«Барселона» разработала план по возвращению Месси

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вчера, 10:48

«Барселона» разработала план по возможному возвращению в ряды команды нападающего , который сейчас выступает за «Пари Сен-Жермен».

Сообщается, что каталонцы предложат аргентинцу согласиться на снижение оклада, однако при этом звезде будет обещан процент от дохода, который «Барса» может получить в случае успешных выступлений в турнирах.

Кроме того, «Барселона» готова гарантировать Месси, что он будет играть ключевую роль на поле.