что Рубен немного засиделся в середняке. Теперь Мендешу предстоит много работы над поиском команды, в которую мог бы перейти Невеш.

Среди претендентов – «Барселона», «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Трансферная стоимость – 40 млн евро.

Журрьен Тимбер, 21 год – центральный защитник, «Аякс»

Тимбер к 21 году провел три сезона за основную команду «Аякса» и имеет на своем счету 14 матчей за сборную, среди которых игры на чемпионате мира в Катаре. Тимбер неоднократно удостаивался похвалы от экспертов, но больше всего он ценится ван Дейком:

В его возрасте я и близко не продвинулся так далеко, как он сейчас. Не подберу других слов, кроме похвалы. Он отличный игрок и настоящий профессионал. Вижу очень большой потенциал. Надеюсь, он сможет развиваться дальше. Тогда, я думаю, все будет в порядке.

Среди претендентов – «Ливерпуль» и МЮ . Трансферная стоимость – 42 млн евро.

Эдсон Альварес, 25 лет – опорный полузащитник, «Аякс»

Прошедшим летом «Аякс» покинуло больше 5 футболистов, и мексиканец быть в их числе. Его почти приобрел лондонский «Челси», предлагавший на флажке летнего трансферного окна 50 млн евро. Сам полузащитник пропускал тренировки и просил руководство голландского клуба отпустить его в Премьер-Лигу, но боссы «синих» отказались.

Среди претендентов – МЮ и «Челси». Трансферная стоимость – 35 млн евро.

Рэндал Коло Муани, 24 года – нападающий, «Айнтрахт»

Французский нападающий стал настоящим открытием текущего сезона. Перебравшись в Германию из «Нанта», он моментально заявил о себе. После впечатляющего старта сезона ему на руку сыграло повреждение Карима Бензема, которое позволило форварду отправится в Катар вместе со своей сборной.

На ЧМ -2022 Коло мог сыграть решающую роль в судьбе трофея. Именно он выходил 1 на 1 с Эми Мартинесом уже в добавленное к 120 сыгранным минутам время, но не смог переиграть аргентинского голкипера.

В текущем сезоне француз сыграл в 24 матчах Бундеслиги, отметился 11 голами и 10 голевыми передачами.