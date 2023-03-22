«Барселона» разработала план по возвращению Месси

«Барселона» разработала план по возможному возвращению в ряды команды нападающего Лионеля Месси, который сейчас выступает за «Пари Сен-Жермен».
Сообщается, что каталонцы предложат аргентинцу согласиться на снижение оклада, однако при этом звезде будет обещан процент от дохода, который «Барса» может получить в случае успешных выступлений в турнирах.
Кроме того, «Барселона» готова гарантировать Месси, что он будет играть ключевую роль на поле.
Ну это стараться и потеть придётся. В ПСЖ и без этого предложат хороший контракт.
Лучше бы Барселона не за старпёров цеплялась, а нынешних молодых выращивала и оставляла в клубе. А то фигня получается - Гави не могут заявить из-за раздутой зарплаты игрокам, но при этом стараются заманить отыгравшего своё деда за деньги в конверте, за что ещё сильнее могут нагнуть, если узнают.
Ну это стараться и потеть придётся. В ПСЖ и без этого предложат хороший контракт.
Лучше бы Барселона не за старпёров цеплялась, а нынешних молодых выращивала и оставляла в клубе. А то фигня получается - Гави не могут заявить из-за раздутой зарплаты игрокам, но при этом стараются заманить отыгравшего своё деда за деньги в конверте, за что ещё сильнее могут нагнуть, если узнают.
Ну а так что, на самом деле, это круто. С финансовой точки зрения Месси очень много принесёт Барсе: посещаемость стадиона повысится ещё, продажа футболок, возможно, даже цена немного вырастить на атрибутику, сам бренд Барселона возрастёт в цене + спонсорские контракты, ну и ажиотаж вокруг возвращения аргентинца точно даст Барсе деньги, как минимум, его презентация...
Ну а так что, на самом деле, это круто. С финансовой точки зрения Месси очень много принесёт Барсе: посещаемость стадиона повысится ещё, продажа футболок, возможно, даже цена немного вырастить на атрибутику, сам бренд Барселона возрастёт в цене + спонсорские контракты, ну и ажиотаж вокруг возвращения аргентинца точно даст Барсе деньги, как минимум, его презентация...
Конечно, Барселона хочет вернуть такой ценный актив, как Месси, который генерировал треть всех доходов Барселоны и приносил трофеи команде. Без Месси 2 года без плей-офф ЛЧ. Сейчас может показаться, что Барселона адаптировалась и уже показывает результат (победа в Ла Лиге и есть шанс выиграть Кубок Испании), но это не так. Просто соперники (Реал, Атлетико, Севилья) сбавили. В следующем сезоне они перестроятся и усилятся и тогда Барселоне будет тяжко.
Думаю, Месси не вернется. Конечно, в потенциале он может заработать больше, если вернется в Барселону, но будущее Барселоны более неопределенно, чем будущее ПСЖ. Каталонцев хотят наказать, несмотря на отсутствие доказательств. Это значит, что Барселону могут лишить участия в ЛЧ, отобрать очки и т. д. На этом фоне ПСЖ выглядит более стабильно. Думаю, всё-таки продлит контракт с ПСЖ.
Конечно, Барселона хочет вернуть такой ценный актив, как Месси, который генерировал треть всех доходов Барселоны и приносил трофеи команде. Без Месси 2 года без плей-офф ЛЧ. Сейчас может показаться, что Барселона адаптировалась и уже показывает результат (победа в Ла Лиге и есть шанс выиграть Кубок Испании), но это не так. Просто соперники (Реал, Атлетико, Севилья) сбавили. В следующем сезоне они перестроятся и усилятся и тогда Барселоне будет тяжко.
Думаю, Месси не вернется. Конечно, в потенциале он может заработать больше, если вернется в Барселону, но будущее Барселоны более неопределенно, чем будущее ПСЖ. Каталонцев хотят наказать, несмотря на отсутствие доказательств. Это значит, что Барселону могут лишить участия в ЛЧ, отобрать очки и т. д. На этом фоне ПСЖ выглядит более стабильно. Думаю, всё-таки продлит контракт с ПСЖ.