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«Барселона» разработала план по возвращению Месси

вчера, 10:48

«Барселона» разработала план по возможному возвращению в ряды команды нападающего Лионеля Месси, который сейчас выступает за «Пари Сен-Жермен».

Сообщается, что каталонцы предложат аргентинцу согласиться на снижение оклада, однако при этом звезде будет обещан процент от дохода, который «Барса» может получить в случае успешных выступлений в турнирах.

Кроме того, «Барселона» готова гарантировать Месси, что он будет играть ключевую роль на поле.

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Все комментарии
L.Hamilton
L.Hamilton ответ амурец (раскрыть)
вчера в 21:53
Месси всегда играет феноменально. Даже хейтеры хотят чтоб он все игры выиграл 100%. Если из-за Верратти проиграли матч, то всё равно грязь пойдёт в сторону Лионеля.
Константин Ильичев
Константин Ильичев
вчера в 16:08
и на хрена он спрашивается Барсе нужен? какая такая ключевая роль на поле? Ах ну да точно как я мог забыть роль хождения и мучений на поле чем он щас в ПСЖ и занимается
амурец
амурец ответ L.Hamilton (раскрыть)
вчера в 15:55
А как он блистал в матчах с Баварией и Ренном это было феноменально
L.Hamilton
L.Hamilton ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:18
Месси всегда и везде нужен, востребован в Европе, один из лучших игроков, он же в списке на золотой мяч первый по свежей информации!
Конечно, Барса захочет его вернуть.
А хейтеры пусть смотрят матчи из пустыни 😀
L.Hamilton
L.Hamilton ответ амурец (раскрыть)
вчера в 15:15
А ещё он украл кубок мира у Мбаппе на зависть балласту из Саудовской Аравии 😂
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 14:30, ред.
Только Месси решит, что делать и куда идти... Он не в прошлогоднем положении балласта из МЮ и к тому же после ЧМ спокоен... Торопиться некуда... В большом футболе он ещё очень востребован... Если бы он любил деньги, выиграв при этом всё, то подался бы в Аравию... Но он не хочет - значит мотивация есть... И она теперь осталась одна - ЛЧ... Больше ничего не отвлекает... Скоро всё узнаем...
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:03, ред.
Нет у Барселоны денег на Месси и рычаги не помогут,потому что Лео меньше чем за тридцатку в год играть не будет!
112910415
112910415
вчера в 13:58
идея сложная, многоплановая, трудно осуществимая ...
не получится, скорее всего
амурец
амурец
вчера в 13:48, ред.
Барселону в ЛЛ Хави поднял, считай почти чемпион и в ЕК восстановит, зачем ему неочемышь, укравший либо у него либо у Иньесты в 2012 ЗМ
lotsman
lotsman
вчера в 13:26
Готовятся группы захвата, вертолёты........... В разработке любые варианты.))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:20
Бросай ПСЖ и быстренько в Испанию .
Alex12357
Alex12357
вчера в 12:55
Неужели ПСЖ избавится от этой бездари?
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:36, ред.
В случае успешных выступлений в турнире, а они будут? Кто это может гарантировать, с таким контрактом, он может и не увидеть свои честно заработанные %. А ключевую роль он и так играл, естественно будет в основном составе, если будет сидеть на скамейке, руководство команды сочтут некомпетентными в таких вопросах. Конечно ему хочется возвратиться, может даже переступить через то, что оклад будет намного меньше, а так давно бы уже назад пошёл бы, ждал пока сами позовут, слёзно. Вот дождался, молодец!
adekvat
adekvat
вчера в 12:10
Серьезный план, думал воровать будут.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:49, ред.
Тут не Барселона решает, а папа Месси !)
Папа у Месси силён в математике !)

shur
shur
вчера в 11:38
...Баласт и так полю еле ходит, ещё ему особые условия, будет
на каре ездить, маразм!!!
6hm9nfqfkeg9
6hm9nfqfkeg9
вчера в 11:26
    Elliada
    Elliada
    вчера в 11:25
    Сколько бы хейтеры не твердили, что Месси разорил Барселону, реальное положение вещей говорит об обратном. Никто не стал бы возвращать того, кто навредил команде. К примеру, Юве никогда не позовет обратно игрока из Camel League.

    Конечно, Барселона хочет вернуть такой ценный актив, как Месси, который генерировал треть всех доходов Барселоны и приносил трофеи команде. Без Месси 2 года без плей-офф ЛЧ. Сейчас может показаться, что Барселона адаптировалась и уже показывает результат (победа в Ла Лиге и есть шанс выиграть Кубок Испании), но это не так. Просто соперники (Реал, Атлетико, Севилья) сбавили. В следующем сезоне они перестроятся и усилятся и тогда Барселоне будет тяжко.

    Думаю, Месси не вернется. Конечно, в потенциале он может заработать больше, если вернется в Барселону, но будущее Барселоны более неопределенно, чем будущее ПСЖ. Каталонцев хотят наказать, несмотря на отсутствие доказательств. Это значит, что Барселону могут лишить участия в ЛЧ, отобрать очки и т. д. На этом фоне ПСЖ выглядит более стабильно. Думаю, всё-таки продлит контракт с ПСЖ.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 11:22
    Лучше деньги сразу, чем процент потом.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 11:17, ред.
    Мне кажется для Месси уже все ровно где играть , он уже все выиграл. Мотивировать его на что то будет очень трудно , даже в случае неудач в отдельных матчах никто из тренеров не осмелится его осуждать. Народ настолько фанатеет от него что если даже он в свою вороту забьет будут говорит какой он великий гениальный гол себе придумал...

    Ну а так что, на самом деле, это круто. С финансовой точки зрения Месси очень много принесёт Барсе: посещаемость стадиона повысится ещё, продажа футболок, возможно, даже цена немного вырастить на атрибутику, сам бренд Барселона возрастёт в цене + спонсорские контракты, ну и ажиотаж вокруг возвращения аргентинца точно даст Барсе деньги, как минимум, его презентация...
    Zhgoon
    Zhgoon
    вчера в 11:12
    Что-то мне подсказывает, что это возвращение будет проблемой для обеих сторон. Лучше уже перелистнуть страницу и строить новую команду, а Месси и так хорошо.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 11:05
    План "Фолкленды".
    mphuZ
    mphuZ
    вчера в 11:04
    "звезде будет обещан процент от дохода, который «Барса» может получить в случае успешных выступлений в турнирах"

    Ну это стараться и потеть придётся. В ПСЖ и без этого предложат хороший контракт.

    Лучше бы Барселона не за старпёров цеплялась, а нынешних молодых выращивала и оставляла в клубе. А то фигня получается - Гави не могут заявить из-за раздутой зарплаты игрокам, но при этом стараются заманить отыгравшего своё деда за деньги в конверте, за что ещё сильнее могут нагнуть, если узнают.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 11:02
    SСORPION
    SСORPION
    вчера в 10:58
    Новые 500 лямов накопили на дойку жадному игрочишке…
    drug01
    drug01
    вчера в 10:56
    Если только он решит завершить свою карьеру в Барселоне!
    sova147
    sova147
    вчера в 10:55
    На эти условия он не пойдёт, деньги для него имеют не последнюю роль так думаю я
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 10:51
    А папа Месси будет не доволен скорее всего. В ПСЖ бабла намного больше.
    izrafel
    izrafel
    вчера в 10:50
    Двоякое у меня мнение по этому вопросу.... с одной стороны это хорошо, но с другой стороны опять перестройка команды...
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